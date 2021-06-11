 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкий вектор Страны Ала–Тоо. Итоги визита Садыра Жапарова в Турцию, - В,Тузов
09:25 13.06.2021

11 июня 2021 - Александр Тузов

Турецкий вектор Страны Ала–Тоо. Итоги визита Садыра Жапарова в Турцию

Сегодня, 11 июня, завершился трехдневный официальный визит президента Садыра Жапарова в Турецкую Республику.

В Анкаре состоялись его переговоры с президентом ТР Реджепом Эрдоганом. Обсуждали двустороннее и многостороннее сотрудничество, актуальные вопросы взаимодействия в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств. С участием двух президентов прошло заседание Высшего совета стратегического сотрудничества двух стран.

- Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско– турецкого двустороннего сотрудничества, - отметил Садыр Жапаров в своем заявлении для СМИ по итогам заседания Высшего совета.

Глава государства подчеркнул, что его первый визит в Турцию в качестве президента КР был плодотворным для обеих стран.

- В этом году КР отмечает 30–летие независимости. Также отмечается 30–летие установления кыргызско–турецких дипотношений. Турция одной из первых признала независимость КР, высокий уровень дружеских отношений сохраняется на протяжении 30 лет. От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю благодарность Турции за ее неоценимую поддержку, материальную, экономическую, моральную и гуманитарную помощь в развитии экономики КР и обеспечении стабильности страны, - подчеркнул Садыр Жапаров.

Важно, что Жапаров и Эрдоган говорили о дальнейшем привлечении крупных турецких инвестиций в экономику КР. Достигнута договоренность с президентом Эрдоганом предпринять конкретные шаги по дальнейшему совершенствованию торгово–экономического сотрудничества и других связей, по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов.

Рассматривались и вопросы военного партнерства двух стран. (По мнению бишкекских аналитиков, это актуально в связи с недавними событиями на кыргызско–таджикской госгранице.)

Оба президента согласны насчет важности проведения 10–го очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово–экономическому сотрудничеству, намеченного на 8–9 июля в Прииссыккулье. Государственные органы КР придают большое значение защите прав турецких инвесторов в Кыргызстане.

Также обсуждалось официальное открытие бишкекской государственной больницы кыргызско–турецкой дружбы - одного из крупнейших совместных проектов двух стран в здравоохранении.

Садыр Жапаров отметил, что за годы независимости в турецких вузах обучалось более 10 тысяч кыргызстанских студентов. И выразил надежду: это число значительно увеличится.

В культурной программе визита особо выделялось участие двух президентов в Анкаре в церемонии закрытия IV Международного Иссык–Кульского форума имени Чингиза Айтматова.

- Наш Айтматов - человек, внесший вклад в планетарное сознание. Великие мысли великого писателя тюркских народов заслуживают вечной похвалы, - сказал на церемонии президент Жапаров.

Источник - Вечерний Бишкек
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