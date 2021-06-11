Новый штамм коронавируса отличился новыми симптомами: насморк вместо потери обоняния

11:30 13.06.2021

Что показало исследование Королевского колледжа Лондона



Новые штаммы коронавируса внесли изменения в клиническую картину течения COVID-19, показало исследование Королевского колледжа Лондона. Если раньше характерными признаками заболевания считались лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то теперь ими стали головная боль, насморк и боль в горле.



Что показало исследование Королевского колледжа Лондона

ФОТО: PIXABAY.COM

Головная боль, боль в горле и насморк в настоящее время являются наиболее часто сообщаемыми симптомами в разработанном учеными Королевского колледжа Лондона приложении по борьбе с коронавирусом.



Как пишет издание Mirror, проект ZOE, начатый в начале пандемии COVID-19, отслеживал симптомы людей повсюду, и эксперты полагают, что вирус "сейчас действует по-другому".



Британская Национальная служба здравоохранения по-прежнему перечисляет три контрольных признака вируса: лихорадку, новый постоянный кашель и потерю вкуса и запаха. Но ученые Королевского колледжа в Лондоне считают, что впервые обнаруженный в Индии новый вариант коронавируса "Дельта" может быть причиной изменения симптомов заболевания.



Исследователи также считают, что теперь, когда большинство пожилых жителей Великобритании вакцинированы, молодые люди становятся первыми инфицированными, которые с большей вероятностью перенесут только легкое заболевание.



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Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор сказал, что индийский вариант коронавируса сейчас "больше похож на простуду" у молодых людей. Ведущий автор исследования добавил, что людям следует пройти тестирование на коронавирус, если они думают, что у них простуда, чтобы обуздать любое потенциальное распространение COVID-19.



Данные, полученные с помощью приложения ZOE, которое является крупнейшим в Великобритании исследованием по отслеживанию симптомов, показали, что кашель был наиболее распространенным симптомом в начале пандемии, и он имелся у 46 процентов инфицированных пациентов.



Но теперь наиболее распространенными проявлениями стали головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка, заявил профессор Спектор. Ученый сказал изданию Telegraph: "Люди этого не осознают, и люди могут подумать, что у них какая-то сезонная простуда, но они по-прежнему ходят на вечеринки и могут распространять болезнь. С начала мая мы изучаем основные симптомы, и они уже не такие, как раньше. Номер один - головная боль, за которой следует боль в горле, насморк и лихорадка... Этот вариант, кажется, работает немного иначе".



Андрей Яшлавский