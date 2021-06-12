США решили ввести план Б по блокировке "Северного потока-2"

11:08 14.06.2021

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что Киев рассчитывает на переговоры по компенсации после начала работы "Северного потока-2". При этом, как стало сегодня известно, США намерены запустить план Б в отношении проекта. Если раньше они прилагала большие усилия, чтобы "Северный поток-2" не был построен, то теперь они не будут мешать его достройке, но пообещали заблокировать пуск проекта. Давить намерены на Берлин, особенно в вопросе компенсаций Украине.



Напомним, что ранее Вашингтон отменил ограничения для компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта. Однако санкции продолжает действовать против ряда компаний и судов.



Киев в свою очередь требует от США более серьезной реакции, утверждая, что проект угрожает энергетической безопасности и Украины, и Европы. Главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Северный поток - 2" лишит Украину пяти-шести миллиардов долларов в год, из-за прекращения Россией транзита газа через украинскую территорию.



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И вот теперь Белый дом готов бросить все силы на то, чтобы затормозить запуск газопровода. Там заявили, что достройка трубы и ввод в эксплуатацию - разные вещи. Кроме того, Вашингтон намерен добиться возмещения Украине потери транзитных платежей. Сейчас идут тесные консультации с Германией по этому поводу.



Впрочем, аналитики говорят, что особых путей давления у Вашингтона на Берлин нет, да и портить отношения с Германией Байден не намерен.



Арсений ТОМИН