Жена и дочь посла Туркменистана во Франции Джумаева попросили политическое убежище в Париже

08:03 13.06.2021

Turkmen news: Жена и дочь посла Туркменистана во Франции попросили политическое убежище



Состоялось заседание в рамках Программы по верховенству права в ЦА. Туркменистан заинтересованности в Программе не проявляет

Супруга и дочь посла Туркменистана во Франции Шохрата Джумаева подали заявление на политическое убежище, сообщает Turkmen news со ссылкой на осведомленный источник.



Напомним, что 12 мая жена 46-летнего дипломата обратилась в полицию и заявила, что муж избил ее и дочь. Когда в дом прибыла полиция, посла там не было. Его супругу и 19-летнюю дочь временно поселили в гостинице.



Французские СМИ отмечали, что из-за дипломатической неприкосновенности расследование, скорее всего, не возбудят.



В посольстве Туркменистана во Франции информацию о том, что Шохрат Джумаев обвиняется в насилии над женой и дочерью, назвали "неверной и унижающей честь и достоинство посла Туркменистана".



Должность посла Туркменистана во Франции занимает Шохрат Джумаев. На этот пост он назначен в декабре 2018 года.