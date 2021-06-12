Фиаловы лапы. Наместник Сороса на Украине скупает местные СМИ, - С.Князев

12:41 14.06.2021

90-летний международный спекулянт рассчитывает быть одним из главных выгодополучателей распродажи Украины



СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ



На днях стало известно, что генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала приобрел "Украинскую правду" – одно из наиболее популярных в самостийных кругах интернет-изданий. Ранее тот же Фиала купил ряд СМИ "второго эшелона", и теперь этот выходец из Чехословакии превращается в одного из самых влиятельных медиамагнатов Украины.



Наместник Сороса на Украине ставит СМИ под контроль



Фиала – человек Сороса (официальный инвестиционный партнер фонда Soros Fund Management), его называют эмиссаром или наместником Сороса на Украине. Перебравшись в 1990-е годы на Украину, он в 2014 году "перекупил" команду украинского "Корреспондента", создал издание "Новое время" и учредил на базе также купленного им "Радио Эра" собственную радиостанцию "НВ".



В начале 2021 года Фиала приобрел контрольный пакет акций компании Treeum, которая руководит сайтами Minfin.com.ua и Finance.ua, относящимися к числу наиболее авторитетных экономических изданий на Украине. После покупки профиль этих изданий изменился. С портала Finance.ua пропали критические материалы об экономической политике Киева, а на Minfin.com.ua теперь не найти сравнения цен бензина на заправках Украины и Крыма.



Сумма сделки по приобретению "Украинской правды", по информации СМИ, составила 25 млн долларов.



Объем аудитории "Нового времени" достигает сейчас 16,5 млн посещений в месяц. Аудитория "Украинской правды" еще шире. По разным оценкам, в ее активе от 32 до 46 млн заходов. По данным украинских рейтинговых агентств, "Украинская правда" в 2020 году вышла на первое место среди новостных интернет-ресурсов (двумя годами ранее находилась на 11-м месте).



Добавим, что патрон этого чеха Джордж Сорос непосредственно влияет еще на ряд информационных ресурсов самостийной державы. Так, подконтрольный ему фонд "Возрождение" финансирует издание "Апостроф", а владельцы медиахолдинга "Лига" связаны с такой политической креатурой Сороса, как Анатолий Гриценко.



Параллельно с созданием одного из крупнейших на Украине медиахолдингов Фиала наращивал и другие активы. Всего за два года они с Соросом "проглотили" 350 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости – преимущественно торгово-офисных и логистических комплексов. Кроме того, Нацбанк Украины в конце марта согласовал приобретение Томашем Фиалой одного из старейших финансовых учреждений Украины – "Юнекс-банка". Киевские СМИ величают соросовского наместника "олигархом новой формации".



На первый взгляд, поведение Сороса и Фиалы выглядит странно. Украинскую медиасферу Незалежной ожидают не лучшие времена. Зе-команда готовит принятие закона об олигархах, суть которого, по словам экспертов, состоит в том, что лицам, которых команда Зеленского "назначит" олигархами, будет запрещено финансировать средства массовой информации.



"Так и скажите, что вы просто хотели "отжать" медиа. Главная сила, которая назначает и снимает президентов – средства массовой информации – не находится под контролем Зеленского и "слуг народа". Ее нужно взять под контроль. Как сделать так, чтобы СМИ писали о власти или хорошо, или ничего?" – говорит секретарь Национального союза журналистов Украины Сергей Лямец.



По его мнению, "антиолигархический" законопроект – это внедрение нового механизма цензуры. Однако Сорос и его эмиссар ничего не опасаются, они продолжают вкладывать в украинские СМИ огромные деньги.



Зе-команда готовит принятие закона об олигархах, суть которого, по словам экспертов, состоит в том, что лицам, которых команда Зеленского "назначит" олигархами, будет запрещено финансировать средства массовой информации.



По мнению экспертов, Фиала, хотя и подходит под определение олигарха, вряд ли окажется "в списках", и он это понимает. Спокойствие Сороса и его украинского наместника указывает на то, что 90-летний международный спекулянт рассчитывает стать одним из главных выгодополучателей распродажи Украины. Нельзя исключать того, что это может быть частью сделки между Демократической партией США и киевским режимом (напомним, что Сорос является одним из злейших противников Трампа).



То, что эмиссар Сороса скупает деловые и новостные издания, на которые в значительной степени ориентируются биржи, может свидетельствовать о желании спекулянтов повторить на Украине нечто, напоминающее их атаки на экономики государств Юго-Восточной Азии, предпринятые в 1997 году.



Зе-команда сейчас развила бешеную активность вокруг внедрения схем продажи земель сельскохозяйственного назначения



Учитывая, что Зе-команда сейчас развила бешеную активность вокруг внедрения схем продажи земель сельскохозяйственного назначения, нельзя исключать наличия у Сороса и соросят намерения спровоцировать на Украине обострение экономического кризиса, чтобы за бесценок скупить украинские черноземы. Имея под своим контролем крупнейший деловой медиахолдинг, это делать удобнее.