Саудовская Аравия запретила иностранным паломникам совершить хадж в этом году

11:47 14.06.2021

Саудовская Аравия разрешила 60 тысячам жителей, вакцинированных от коронавирусной инфекции, совершить хадж в этом году.



Как сообщает Министерство хаджа и умры страны, и этом году мусульманам из-за рубежа не разрешат совершить хадж.



В прошлогоднем хадже приняли участие лишь 10 тысяч человек, среди них было 70% иностранцев и 30% саудовцев. В 2019 году в пятидневном ежегодном паломничестве участвовали 2,5 млн человек. Хадж и круглогодичное паломничество умры в обычном формате приносят Саудовской Аравии около 12 млрд долларов ежегодно.



В октябре прошлого года страна ослабила меры и впервые за семь месяцев открыла Большую мечеть для молитв и частично возобновила круглогодичное паломничество умры. Ограничение на количество паломников умры составляет 20 тысяч человек в день, при этом 60 тысяч прихожан могут совершать ежедневные молитвы в мечети.



Саудовская Аравия с 1 августа делает вакцинацию обязательной для входа в государственные и частные учреждения, развлекательные заведения, а также для пользования общественным транспортом.