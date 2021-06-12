Нафталиновый "яминец". Нетаньяху ушел. Что известно о новом премьере Израиля, - Рафаэль Фахрутдинов

08:20 14.06.2021

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет

Рафаэль Фахрутдинов 14.06.2021, 00:09 Прослушать новость



Глава Белого дома Джо Байден поздравил Нафтали Беннета с назначением на пост премьер-министра Израиля. Получив доверие парламента, Беннетт забрал кресло Биньямина Нетаньяху, который был у власти в течение 15 лет.





Лидер политического альянса правых партий Израиля "Ямина" Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. За его кандидатуру проголосовали 60 депутатов Кнессета, 59 человек выступили против, один воздержался. Таким образом, Биньямин Нетаньяху уходит с поста главы кабмина после 15 лет пребывания в должности.



Правящая коалиция состоит из восьми партий: "Еш Атид" Яира Лапида, "Ямина", "Тиква Хадаша" Гидеона Саара, "Лейборист", "Мерец", арабская РААМ Мансура Аббаса, "Кахоль-Лаван" и "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана.



Беннет будет премьер-министром в течение двух ближайших лет, Лапид займет пост главы МИД. Через два года Лапид станет премьером, а Беннет - министром внутренних дел.



Беннет впервые созвал свой кабинет в воскресенье вечером для короткого заседания.



"Мы будем работать над устранением разногласий между нашими гражданами и возвращением страны к нормальному функционированию", - пояснил политик. По его словам, для обеспечения успеха неоднородного правительства "все должны сохранять сдержанность и умеренность в идеологическом плане".



В новом правительстве Беннета из 27 министров – девять женщин.



Президент США Джо Байден поздравил нового израильского премьера и его партнеров по коалиции сразу после того, как они были приведены к присяге. Глава Белого дома указал в заявлении, что "надеется на сотрудничество с Беннетом для укрепления всех аспектов тесных и прочных отношений между двумя странами".



"У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты. Узы, объединяющие наши народы, являются свидетельством наших общих ценностей и десятилетий тесного сотрудничества, и, по мере того, как мы продолжаем укреплять наше партнерство, Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в своей поддержке безопасности Израиля", - заверил президент США.



Байден добавил, что его администрация "полностью привержена работе с новым израильским правительством для обеспечения безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и людей во всем регионе".



Беннет родился в Хайфе, он один из трех сыновей в семье еврейских американских иммигрантов Джима и Мирны Бенет, которые переехали в Израиль из Сан-Франциско после Шестидневной войны.



Во время службы в Армии обороны Израиля Нафтали Беннет служил командиром роты в спецподразделениях Сайерет Маткаль и Маглан, сейчас состоит в резерве в звании майора. Он изучал юриспруденцию в Еврейском университете в Иерусалиме.



В 1999 году Беннет стал соучредителем и генеральным директором "Cyota" - компании, занимающейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности. "Cyota" была продана в 2005 году компании RSA Security за $145 млн. Беннет женат, имеет четырех детей, живет в Раанане – городке в 19 км от Тель-Авива.



До последнего боровшийся за пост премьера Нетаньяху заявил главам "Ямин" и "Тиква Хадаш" о готовности пойти на тройную ротацию премьерского поста, тем самым пытаясь дать Беннету и Саару шанс встать во главе кабмина вместе с ним. Однако оппоненты политика отвергли это предложение.



Сторонники Нетаньяху также пытались оказать давление на оппозиционную коалицию.



К примеру, Беннет сталкивался с протестами со стороны лояльных партии "Ликуд" израильтян. Как сообщали местные СМИ, уровень охраны политика уже был поднят на пятый уровень из шести возможных. Подключались к прессингу и различные депутаты из "Ликуда", призывающие Беннета и Саара отказаться от коалиции перемен и обвиняющие их в предательстве своих идеалов.



Сам же Нетаньяху проходит через судебные тяжбы. 5 апреля возобновились слушания по обвинению Нетаньяху в коррупции и злоупотреблению полномочиями. Судебные слушания проходили в Окружном суде Иерусалима, на них представители прокуратуры начали предоставлять доказательную базу предполагаемой виновности политика.



"Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня. Весь правый лагерь оказался сегодня на скамье подсудимых", - сказал сам тогдашний премьер.



Для многих израильтян этот судебный процесс является показателем политического тупика, который привел к четырем безрезультатным всеобщим выборам в Израиле за два года.



Четверть века назад Нетаньяху стал самым молодым премьер-министром в истории Израиля, с небольшим перевесом одержав победу над тогдашним лидером лейбористов Шимоном Пересом. Выборы состоялись всего через несколько месяцев после убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, подписавшего с палестинцами мирное соглашение в Осло. Нетаньяху обратился к избирателям, решительно выступив против мирных переговоров, которые, по его мнению, ставят под угрозу безопасность Израиля.



Сейчас 71-летний Нетаньяху заявляет, что планирует остаться лидером своей партии "Ликуд", которая контролирует четверть мест в парламенте.