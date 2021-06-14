МХАТ отдыхает. Порно-актриса Бузова в роли проститутки Шанталь

08:24 14.06.2021

Режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля о Сталине с участием Бузовой



видео тут -



https://www.mk.ru/culture/2021/06/14/rezhisser-ushel-iz-mkhata-izza-spektaklya-o-staline-s-uchastiem-buzovoy.html



Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский опубликовал открытое письмо, в котором сообщил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина, в котором приняла участие певица Ольга Бузова.



"Я, автор и режиссер детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золото" на сцене МХАТа больше не будет", - написал Адасинский.



Он добавил, что не может позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланда быть в одной новостной ленте "с именами порно-актрис, так же как и с именем палача Сталина", который причастен к тому, чтобы были покалечены пять членов его семьи.



Бузова в роли Бэллы Шанталь спела со сцены МХАТа: неловкие кадры

СМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ

"Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен. С уважением и надеждой на скорые лучшие перемены", - заключил режиссер.