Китай заставляет контейнервничать. Заторы в портах юга страны парализуют мировую торговлю, - "Къ"

08:20 15.06.2021

Новая вспышка коронавируса в одном из основных центров мировой контейнерной торговли - китайской провинции Гуандун - вызвала перебои в работе крупных портов юга страны. Частичное закрытие терминала Яньтянь в Шэньчжэне привело к перераспределению грузов в пользу близлежащих терминалов Наньша и Шэкоу, что повлекло за собой заторы и там. По оценкам экспертов, перебои в мировой контейнерной торговле могут оказаться более серьезными, чем от блокировки Суэцкого канала в марте судном Ever Given.



Перебои в морском контейнерном сообщении, связанные с новой вспышкой COVID-19 в южнокитайской провинции Гуандун, к середине июня усугубились, затронув не только терминал Яньтянь порта Шэньчжэнь (13,3 млн TEU в год), но и ближайшие терминалы - Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу (15,6 млн TEU). Шэньчжэнь и Гуанчжоу - третий и пятый по величине контейнерные порты мира.



В качестве меры по сдерживанию вспышки COVID-19 порт Яньтянь был закрыт с 25 по 31 мая, говорит вице-президент Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак.



Это привело к большому скоплению грузов как в порту, так и за его пределами",- рассказывает он, отмечая, что часть Яньтяня открыли, но порт работает лишь на 30% от прежней мощности.



В результате, говорит он, некоторые суда были перенаправлены в альтернативные порты в Наньша, Шэкоу и Гонконг, но те не в состоянии вместить все накопившиеся грузы. Кроме того, таможенные требования ограничивают возможность передачи груза из одного порта в другой.



Управляющий филиалом AsstrA в Шанхае Наталья Шманевская говорит о заторах, задержках выхода судов более чем на неделю, многочасовых пробках в порту Наньша. "Закрыты порты Яньтянь и Шэкоу, в связи с чем отменяются букинги и задерживаются рейсы",- отмечает она. Директор по стратегии и развитию группы FESCO Максим Шишков говорит, что в связи с перебоями в Яньтяне компания рассматривает, в частности, перенаправление своих судов в Наньша, Шэкоу и Гонконг и рекомендует клиентам заблаговременно бронировать места. "Большая часть отгрузок перенаправляется в Шэкоу и Наньша, контейнеры принимаются к погрузке лимитировано и в очень ограниченные сроки",- говорит руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша. Он отмечает, что, по информации партнеров компании, в районах вокруг портов Хуанпу и Фошань был объявлен локдаун, также ограничено движение грузовых автомобилей.



"Мы испытываем сложности с отправкой из портов Шэкоу и Наньша, так как помимо наличия свободного оборудования у линии необходимо найти еще и машину с водителем, у которого будет отрицательный тест ПЦР, а также проверить, не пропускает ли линия судозаход,- говорит руководитель отдела интермодальных перевозок Itella в России Юлия Никитина.- Мощности всех портов в регионе были резко ограничены, что привело к задержкам в обработке контейнеров до семи дней, что не может не сказаться на стоимости перевозки, а также на общем транзитном времени - задержки уже составляют 15–16 дней".



По словам учредителя VIG Trans Игоря Ребельского, для компенсации пропущенных в начале июня рейсов некоторые линии, в частности Sealand / Maersk, ввели дополнительные, но и этого не хватает - "наиболее доступные и востребованные сервисы перебукированы до конца месяца".

Директор Rail Cargo Logistics-Rus Александр Баскаков рассказывает, что компания ожидает задержек в поставках, например, электроники и микросхем, последние уже стали остродефицитным товаром. "Ситуация на железной дороге сейчас тоже напряженная - высокие объемы загрузки по импорту и транзиту не позволяют принимать новые грузы, поэтому отправляются только текущие",- добавляет господин Баскаков.



Гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шленская отмечает, что увеличение объема морских контейнерных перевозок вызвано в том числе тем, что часть грузов, ранее отправлявшихся из Китая прямыми поездами, были переориентированы на море из-за непрогнозируемой задержки их отправки из Китая.



Эксперты не исключают, что перебои в работе южнокитайских портов скажутся на морской торговле сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given (см. "Ъ" от 13 апреля). Так, по оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, которого цитирует The Loadstar, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тыс. TEU. "Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU в сутки,- говорит он.- Но это продолжалось "всего" шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу".



Как только порты возобновят нормальную работу, говорит Марио Врлжичак, еще в течение двух-пяти недель будут наблюдаться постепенное устранение возникшего затора, а также волновой эффект из-за прерывания порожнего потока в Южный Китай.

"Последствия будут ощущаться во всем мире по крайней мере еще в течение двух-трех кварталов",- полагает он. "Надеемся, что это будут краткосрочные проблемы, так как у китайской стороны уже есть опыт локализации вспышек COVID-19 и сейчас там ведется массовая вакцинация,- говорит Александр Баскаков.- Ожидаем, что к концу лета или началу осени ситуация стабилизируется".



Но участники рынка сходятся на том, что сложившаяся ситуация приведет к дальнейшему росту ставок фрахта. По словам Юлии Шленской, в июне они растут и, вероятно, продолжат расти в июле, "когда отложенный эффект от этих событий приведет к еще большим осложнениям".



