Кыргызстан. Третья волна COVID-19: вакцины нет, чиновники продолжают проводить совещания

13:20 14.06.2021

14 июня 2021, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.



Он подчеркнул, что складывающаяся ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 требует усиленной работы соответствующих государственных и местных органов власти.



"Складывающаяся обстановка вызывает серьезные опасения. Мы не должны допустить кризисных моментов, как было в прошлом году. Следует усилить работу по сдерживанию и стабилизации эпидемиологической ситуации в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Министерство здравоохранения и социального развития должно под особым контролем держать вопрос оказания необходимой медико-санитарной помощи населению, наличию достаточного количества основных и резервных коек в стационарных учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также наличия лекарств", - сказал глава кабмина.



Он особо отметил, что необходимо ускорить работу по доставке вакцин от коронавирусной инфекции и наращивать темпы вакцинации. "В ближайшее время в страну прибудут 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, а также 80 тысяч доз вакцины "Спутник V". Профильным государственным органам необходимо на постоянном контроле держать вопрос обеспечения своевременных поставок вакцин в республику. Для нас особо приоритетно наращивать темпы вакцинации населения", - заметил Улукбек Марипов.



Отметим, что о поставке очередной партии вакцины от коронавируса чиновники говорят с апреля. Сроки ее доставки постоянно переносятся.



Вторая партия китайской вакцины Sinopharm поступит в Кыргызстан до 20 июня, теперь говорит министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев. Ранее возникли проблемы с доставкой из-за отсутствия рейсов. Позже чиновники заявили, что вопрос решен.



В Кыргызстане, по данным Минздравсоцразвития, на 11 июня вакцинировано всего около 90 тысяч человек, в том числе более 52 тысяч - второй дозой.