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Тайная канцелярия: что стоит за последними назначениями в аппарате Елбасы, - Д.Ашимбаев
00:00 15.06.2021

Д.Ашимбаев: С переходом аппарата Елбасы в новое качество, его ключевые фигуры по-прежнему считаются более чем влиятельными фигурами. Нужно понимать, что в этих оценках сочетаются влияние их "кресел" и – что намного более важно в нашей политической традиции – личное влияние

Зубейда Давлетъярова, 11 июня

На днях Нурсултан Назарбаев произвел ряд назначений в своей канцелярии. Адиль Турсунов стал помощником первого президента – зав. отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента, Нурлан Каймолдаев – заместителем руководителя Канцелярии, а Айдос Укибай – советником – пресс-секретарем первого президента. Назначения, казалось бы, рядовые и все указанные лица и так работают в Канцелярии Елбасы или, как ее называют в народе, "Библиотеке". Однако повышение статуса этих сотрудников эксперты расценили как активизацию назарбаевского аппарата, а значит и задач, стоящих перед ним. Напомним: не так давно Назарбаев объявил о том, что передает руководство Ассамблеей народа Казахстана (АНК) президенту Токаеву и сложилось впечатление, что Елбасы намерен и дальше сократить свое присутствие на политической авансцене. Чем занимается аппарат первого президента?
Мы задали этот и другие вопросы политологу Данияру Ашимбаеву.
– Данияр Рахманович, зачем нужен Елбасы свой аппарат и откуда взялись термины "Канцелярия" и "Библиотека"?
– Что касается аппарата, то его существование вполне логично: Нурсултан Назарбаев имеет статуса "Лидера нации", руководит Советом безопасности, Советом по управлению фондом "Самрук-Казына", Ассамблеей народа Казахстана и партией "Нур Отан". Понятно, что у СБ, АНК и партии есть и свои аппараты, но выполнение функций политического лидера требует организационной, аналитической и информационной работы, для которой и была создана канцелярия.
Ее создание было предусмотрено конституционным законом "О Первом Президенте Республики Казахстан", принятом летом 2000 года, а фактически она была основана в марте 2019 года – за день до сложения Назарбаевым президентских полномочий.
Почему канцелярия? Во-первых, это первое название Аппарата-Администрации президента, созданного в мае 1990 года; его первым руководителем был, кстати, не Нуртай Абыкаев, а тогдашний заместитель президента Сергей Терещенко, но это уже другая история. А во-вторых, канцелярия президента – одно из ключевых подразделений АП, созданное осенью 1995 года на базе президентского секретариата и включившее в себя со временем такие подразделения, как общий отдел, сектор наград, отдел госсекретов, отдел кадров, бухгалтерию, частично протокол, пресс-службу и группу спичрайтеров. Канцелярия президента со временем стала как бы личным штабом Назарбаева и "администрацией администрации". Ее начальник был приравнен по статусу к заместителю руководителя АП и единственный, кто сохранил должность именно "начальника" (бастык), когда все остальные были переименованы в "руководителей". И вполне логично, что именно это название было выбрано для будущего аппарата первого президента. В свое время, как известно, канцелярия подчинила себе "Назарбаев-центр", на базе которого была создана Библиотека первого президента, в которой находится резиденция Елбасы. Отсюда и название.
– Кто ключевые фигуры в Библиотеке и каково их влияние?
– Руководителем канцелярии является Махмуд Касымбеков, многолетний начальник канцелярии президента, один из ближайших соратников Нурсултана Назарбаева и старейший по непрерывному стажу сотрудник его аппарата. Его замом является с недавнего времени Нурлан Каймолдаев, ранее работавший зав. отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения. В самой структуре канцелярии есть 3 отдела – документационного, финансового и кадрового обеспечения; информационно-аналитического обеспечения; организационной работы, а также пресс-служба, протокол, секретариаты руководителя канцелярии и помощника.
У Елбасы три помощника – бывший управляющий делами президента Абай Бисембаев, бывший председатель Нацбанка Данияр Акишев и Адиль Турсунов, который одновременно руководит отделом информационно-аналитического обеспечения и ранее имел статус советника. Статус советника на днях получил пресс-секретарь Айдос Укибай. Ранее он, как известно, был председателем правления агентства "Хабар", а с 2016 года работал пресс-секретарем Назарбаева.
Говоря о влиянии ключевых фигур Библиотеки на политическую жизнь страны, хочу отметить, что в рейтинге влияния, который много лет публикует ЦСПИ "Стратегия", два года назад – до транзита – Касымбеков занимал 10-е место, а Бисембаев – 20-е. По итогам I квартала с.г., Бисембаев – 10-й, а Касымбеков – 22-24-й. То есть, с переходом аппарата Елбасы в новое качество, его ключевые фигуры по-прежнему считаются более чем влиятельными фигурами. Нужно понимать, что в этих оценках сочетаются влияние их "кресел" и – что намного более важно в нашей политической традиции – личное влияние.
– Многие политологи любят писать о двоевластии, о конфликтах между Акордой и Библиотекой. А что вы думаете по этому поводу?
– Первое полугодие после транзита было достаточно нервным периодом для левобережья Ишима. Шла притирка характеров, определение сфер полномочий, сложное личное взаимодействие практически всех заинтересованных структур и персоналий. Не все с должным уважением отнеслись к фигуре нового президента и его стилю работы. Некоторые, напротив, некорректно поняли смысл отставки первого президента. Это привело к некоторым резким заявлениям и отставкам. Кое-кто был вынужден покинуть столицу. Было проведено конкретизирование полномочий лидера нации и главы государства. Но в целом, отношения достаточно быстро нормализовались, тем более что президенты показали всем пример корректного взаимодействия и потребовали того же от своих аппаратов.
Нужно отметить, что в таких институтах, как СБ или АНК, не существует однозначного распределения обязанностей. Асет Исекешев как секретарь СБ подчиняется Назарбаеву, при этом являясь помощником Токаева. И он активно присутствует во всех комиссиях и советах, принимающих ключевые решения. Ерлан Кошанов, глава администрации Токаева, входит в состав Совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына". Аналогичным образом работает аппарат АНК. Бауыржан Байбек, первый заместитель Назарбаева по партии, регулярно встречается с главой государства. Не были разделены и аппараты Управления делами президента и Службы государственной охраны, в которых просто были выделены подразделения, занимающиеся вопросами обеспечения деятельности Елбасы, и введены должности заместителей, подчиненных первому президенту.
То есть, Елбасы "забрал" с собой относительно небольшой аппарат и часть персоналий, а все остальное, касащееся его лично, находится по сути в двойном подчинении.
– Ключевой фигурой в новом назарбаевском окружении стал, как представляется, помощник Елбасы Абай Бисембаев. Как вы сами подчеркнули, в рейтинге влияния он входит в ТОП-10. Кто он и какова его роль?
– Бисембаев – не новичок в системе государственного управления, он много лет работал в госаппарате, бизнесе, в Управлении делами президента, которое возглавил в 2012 году. К публичности он особо не стремится и в силу этого широкой общественности, да и многим экспертам известен мало. В то же время с годами его влияние росло, и с чисто хозяйственных функций оно перешло в политическое. "Дела президента", которыми надо управлять, – понятие достаточно широкое. Это и экономические вопросы, и политические, и кадровые.
Вспомните, что в свое время в этой должности были такие фигуры, как Владимир Ни и Сарыбай Калмурзаев. Сами понимаете, что президент на ключевых постах не держит "чужаков", тем более которые постоянно его сопровождают в визитах.
– Его выдвиженцем называют министра здравоохранения Цоя…
– Последний работал в системе Управления делами президента при Бисембаеве, но в Минздрав его выдвинули, насколько я могу судить, руководство правительства, медицинская общественность и бывшая начальница – помощник президента Тамара Дуйсенова.
– Не так давно внештатным помощником Елбасы стал экс-глава "Самрука" Ахметжан Есимов. А он что там делает?
– Пост внештатного помощника, как представляется, это скорее демонстрация того, что он не был снят, а просто ушел, причем неплохо. Есимов – старый соратник Елбасы и хотя в "Самруке" несколько засиделся (его ухода ждали больше года), но претензий к нему высказано не было.
– На всех мероприятиях с Назарбаевым сидит Асет Исекешев. Понятно, что он "его" выдвиженец, а в СБ фиксирует контроль Елбасы над силовиками. Как его акции котируются в Акорде?
– На мой взгляд, не имеет смысла делить элиту на "назарбаевскую" и "токаевскую". Она одновременно – и "назарбаевская" и "токаевская". Буквально на днях в интервью ИАЦ МГУ объяснял, что Назарбаев заранее убрал с поля тех, кому мог не понравится новый президент, а Токаев не выдвигает тех, на кого есть аллергия в Акорде.
Там взрослые, опытные люди работают, которые знают друг друга много лет, знают правила игры и могут вполне конструктивно сотрудничать. Те же Исекешев и Бисембаев – это прежде всего государственные люди, выдвинутые Назарбаевым политики и администраторы. На мой взгляд, конструктивные отношения между Библиотекой и Акордой во многом зависят от их деятельности. Я уже подчеркивал, что СБ, АП, Библиотека научились нормально работать в новых условиях.
– А почему аппарат растет?
– Растет или не растет, это еще неизвестно, но иерархия совершенствуется. Это его, аппарата, природный закон: он всегда растет и расцветает. Потом его периодически сокращают, а он снова начинает расти. Независимо от функций и результатов.

Источник - dialog.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623704400
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