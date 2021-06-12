"Заветная красная книжечка". О выбивании паспортов соотечественникам в России

13:42 14.06.2021

Сергей Шаргунов о выбивании паспортов соотечественникам



Сергей Шаргунов



11 июня Екатерина Дмитриева получила гражданство.



Начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова торжественно вручила ей паспорт.



Дмитриева, юная мамы 5-летнего Владика, погибшего на Донбассе, которая так нуждалась в участии и помощи, а столкнулась с бюрократическим безразличием.



Спасибо всем, кто ее поддержал и по-прежнему предлагает помощь.



А вот ситуация довольно типичная. Мне прислал письмо Максим Шелемончак, бежавший в Россию с женой и детьми из пылающего Лисичанска. При спешном отъезде у сына оказался поврежден паспорт. "Невзирая на то, что у него имеется нотариально заверенный перевод паспорта, а в России он получил аттестат, приобрел профессию машиниста и поступил в ВУЗ, получить гражданство, работать, жить полноценной жизнью он не может. У всех один ответ - меняйте паспорт на территории Украины. Моему сыну 21 год, ехать на Украину, значит, попасть в армию, погонят на бойню. Поймите меня как отца: рисковать жизнью своего сына я не могу. Прошу помощи!"



И новое письмо того же человека: "С огромной благодарностью к Вам обращается вся наша семья. Мы прошли через долгие и утомительные попытки получения сыном гражданства РФ. Везде и всюду нас и слышать не хотели. Случайно узнав о Вас и Вашей помощи людям, мы написали письмо.



Реакция пошла незамедлительно. И вот в нашей семье случилось событие, на которое мы и не надеялись. Теперь она получена, заветная красная книжечка, за что мы бесконечно благодарны!"



А вот что сказал мне юный Лев, получивший паспорт: "Пережить войну - это очень страшно. Мы выезжали под минометными обстрелами. Пришлось бежать, просто бежать. Бросили все, все, что было, и уехали ни с чем.



Война снится все время… Под обстрелами спали каждую ночь на полу. Без хлеба было очень сложно. Радовались ему как счастью. Сейчас во Внуково снимаем квартиру. Я не мог устроиться на работу, чтобы помогать своей семье, платить за свое образование уже самому. Сейчас я закончил первый курс и планирую идти в армию. Хочу служить России. Выражаю вам благодарность, теперь есть куда двигаться дальше. Паспорт много что мне позволит".



Все те, кто пишет с просьбой и им помочь с гражданством, поверьте, каждое ваше обращение уже в деле и официально направлено в соответствующие инстанции.



Те, кому нужна помощь, обращайтесь.



К сожалению, 12 июня в свое время стало знаковой датой независимости России от соотечественников.



День России должен быть каждый день. И главное наполнение этого праздника - защита своих и забота о них. Каждый раз добиваясь этого, хочется поздравлять себя и окружающих.



А вообще 12 июня программа яркая и насыщенная - авиашоу, фестивали цветов и военных оркестров, экскурсии и квесты пройдут в российских городах, а в Пятигорске студенты на рассвете исполнят гимн страны на горе Машук. А в Третьяковской галерее Митрополит Псковский и Порховский Тихон представит экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" - выставку, посвященную исторической картине в русской живописи конца XVIII - начала XX века.



В житие князя 13 века есть такие его слова, повторяющие пророка: "Суди, Господи, обидевших меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне".



Щит для многих и многих родных людей - хотя бы она, та самая "заветная красная книжечка" из письма лисичанского беженца.