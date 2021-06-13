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Когда Китай как экономическая держава обойдет США. Ч. 2, - В,Петушкова
00:12 14.06.2021

ВЛАДА ПЕТУШКОВА | 13.06.2021 |

КНР избежала парализующих экономику блокировок, ударивших по экономикам Запада

В 2019 г. университет Дж. Хопкинса (США) провел оценку степени готовности различных стран мира к развитию событий, связанных с возможными эпидемиями. К группе стран высокой готовности были отнесены, в частности, США и Великобритания; Россия и Китай попали в среднюю группу, но прогноз в отношении США, Великобритании и КНР не оправдался.

Экономика Китая в условиях распространения ковида и сопровождающей паники стала мобилизационной и показала себя достаточно устойчивой. Одна из главных причин устойчивости – сочетание директивного планового и рыночного методов управления с учетом социокультурных особенностей страны.

Китай в условиях экономического кризиса, спровоцированного "пандемией", стал одной из немногих крупных экономик, достигших в 2020 году экономического роста (2,3%). В то же время ВВП Китая в прошлом году рос самыми медленными темпами с 1976 года (2,3%). Промышленное производство в феврале 2020 г. обновило рекордный минимум, зафиксированный во время финансового кризиса 2008 г. Розничные продажи в январе и феврале упали на 20,5%, выросла безработица. Ограничение перемещений заблокировало возможность возвращения рабочих-мигрантов в города и на рабочие места. На время замерла экономическая жизнь многочисленных городов-миллионников и целых провинций, нарушились производственные цепочки и внешнеторговые связи. Пришлось внести коррективы в планы КНР по борьбе с бедностью.

Отметим, что Пекин определяет абсолютную бедность как доход менее 324 долл. в год (2300 юаней), что почти в два раза меньше наиболее часто используемого критерия черты бедности Всемирного банка – чуть менее 700 долл. в год. За период с 1978 по 2019 г. число бедных в КНР сократилось с 770 до 5,5 млн человек, но, как признал на ежегодной пресс-конференции премьер-министр Китая Ли Кэцян, сейчас задачи усложнились.

Кризис выявил пробелы в системе социальной защиты Китая, например ограниченность охвата трудящихся-мигрантов и работников неформального сектора. Согласно оценкам 2017 г., только 17% внутренних мигрантов были включены в систему страхования от безработицы и лишь 22% из них принимали участие в городских системах медицинского страхования и пенсионного обеспечения. Китайская система прописки хукоу (hukou), которая связывает доступ к пособиям и услугам социального обеспечения с местом регистрации, а не с местом работы, является одним из препятствий для участия мигрантов в программах социальной помощи. Сейчас охват и уровень пособий временно расширены.

В 2020 г. китайские власти заморозили экономическую активность и осуществили ряд жестких мер контроля в целях локализации инфекции. Дополнительные действия были предприняты для поддержки предприятий и снижения рисков безработицы. С III квартала 2020 г. экономика КНР стала понемногу восстанавливаться.

Снизившийся в начале прошлого года внешний спрос на китайские товары c III квартала 2020 г. стал расти. В начале прошлого года некоторые зарубежные, в том числе российские, фирмы отказывались от заказа товаров из КНР. Исключение составляли товары медицинского назначения, экспорт которых принял небывалые масштабы. В декабре общая стоимость импорта и экспорта товаров составила 3200,5 млрд юаней, что на 5,9% больше, чем в декабре 2019 г. При этом общая стоимость экспорта составила 1858,7 млрд юаней, что на 10,9% больше в годовом исчислении; общая стоимость импорта составила 1341,9 млрд юаней, что на 0,2% меньше. Согласно заявлениям представителей Главного таможенного управления Китая, в 2020 г. страна стала единственным крупным экономическим субъектом в мире, продемонстрировавшим положительный рост внешней торговли. По данным агентства Bloomberg, в конце 2020 г. Китай переживал также бум иностранных инвестиций, что связано с отменой ряда барьеров и ограничений для иностранных инвесторов.

В последних планах социально-экономического развития Китая до всплеска эпидемии намечалось построение общества средней зажиточности "сяокан" (xiaokang). Понятие "сяокан" пришло из древней китайской философии и приписывается Конфуцию. Веками, в условиях постоянной бедности населения "сяокан" было недостижимо. Это слово вновь зазвучало с началом реформ 1978 г.

"Китай обгонит США на пять лет раньше, чем прогнозировалось и станет крупнейшей экономической державой мира к 2028 году", – говорится в докладе британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Несмотря на то, что Китай был первой страной, по которой пришелся удар эпидемии коронавируса, считается, что быстрые и чрезвычайно строгие меры позволили избежать парализующих экономику блокировок, ударивших по всем экономикам Запада.

В докладе CEBR отмечается, что Китай, в отличие от США, оказался способен сохранить свой экономический потенциал в условиях "пандемии". CEBR ожидает, что в 2022-2024 гг. экономика США будет расти примерно на 1,9% в год, затем замедлится до 1,6% в год; китайская же экономика будет расти на 5,7% в год до 2025 г. и замедлится до 4,5% в год в 2026-2030 гг.

Эффективный, но весьма специфический опыт Китая в области преодоления экономических последствий распространения коронавирусной инфекции не может быть автоматически перенесен в другие страны, это очевидно. Тем не менее китайская модель представляет интересный образец взаимодействия государства и общества в условиях вирусно-экономического кризиса.

А 2021 год в Китае стал началом нового важного этапа экономического развития – 14-й пятилетки (2021-2025 гг.).

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623618720
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