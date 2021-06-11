Лидеры G7 дружной сворой выступили в защиту китайских уйгуров

21:05 13.06.2021

Лидеры G7 обратились к России в итоговом заявлении



Лидеры стран "Большой семерки" согласовали итоговое заявление после трехдневного саммита в Карбис-Бэй.



В документе G7 призывают к стабильности в Тайваньском проливе, выражают обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также призывают КНР уважать права уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и автономию Гонконга.



Военных Мьянмы, пришедших к власти в результате переворота, призывают прекратить насилие и отпустить оппозиционеров. От КНДР требуют денуклеаризации и возобновления диалога с США.



Отдельный пункт документа посвящен коронавирусу. "Семерка" призывает к проведению второго этапа расследования происхождения COVID-19. При этом G7 поддержала решение о проведении летней Олимпиады в Токио этим летом в условиях пандемии. G7, согласно коммюнике, возьмет на себя обязательство обеспечить страны мира одним миллиардом доз вакцин от коронавируса в течение следующего года.



Также G7 сообщает, что планирует увеличить до $100 млрд объемы ежегодного финансирования кампании по борьбе с климатическими изменениями в рамках Парижского соглашения. Лидеры стран обязуются добиться нулевого выброса CО2 не позднее 2050 года. Помимо этого, участники саммита условились начать подготовку к введению на международном уровне минимального налога на прибыль корпораций в 15%.



Еще один пункт посвящен России. G7 призывает РФ прекратить "дестабилизирующее поведение", но при этом выступает за развитие стабильных отношений с российской стороной.



Также указывается, что страны "Семерки" договорились сотрудничать для привлечения к ответственности лиц, причастных к принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске.