Байден заранее отказался от совместной прессухи с Путиным. Боится снести чушь

10:37 13.06.2021

Песков оценил отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным

В Кремле ситуацию прокомментировали дипломатично



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения из Вашингтона, согласно которым президент США Джо Байден после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня будет давать отдельную пресс-конференцию.



В Кремле ситуацию прокомментировали дипломатично

ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Пескову задали вопрос, не говорит ли это о невысоких ожиданиях американской стороны от саммита.



"Нет, абсолютно не говорит", - ответил представитель президента РФ.



Он добавил, что отдельные пресс-конференции являются распространенной практикой американской стороны. Что касается Путина, он после встречи также выйдет "к кремлевскому пулу и другим СМИ".



Ранее Песков заявлял, что Путин был готов к любому формату общения с прессой после переговоров с Байденом - будь то совместное мероприятие или отдельный пресс-подход.



Американская пресса тем временем передала комментарии представителей Белого дома по поводу сложившейся ситуации. По данным NYT, в вашингтонской администрации не скрывают, что у Байдена есть опасения оказаться перед камерами на одной площадке с Путиным. Так, со ссылкой на представителя администрации издание пишет, что в Белом доме учли негативный опыт совместной пресс-конференции российского лидера и Дональда Трампа в 2018 году.