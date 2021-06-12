Хокимият Сырдарьинского района Узба попался на "стряпухах" - видео с стриптизершами

12:31 14.06.2021

В Узбекистане в соцсетях распространилось видео с участием должностных лиц хокимията Сырдарьинского района и руководителей государственных органов.



Администрация Сырдарьинской области прокомментировала распространившееся видео.



Как сообщили в администрации, видео было снято в октябре 2020 года в ресторане "Евро Азия". На видео засняты заместитель главы района, начальник районного управления благоустройства, главный специалист Инспекции по надзору в сфере экологии и охраны окружающей среды и глава районного ГУП "Сувокова", которые ужинают под танцы полураздетых девушек.



"В комнату, где сидели чиновники, вошли девушки шоу-балета. Посетителям не понравилось внезапное появление танцовщиц. После этого девушкам дали деньги и попросили покинуть зал", - говорится в сообщении администрации.



Однако, судя по записи, мужчины вовсе не выглядят недовольными.



Как отметили в хокимияте области, с администрацией ресторана была проведена беседа. Должностным лицам напомнили, что они должны подавать пример в качестве государственных служащих, соблюдая правила поведения в обществе.



