Умер Узакпай Мамин - почетный строитель Казахстана, отец действующего премьер-министра

09:07 14.06.2021

13 июня 2021 года скончался ветеран труда, почетный строитель Казахстана, почетный гражданин Акмолинской области Узакпай Жапарович Мамин, сообщает zakon.kz.



Узакпай Мамин родился 1 марта 1937 года​ в селе Благодатное Ерейментауского района Акмолинской области. Прошел большой трудовой путь в сфере строительства​ от мастера до руководителя ряда строительных организаций, среди которых тресты "Целиноградэлеватормельстрой", "Целинсантехмонтаж", строительный комплекс Целиноградского областного агропромышленного комитета​.



За большие заслуги и трудовые достижения был награжден орденом Дружбы народов и орденом "Құрмет".



В последние годы активно работал в совете ветеранов города Нур-Султан.

Приносим соболезнования родным и близким Узакпая Жапаровича Мамина