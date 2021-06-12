Байден перепутал Ливию с Сирией. Это уже клиника...

08:42 14.06.2021

Джо Байден перепутал страны, говоря о России

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Джо Байден перепутал страны, говоря о России

ДЖО И ДЖИЛЛ БАЙДЕН В ЛОНДОНЕ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С БРИТАНСКИМИ ВОЕННЫМИ ВЕТЕРАНАМИ

ФОТО: AP

Президент США Джо Байден во время саммита "большой семерки" в Великобритании в очередной раз оговорился и перепутал названия стран. Рассуждая о точках соприкосновения с Россией, Байден заявил: "Мы можем вместе работать - например, в Ливии".



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Поскольку никаких супер-проектов в Ливии ни у США, ни у России вроде нет, журналисты уточнили у помощника Байдена по национальной безопасности Салливана прояснить смысл президентских слов. Оказалось, Джо Байден имел в виду Сирию.



Президент США ранее многократно оговаривался на публике - это связывают с его не лучшим физическим состоянием. Байден, например, называл вице-президента США Камалу Харрис президентом, не мог вспомнить имя своей внучки, сразу произнести правильно фамилию Путина, а, только прилетев в этот раз в Великобританию, позабыл название Королевских военно-воздушных сил.



Зато визит в Виндзорский замок к королеве Елизавете II прошел без сучка-без задоринки. Если не считать того, что президент США пытался подать Ее Величеству руку, что считается нарушением протокола.



Встреча президента России Владимира Путина с Байденом должна состояться 16 июня в Женеве. Путин намерен пробыть там один день, вернувшись уже вечером в Москву.