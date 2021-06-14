Президентские выборы в Иране: существует ли "азербайджанский вопрос"? - Ст.Тарасов

11:02 14.06.2021

Высокая политэтничность Ирана является фактором, несущим в себе потенциал напряженности, которая может возникнуть под влиянием внешних факторов.



18 июня иранцам предстоит выбрать в тринадцатый раз нового президента. Среди заявленных кандидатов есть два, вызывающие повышенное внимание на Западе. Первый - 66-летний экономист, глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. Он выступал за независимость Центрального банка и меньшее "вмешательство государства" в экономику, а также за "активную дипломатию с Востоком и Западом" во имя экономического развития. И второй - бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде. Он занимал должность губернатора в 2017-2018 годах, баллотировался в президенты в 2005 году. Платформа Мехрализаде призывает к модернизации сельского хозяйства для решения проблемы нехватки воды, прозрачности политической жизни и строительства доступного жилья.



Внимание к этим кандидатам приковано прежде всего потому, что их относят (например, французское агентство France 24), во-первых, к лагерю реформаторов, во-вторых, называют "представителями тюркоязычного меньшинства Ирана". Наконец, в-третьих, отмечается факт активного участия этого меньшинства в политических процессах в стране. Еще один факт, на который обратил повышенное внимание бакинский портал Haggin.az. В ходе дебатов на государственном телевидении между кандидатами в президенты Ибрагимом Раиси и Мехрализаде произошла интригующая полемика. Раиси поблагодарил иранских азербайджанцев за выраженную ими "любовь и поддержку". Он сказал, что "после первых дебатов азербайджанцы из разных провинций связались с ним и поблагодарили за обещания защищать их права". Мехрализаде возразил своему визави. "Уважаемый Ибрагим Раиси, вы говорите, что говорящие по-азербайджански граждане поддерживают с вами связь и выражают свою благодарность и любовь, - отметил он. - Я хочу внести коррективы по поводу слова "азери". Потому что в нашей стране говорят не на азери, а на тюркском языке, говорят люди, проживающие от Западного и Восточного Азербайджана до Хамадана, Занзибара, Исфахана, Ардебиля, Хорасана и Хузистана. Уважаемый Ибрагим Раиси должен быть более внимательным при использовании слова "азери".



Так возникает интрига с очень глубоким геополитическим подтекстом. Но сначала о том, что бесспорно. Иран - страна с большим этническим разнообразием. Народы, проживающие там, если говорить только о языковом факторе, в основном разделены на две части - ираноязычные и тюркоязычные. Ираноязычные группы состоят из персов, курдов, луров, талышей и других, тюркоязычные - иранские тюрки, которых в Азербайджане считают иранскими азербайджанцами, составляющие большинство среди этнических меньшинств (точных данных об их численности не существует, называются цифры от 15 до 40 миллионов человек), а также кашкайцы, туркмены и другие. Если следовать этой логике, то, как писал бакинский академик Зия Буниатов, тюркоязычные граждане северо-западных провинций Ирана составляют часть разделенного рекой Аракс народа под названием "азербайджанцы". Но Мехрализаде так не считает. По его мнению, термин "азербайджанцы в Иране" внесен извне и политизирован, тогда как идентичность говорящих на тюркском языке содержит в себе более широкий контекст с неопределенным географическим охватом и с проекцией, вероятно, на Турцию, где турки называют себя тюрками без всякой дополнительной приставки.



По этой формуле начинает провисать и известный в Азербайджане и в Турции лозунг "одна нация - два государства". Мешает термин "азери". Проблема еще и в том, что иранские тюрки считают себя древнее турецких, что показывает опрометчивая публикация в Турции реестра, содержащего документы, относящиеся к 1880-м годам. В отчете, опубликованном в журнале Annals of Human Genetics, указывалось, что по отцовской линии у жителей Турции было 38% предков-европейцев, 35% - из Ближнего Востока, 18% - из Южной Азии и 9% - потомки выходцев из Средней Азии. Это плохо соответствует тому нарративу, который турецкие правительства и определенные круги поддерживали и пропагандировали десятилетиями. Мы это к тому, что не случайно на так называемом общетюркском направлении формировались самые невероятные геополитические комбинации. Вспомним проект Льва Троцкого о создании общетюркской социалистической федерации с участием Баку и Анкары. Или идею Иосифа Сталина "Большого Азербайджана" - объединения Северного (российского/советского) и Южного (иранского) Азербайджанов в единое государство. В этой связи необходимо признать и тенденцию, направленную на срыв этих концепций: сбор доказательств того, что люди по обе стороны Аракса - в Республике Азербайджан и северо-западных областях Ирана - говорят на сходных диалектах в пределах понимаемости, это абсолютно разные тюркоязычные этнические группы.



Автор этих строк лично много раз убеждался в этом в Иране. Не случайно, что в стране у тюркоязычной массы так и не возникло устойчивого собственного этнонима и там только появляются признаки этнической консолидации, несмотря на то, что иранские тюрки (азербайджанцы) всегда были оплотом иранской государственности. Достаточно вспомнить, что паниранизм как политическое и культурное течение, противостоящее тюркизму, возник именно здесь. Почти все представители этого течения - Ахмад Касрави Табризи, Абдолали Каранг, Яхья Зока, Парвиз Варджаванд, Хасан Тагизадэ, Зарьяб-Хойи и прочие - были выходцами именно из этого края: Табриза, Урмии, Мараги, Хоя, Ардебиля и так далее. Именно они формировали иранское культурное и политическое и геополитическое пространство. Так что Мехрализаде понимает, о чем говорит. Другое дело, что у него мало шансов победить на президентских выборах, да и не выступает с лозунгами защиты прав тюркского меньшинства в Иране. Он рядом с властями, а не в числе оппозиции и не намерен превращать Иран в тюркское государство.



В иранском законодательстве и официальной политической лексике исключено понятие "национальное меньшинство", всех граждан страны числят под общим названием "иранцы". Для обозначения христиан (армяне), зороастрийцев и иудеев (евреи) используется термин "религиозные меньшинства". Но высокая полиэтничность страны в современных условиях является фактором, несущим в себе и потенциал напряженности, которая может возникнуть под влиянием внешних факторов.



14 июня 2021

Станислав Тарасов