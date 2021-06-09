В Таджикистане 165 тысяч малообеспеченных семей получат по 500 сомони гумпомощи от ВБ

12:09 14.06.2021

Июнь 09, 2021

Муллораджаб Юсуфзода

Шахло Абдулло



Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана ратифицировали соглашение с Всемирным банком о дополнительном финансировании проекта по экстренному реагированию на угрозу пандемии COVID-19 в Таджикистане. В рамках этого соглашения 165 тысяч малообеспеченных семей получат по 500 сомони.



Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода, 9 июня представляя соглашение депутатам парламента, заявил, что власти обеспечат прозрачность реализации соглашения. Ранее таджикских чиновников неоднократно обвиняли в нецелевом использовании и несправедливом распределении выделяемых международными донорами средств.



В апреле 2020 года ВБ в рамках проекта по экстренному реагированию на угрозу пандемии COVID-19 предоставлял Таджикистану $11,3 млн. В феврале этого года были выделены еще $12,57 млн на безвозмездной основе. Глава Минфина Таджикистана отметил, что в рамках соглашения, в частности, 165 тыс. семей получат единовременную помощь в размере 500 сомони каждая. Помощь будут оказана:



"Малоимущим семьям, имеющих детей до 7 лет;

Малоимущим семьям, имеющих детей-инвалидов возрастом до 18 лет;

Семьям, главами которых являются одинокие женщины, и в которых растут дети до 16 лет."

Файзиддин Каххорзода после представления соглашения депутатам парламента в беседе с журналистами сообщил, что помощь малоимущим семьям будут оказана до конца года через местных структур Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.



В Таджикистане, по данным властей, около 30% граждан находятся за чертой бедности. В период пандемии, когда тысячи таджикистанцев не смогли выехать на заработки в Россию, число живущих за чертой бедности граждан увеличилось.



Ранее в прошлом году в рамках финансируемого Всемирным банком "Чрезвычайного проекта по борьбе с COVID-19 в Таджикистане" 50 тыс. малоимущих семьей с детьми до трех лет получили единовременную социальную помощь в размере 500 сомони.



Напомним, в мае прошлого года Всемирный банк и Таджикистан подписали соглашение о дополнительном финансировании проекта по экстренному реагированию на угрозу пандемии COVID-19 в Таджикистане. ВБ сообщил, что предоставит стране в общей сложности $21,3 млн. на безвозмездной основе.



Министр финансов Таджикистана пояснил, что эти средства, кроме помощи малоимущим семьям, планируется направить на поддержку сферы здравоохранения, в частности покупку вакцины против коронавируса, средств индивидуальной защиты, тестов, поддержку системы иммунизации и обучения персонала, занимающегося вакцинацией населения. "За счет этих средств будут приобретены вакцины против других сезонных инфекционных заболеваний", добавил Каххорзода.



Минздрав Таджикистана сообщает, что с начала года в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. В начале месяце симптомы COVID-19 были выявлены у приехавшего в Согдийскую область поданного Саудовской Аравии, однако, по данным властей, повторный тест на коронавирус оказался отрицательным.



В марте этого года в рамках программы COVAX в Таджикистан были доставлены из Индии 192 тыс. доз вакцины AstraZeneca.



В начале июня Пекин и Душанбе договорились о поставке в Таджикистан китайской вакцины против коронавируса CoronaVac на бесплатной основе. Как сообщили в Минздраве Таджикистана, объем ввозимых в страну вакцин предусмотрен для вакцинации 150 тыс. человек в два этапа.



Какую вакцину намерен приобрести Таджикистан на выделенные Всемирным банком $8,6 млн. на закупку вакцин от коронавируса – неизвестно. Первый заместитель главы Минздрава Гафур Мухсинзода после заседания парламента отказался от общения с журналистами.



Шахло Абдулло

abdulloevas@rferl.org