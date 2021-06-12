У КырДепа Зулпукарова (экс-вице-спикер) - подделан диплом о верхнем образовании

08:26 14.06.2021

У депутата Торобая Зулпукарова выявлен поддельный диплом КНУ, - ГКНБ



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"Сводка" (АКИpress) – Бывший вице-спикер Жогорку Кенеша и депутат от фракции СДПК З.Т.З. использовал поддельный диплом о высшем образовании, сообщает ГКНБ Кыргызстана.



Под инициалы З.Т.З. подходит Зулпукаров Торобай Закирович. В данное время оОн находится под арестом по делу о коррупции вокруг Кумтора.



По версии следствия, Зулпукаров в 1998 году был отчислен с третьего курса исторического факультета КНУ им.Ж.Баласагына. Основанием стало то, что он не оплачивал обучение.



Но в дальнейшем, как говорится в сообщении ГКНБ от 14 июня, Зулпукаров использовал поддельный диплом, якобы выданный КНУ им.Ж.Баласагына, для поступления и получения второго высшего образования в ОшГУ, а также в начале своей политической деятельности.



Как отметили в ГКНБ, в том числе он использовал данный диплом будучи депутатом Жогорку Кенеша.



"Согласно полученному ответу КНУ им.Ж.Баласагына, Зулпукаров не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован диплом, выданный на другого гражданина", - говорится в сообщении.