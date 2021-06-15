Казахстан продолжит осаксауливать дно Арала

08:43 15.06.2021

Саксаул высадят на дне Аральского моря



15 июня 2021,

В 2021-2030 годы планируется высадить саксаул на площади 1,1 млн га. Об этом на заседании правительства рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, сообщает zakon.kz.



Мирзагалиев напомнил, что ранее президент страны давал поручение по высадке более 2 млрд деревьев в лесном фонде. На сегодня уже утверждены комплексные планы воспроизводства леса и лесоразведения на 2021-2025 годы. Создан Штаб по координации действий лесных и природоохранных учреждений.



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Так, по состоянию на 25 мая из запланированных 129,7 млн посажено 81,5 млн деревьев на площади 21,6 тысяч га, - указал глава Минэкологии.

По его словам, на особом контроле главы государства стоит вопрос посадки саксаула на осушенном дне Аральского моря.



С 1990 по 2021 годы осуществлена посадка саксаула на площади 195 тысяч га (9%). Несколько недель назад был существен выезд экспедиции. Проведена ревизия существующих насаждений. С учетом естественного происхождения площадь составляет 337 тысяч га. По поручению президента мы разрабатываем комплексную программу по посадке саксаула. В 2021-2030 годы планируется высадить саксаул на площади 1,1 млн га, - сообщил он.

Для качественного исполнения поручений по масштабному озеленению министр попросил главу кабмина дать ряд поручений акиматам. В частности, следует провести работу по изыскательным работам для определения участков под посадку и посев леса (за исключением Атырауской области); созданию новых объектов лесосеменной базы, для обеспечения лесными семенами; реконструкции и созданию лесных питомников (Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, СКО); приобретению техники и оборудования; обеспечению создания лесных культур и проведению уходных работ.



Для получения необходимого результата прошу поручить акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент обеспечить реализацию Дорожных карт и проводить ежеквартальные встречи с общественностью по их исполнению, - добавил Мирзагалиев.

Оксана Скибан, Нур-Султан