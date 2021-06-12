Псаки заявила о 50-летней подготовке Байдена к переговорам с Путиным

08:08 14.06.2021

14 июня 2021, Антон Антонов

Президент США Джо Байден точно знает, чего ожидать от российского лидера Владимира Путина на предстоящих переговорах, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Она заявила, что для Байдена "эта встреча не про доверие и дружбу", необходимо "разобраться", в каких сферах Россия и США "могут найти точки соприкосновения". "Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства", – приводит ее слова РИА "Новости".



Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала заявление первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг "чересчур готов" ко встрече с Путиным. Псаки отметила, что Байден работал с Путиным раньше. "Он готовился к этому моменту 50 лет", – сказала Псаки.



Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.