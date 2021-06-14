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G7 предложила альтернативу "Шелковому пути", - В.Скосырев
20:50 14.06.2021

Запад хочет остановить экспансию Китая в развивающихся странах
Владимир Скосырев
14.06.21

Лидеры "семерки" встретились с королевой Великобритании Елизаветой II.
Страны "большой семерки" на саммите в Британии согласовали план соперничества с Китаем в Азии, Африке и Латинской Америке. Предусматривается выделить до 40 трлн долл. на инфраструктуру к 2035 году, построить железные дороги на Черном континенте, помочь государствам Азиатско-Тихоокеанского региона создать энергетику без углеводородов. На предыдущей встрече лицом к лицу лидеры G7 в коммюнике Китай даже не упоминали. В этот раз они под нажимом США призвали Пекин прекратить репрессии в Синьцзяне и Гонконге, расследовать происхождение вируса. Но единый фронт по китайскому вопросу был фасадом, за которым скрываются расхождения между Вашингтоном и его партнерами.

Как видно из заявления Белого дома, США и союзники надеются, что их инициатива, именуемая "Построить заново лучший мир", обеспечит прозрачное партнерство для создания инфраструктуры в бедных странах. "Речь идет не просто о том, чтобы вступить в конфронтацию с Китаем. Дело в том, что мы раньше не предлагали позитивной альтернативы, которая отражает наши ценности и наши стандарты ведения бизнеса", – сказал чиновник администрации президента США Джозефа Байдена. Агентство Reuters объясняет цель участников встречи проще: они хотели показать миру, что богатые демократии могут обеспечить мир чем-то лучшим, чем Китай. План помощи – это часть более широкой кампании давления на КНР по проблеме прав человека, Тайваня и коронавируса. Но, как отмечает британский еженедельник Observer, некоторые лидеры G7, включая премьер-министра Италии Марио Драги, призывали Байдена не доводить конкуренцию с Китаем до степени каления.

Драги увел Италию с почти прокитайской позиции предыдущего правительства. Но он доказывает, что надо проводить сбалансированный курс между вызовом Китаю и сотрудничеством с ним. А Германия, которая всегда осторожно относилась к противостоянию с Пекином, не дала согласия на то, чтобы выделить конкретную сумму в фонд инфраструктуры. Франция, в свою очередь, выступила за то, чтобы средства беднейшим странам передавались за счет специальных прав заимствования и резервов иностранной валюты Международного валютного фонда. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, правда, утверждает, что Евросоюз оказал помощь в целях развития между 2013 и 2018 годом на сумму 414 млрд евро. Это сопоставимо с тем, что Китай выделил на свою инициативу "Нового шелкового пути". Лидеры G7 разошлись по ключевым вопросам, начиная от того, когда следует перестать сжигать уголь, до обязательства отстегнуть миллиарды долларов для сопротивления программе Пекина "Пояс и путь", комментирует New York Times. В коммюнике нет упоминания о том, что западным фирмам запрещено участвовать в проектах с использованием принудительного труда. Как утверждают западные СМИ, он применяется в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Потребности развивающихся стран в инфраструктуре и промышленных инвестициях превосходят коллективные возможности "семерки" и Китая. Если бы ситуация в мире была нормальной, то сторонам стоило бы найти общий язык, как лучше помочь бедным. Но сейчас идет игра с нулевой суммой. Если Запад будет требовать от стран Африки для получения кредитов и инвестиций отказа от китайского проекта и обещания развивать демократию, то ничего путного не получится. Все зависит от того, насколько сильный антикитайский элемент Запад привнесет в свою программу. К тому же она лишена деталей, неизвестно, какой объем денег выделяется, на какой период времени, кто будет распоряжаться этими деньгами. Важен и вопрос о подрядчиках. Запад явно не захочет, чтобы на оплаченный им проект приезжали китайские предприниматели, которые могут его эффективней реализовать".

На саммит был приглашен и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Но из-за эпидемии он участвовал в обсуждении виртуально. "Тем не менее план "семерки" получил в Индии отклик. Индия с одобрением восприняла намерение развитых стран оказать помощь третьему миру. Но проблема в том, что конкретики в их программе недостает", – сказал в разговоре с "НГ" редактор-консультант журнала India Strategic Винай Шукла.

Источник - ng.ru
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