|У КырДепа Зулпукарова (экс-вице-спикер) - подделан диплом о верхнем образовании
08:26 14.06.2021
У депутата Торобая Зулпукарова выявлен поддельный диплом КНУ, - ГКНБ
Предыстория: Дело по Кумтору: Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров водворены под стражу на 2 месяца
"Сводка" (АКИpress) – Бывший вице-спикер Жогорку Кенеша и депутат от фракции СДПК З.Т.З. использовал поддельный диплом о высшем образовании, сообщает ГКНБ Кыргызстана.
Под инициалы З.Т.З. подходит Зулпукаров Торобай Закирович. В данное время оОн находится под арестом по делу о коррупции вокруг Кумтора.
По версии следствия, Зулпукаров в 1998 году был отчислен с третьего курса исторического факультета КНУ им.Ж.Баласагына. Основанием стало то, что он не оплачивал обучение.
Но в дальнейшем, как говорится в сообщении ГКНБ от 14 июня, Зулпукаров использовал поддельный диплом, якобы выданный КНУ им.Ж.Баласагына, для поступления и получения второго высшего образования в ОшГУ, а также в начале своей политической деятельности.
Как отметили в ГКНБ, в том числе он использовал данный диплом будучи депутатом Жогорку Кенеша.
"Согласно полученному ответу КНУ им.Ж.Баласагына, Зулпукаров не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован диплом, выданный на другого гражданина", - говорится в сообщении.