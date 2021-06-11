Лабораторная утечка коронавируса: Китай обвиняет США в грязной игре

00:02 14.06.2021 В Пекине напомнили Вашингтону о лжи со "стиральным порошком" перед войной в Ираке



На фоне набирающей обороты информационной кампании на Западе по приданию веса "лабораторной теории" происхождения коронавируса власти Китая отвергают идею "бегства" COVID-19 из лаборатории в Ухане и обвиняют Вашингтон в политизации научного вопроса.



Высокопоставленный китайский дипломат заявил в пятницу американскому госсекретарю Энтони Блинкену, что версия о том, что вирус COVID-19 просочился из лаборатории в Ухане, "абсурдная история", сообщает Fox News.



Глава Центральной комиссии по иностранным делам Ян Цзечи также сказал главе Госдепартамента, что США должны "осторожно и надлежащим образом" подходить к вопросам, связанным с Тайванем.



Тем временем Блинкен "подчеркнул важность сотрудничества и прозрачности в отношении происхождения вируса, включая необходимость проведения второй фазы исследований под руководством экспертов ВОЗ в Китае", - говорится в пресс-релизе Госдепартамента.



В заявлении добавлено, что Блинкен и Ян Цзечи обсудили другие спорные вопросы между США и Китаем, включая "ухудшение демократических норм в Гонконге и продолжающийся геноцид и преступления против человечности против преимущественно мусульман-уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне". В заявлении говорится, что Блинкен призвал Китай "прекратить кампанию давления на Тайвань" и освободить граждан США и Канады, которые были "незаконно задержаны".



Еще одна тема, которую затронули Энтони Блинкен и Ян Цзечи, по словам Госдепартамента, заключалась в том, что США и Китай должны "вместе работать над денуклеаризацией Корейского полуострова".



Госсекретарь сопровождал президента США Байдена на саммите G7 в Корнуолле, где вопрос о том, как Западу вести себя с Китаем, стал одним из центральных. Отношения между Вашингтоном и Пекином близки к самой низкой точке за полвека из-за напряженности в сфере торговли, военных амбиций Китая в Южно-Китайском море и отсутствия прозрачности Пекина в отношении расследования происхождения пандемии, отмечает Fox News.



Теория о том, что вирус случайно просочился из лаборатории, которая проводила исследования коронавирусов летучих мышей, стала популярной после того, как в прошлом месяце издание The Wall Street Journal сообщило, что отчет американской разведки показал, что трое исследователей из Уханьского института вирусологии обратились за лечением в больницу по поводу неустановленного заболевания. в ноябре 2019 года.



Ранее The Wall Street Journal писал, что в мае 2020 года ведущая правительственная лаборатория США сообщила, что теория "лабораторной утечки" правдоподобна и требует дальнейшего изучения.



Ян Цзечи, однако, предположил, что Вашингтон просто преследует политические цели: "Мы призываем Соединенные Штаты уважать факты и науку, воздерживаться от политизации вопроса… и сосредоточиться на международном сотрудничестве в борьбе с пандемией".



Как напоминает китайское издание Global Times, в конце мая президент США Джо Байден приказал американскому разведывательному сообществу "удвоить" свои усилия по расследованию происхождения COVID-19 и доложить ему результаты через 90 дней. В своем заявлении Байден упомянул Китай без каких-либо оговорок относительно своих истинных намерений, заявив, что США "продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы оказать давление на Китай".



Как пишет Global Times, "по совпадению, на прошлой неделе бывший президент США Дональд Трамп повторил свою теорию заговора о "лабораторной утечке". Он также потребовал, чтобы Китай заплатил 10 триллионов долларов в качестве "компенсации" нанесенного пандемией ущерба". По иронии судьбы, хотя исполнительные приказы Байдена постоянно призывают отменить трампизм, его действия удваивают наследие Трампа, например, объявив, что отслеживание происхождения COVID-19 является делом ЦРУ. То, что сделали две администрации, перекликается с ложью о "стиральном порошке" администрации бывшего президента Джорджа Буша, сфабрикованной для оправдания вторжения США в Ирак в 2003 году".



Как напоминает Global Times, В 2003 году тогдашний исполнительный председатель Комиссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) д-р Ханс Бликс сообщил Совету Безопасности ООН, напомнив о предыдущих инспекциях в Ираке и заявив, что нет уверенности в том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения (ОМУ). В том же месяце Мохамед эль-Барадей, тогдашний генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), также представил отчет, подтверждающий отсутствие доказательств того, что Ирак разрабатывает ядерное оружие.



Хотя две признанные международные организации сделали четкие выводы, тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл по-прежнему настаивал в своих выступлениях в Совете Безопасности ООН о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения. Пауэлл утверждал, что Ирак не желал сотрудничать и поэтому столкнется с "серьезными последствиями". Пузырек с белым порошком, представленный в качестве доказательства в ООН, позже был назван "стиральным порошком" президентом России Владимиром Путиным, пишет Global Times и продолжает: "Тем не менее, США в одностороннем порядке начали военное вторжение в Ирак без санкции Совета Безопасности ООН, начав семилетнюю войну в Ираке. За этим последовали бесконечные беспорядки и хаос, а также "массовое уничтожение" страны.



Анджелина Джоли, американская актриса, резюмировала разрушения в своем заявлении во время своего визита в Мосул в 2018 году. "У них ничего нет, но они свободны", - сказала она. Такие эмоциональные слова трогательны, но вряд ли они являются подходящим описанием потерь, боли и страданий, которые иракский народ перенес и с которыми до сих пор сталкивается каждый день".



В январе 2021 года, пишет Global Times, после четырехнедельного полевого исследования в Ухане объединенная группа экспертов, созванная ВОЗ, сообщила, что гипотеза лабораторного инцидента "крайне маловероятна". Эксперты также предложили провести дальнейшие исследования в других местах и ​​странах по всему миру.



"Судя по всему, это не те результаты, которых ожидало правительство США. В отчаянии администрация Байдена дала экстренное задание разведывательному сообществу США, пытаясь опровергнуть отчет ВОЗ. Но мы должны задаться вопросом, – недоумевает автор публикации в Global Times, – как группа агентов ЦРУ, специализирующихся на убийствах и шпионаже, может понять коронавирус лучше, чем ведущие ученые?"



Большинство противников вакцинации от COVID-19 изменили своим принципам



"Согласно сообщениям некоторых СМИ, люди на Капитолийском холме планировали государственный переворот в Ираке еще до терактов 11 сентября, – пишет китайское издание. – После 11 сентября официальные лица США, включая тогдашнего вице-президента Дика Чейни, выдвинули обвинения в том, что Ирак был связан с "Аль-Каидой" и обладал ОМП только для того, чтобы начать войну против Ирака. Тем временем Чейни и его сообщники продолжали оказывать давление на разведывательное сообщество с целью сбора доказательств в соответствии с этим сфабрикованным рассказом.



Теперь настала очередь Байдена. Под его командованием сотрудники разведки США также проводят так называемое расследование, основанное на презумпции виновности в том, что "вирус возник в Китае и китайская лаборатория вызывает подозрения". Нетрудно увидеть их скрытые намерения.



Перед началом войны в Ираке перед разведывательным сообществом США была поставлена ​​задача информировать политиков о том, что им известно об иракской программе создания ядерного, биологического и химического оружия. Но согласно докладу Комиссии по разведывательным возможностям Соединенных Штатов в отношении оружия массового уничтожения, представленному Белому дому в марте 2005 года, эти оценки были "совершенно неверными".



Как сообщили СМИ, Буш и Чейни сознательно преувеличивали угрозу Ирака с помощью ОМУ, хорошо зная, что разведывательное сообщество не знало точной ситуации. Даже слухи, опровергнутые самим разведывательным сообществом, такие как "иракские диссиденты заявили, что в стране хранится биохимическое оружие", были использованы в качестве "доказательства" для осуждения Ирака.



Сегодня, зная тот факт, что разведывательному сообществу США не хватает как знаний, так и достаточной информации, администрация Байдена по-прежнему строит свой нарратив на основе теории заговора о том, что "вирус возник в Китае и имеет либо естественное происхождение, либо лабораторный инцидент". Не говоря уже о неоднократных попытках усилить "теорию лабораторных утечек". Чтобы усилить этот аргумент, сообщается, что правительство США даже черпает вдохновение в Даркнете".



"Несомненно, у правительства США нет убедительных доказательств, подтверждающих заговор с "лабораторной утечкой", – пишет Global Times. – Ожидается, что окончательный отчет о расследовании, который должно представить американское разведывательное сообщество, будет мешаниной из надуманных "свидетельств".



Опросы показывали, что в начале 2003 года большинство американцев по-прежнему предпочитали дипломатическое решение иракской проблемы конфронтации. Но поскольку правительство США продолжало повторять, что иракцы обладают оружием массового уничтожения, 64 процента американцев наконец обратились к военному решению накануне войны.



Что касается отслеживания происхождения COVID-19, США снова прибегают к своей "всей отраслевой цепочке", чтобы очернить другие страны - стратегия, при которой дезинформация используется так называемыми экспертами, раздувается СМИ и извергается политиками. Все это сделано для того, чтобы превратить теорию заговора о "лабораторных утечках" в некую форму "научного утверждения" и "международного консенсуса".



Что интересно, эта история полностью соответствует классическим голливудским повествованиям в таких фильмах, как "Обитель зла" и "28 дней спустя", которые очень нравятся западной аудитории.



Не так давно американский журналист по имени Майкл Р. Гордон упомянул так называемый ранее нераскрытый отчет американской разведки, намекающий на надуманную связь между "тремя больными сотрудниками" лаборатории в Ухане и вспышкой коронавируса. Девятнадцать лет назад, – утверждает китайское издание Global Times, – именно этот самый репортер сфабриковал дезинформацию, цитируя необоснованные источники о "попытке Ирака приобрести ядерное оружие", что дало администрации Буша удобный повод объявить войну Ираку".



Издание Global Times отмечает также: "Еще один интересный факт: в тот же день, когда Байден призвал к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса, Facebook обновил свои правила насчет дезинформации, объявив, что больше не будет удалять сообщения, утверждающие, что коронавирус "создан человеком". Казалось бы, это приверженность простой политкорректности. Это, по сути, запуск "всей отраслевой цепочки" по манипулированию общественным мнением".



"Среди множества политических заговоров США, раскрытых международным сообществом, ложь о "стиральном порошке" - самая печально известная. Печально известный образ Коллина Пауэлла, держащего эту пробирку, - это не только вечный позор для истории Соединенных Штатов Америки, но и для истории всегот человечества, – пишет Global Times. – Есть ли вероятность, что ложь о "стиральном порошке" сработает снова? Оглядываясь назад, можно сказать, что даже Саддам Хусейн никогда не преклонял колени ради милосердия. Теперь же, когда Китай добился большого успеха в борьбе с пандемией и превзошел Запад, трудно представить, что Китай когда-либо вздрогнет, если США попытаются устроить провокации.



Если расследование действительно было бы направлено на то, чтобы лучше подготовить мир к неожиданным эпидемиям в будущем, нет никаких сомнений в том, что все страны безоговорочно приветствовали бы его. Но вмешательство США в расследование ВОЗ подрывает эту возможность".



Китайское издание ставит ряд вопросов: "В начале 2020 года количество случаев COVID-19 в США выросло до десятков миллионов в течение нескольких недель, была ли это внезапная вспышка или фактически неспособность скрыть? Почему в конце 2019 года армия США внезапно закрыла биологическую лабораторию в Форт-Детрике, штат Мэриленд? Для чего предназначены более 200 зарубежных биолабораторий США? Будет ли Белый дом приглашать экспертов ВОЗ для отслеживания происхождения в США и американских лабораториях? Столкнувшись с разрушительной пандемией, правительство США не смогло защитить более 600 тысяч жизней в Америке, подавляя распространение вируса – должны ли США быть привлечены к ответственности?



Прошло совсем немного времени с момента падения режима Трампа. Но последняя политическая авантюра администрации Байдена действительно идет в том же направлении, что и предыдущая администрация, рискуя основами человеческой совести и справедливости. Подобные уловки "порошковой" лжи не принесут ничего, кроме позора и скандалов".



Андрей Яшлавский Источник - МК

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