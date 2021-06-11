|Байден заранее отказался от совместной прессухи с Путиным. Боится снести чушь
10:37 13.06.2021
Песков оценил отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным
В Кремле ситуацию прокомментировали дипломатично
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения из Вашингтона, согласно которым президент США Джо Байден после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня будет давать отдельную пресс-конференцию.
В Кремле ситуацию прокомментировали дипломатично
ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА
Пескову задали вопрос, не говорит ли это о невысоких ожиданиях американской стороны от саммита.
"Нет, абсолютно не говорит", - ответил представитель президента РФ.
Он добавил, что отдельные пресс-конференции являются распространенной практикой американской стороны. Что касается Путина, он после встречи также выйдет "к кремлевскому пулу и другим СМИ".
Ранее Песков заявлял, что Путин был готов к любому формату общения с прессой после переговоров с Байденом - будь то совместное мероприятие или отдельный пресс-подход.
Американская пресса тем временем передала комментарии представителей Белого дома по поводу сложившейся ситуации. По данным NYT, в вашингтонской администрации не скрывают, что у Байдена есть опасения оказаться перед камерами на одной площадке с Путиным. Так, со ссылкой на представителя администрации издание пишет, что в Белом доме учли негативный опыт совместной пресс-конференции российского лидера и Дональда Трампа в 2018 году.