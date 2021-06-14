"Америка потерялась на заднем сиденье" - популярность США под вопросом, - Джейн Спай

08:46 15.06.2021

14 июня 2021

Пользователи Twitter обсудили, вернулась ли Америка к демократическому идеалу и популярности с приходом к власти Джо Байдена.

ДЖЕЙН СПАЙ, 14 июня 2021, 22:20 - REGNUM Президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, который был объектом для насмешек и обеспечивал позорными моментами, как, например, на конференции в Хельсинки, где он присоединился к российскому президенту Владимиру Путину вместо собственной разведки, дал американцам повод гордиться своим первым путешествием за границу, пишет The Washington Post в статье "Америка вернулась. И она популярна".



В четверг, 10 июня, ловко игнорируя прошедшие четыре года, Байден заявил: "Мы ценим врожденное достоинство всех людей. В трудные времена американцы обращаются c предложениями о помощи и протягивают руку помощи. Вот кто мы такие". В этом объявлении он указал на то, что США закупят 500 млн доз вакцины от COVID-19, чтобы поделиться с миром, предложение было поддержано как демократами, так и республиканцами.



Байден также удвоил ставки на "особые отношения" между Соединенными Штатами и Великобританией путем обновления Атлантической хартии для отражения приоритетов XXI века. Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили в совместном заявлении: "Мы должны убедиться в том, что демократии, начиная с наших собственных, могут справиться с решением важнейших проблем нашего времени. Мы будем поддерживать открытость, верховенство закона, гражданское общество и независимые СМИ. Мы также будем бороться с несправедливостью и неравенством и защищать врожденное достоинство и права человека всех".



На встрече G7 Байден предложил план инфраструктурного развития "Построим новый, лучший мир". В Белом доме считают, что этот план - "открытое партнерство в области инфраструктуры, основанное на ценностях и высоких стандартах, возглавляемое крупнейшими демократиями".



"Нет никаких сомнений, что наши союзники оценили контраст между президентом, который хотел вернуть Россию в Большую семерку, и президентом, защищающим демократию и антикоррупционные меры", - пишет издание.



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Многие пользователи согласны с мнением, представленным в статье, они считают, что с приходом к власти Джо Байдена в страну начала возвращаться демократия, и жить стало лучше.



"Действительно, замечательно иметь реального президента", - написал @JSHustis.



"Все благодаря нашему чудесному президенту. Спасибо вам большое, господин президент!" - прокомментировал @StevenB12794882.



"Она есть. Она всегда была. Просто Трамп не очень нравился. Теперь Великобритания должна избавиться от его близнеца", - считает @ellecid_saracen.



В комментариях написали и о том, что большинство американцев не понимают ничего в политике, и поэтому им может нравиться ситуация, при которой США не самая могущественная держава.



"Очень немногие американцы понимают последствия глобального выравнивания и его влияние. Им нравится Америка слабая и хорошая, потому что, в их понимании, это сила", - отметил @OldManMitchell1.



Ряд комментаторов отметили, что США не должны возвращаться к себе прошлым, им нужно развиваться и становится страной, которая будет реально уважать человеческие права.



"Правда? Какая Америка? Та, которая атакует Ирак, Афганистан и так далее, или та, которая поддерживает оккупацию государств и коррупцию вместо морали, этики, культуры, молодежи и подростков от имени демократии и прав человека? Честно, надеюсь, Америка вернется к человечности, настоящей человечности и чести", - интересуется @Raeasa3.



"Жаль говорить, США, но вам предстоит долгий путь. Четыре года с Дональдом Трампом и его администрацией показали миру, кто вы на самом деле!!! Вам не нужно возвращаться, вам нужно становиться лучше во всех направлениях!!! Удачи!!!" - написал @BirkPeer.



Некоторые пользователи считают, что все заявления Байдена, сделанные на встрече Большой семерки, не имеют смысла, потому что группа больше не представляет интересы большинства мира.



"Проблема с G7 в том, что она обособлена от остальных важных сил. Это значит, что на определенном уровне она представляет старые европейские силы и Японию (страну, которая переняла западную либеральную демократию). Это больше не является реальным представительством мира на сегодня", - считает @CarterWCheng.



Пользователи из Великобритании написали, что они не в восторге от Джо Байдена, в отличие от американцев, некоторые вообще не видят у него никаких способностей.



"Да, Великобритании нравится Америка, но Байдена за ручку водит жена, на это стыдно смотреть, а без автосуфлера Байден теряется в своей собственной речи", - написал @Turfline.



Большинство комментаторов считают, что сейчас Америка находится на дне популярности, вне зависимости от того, что делает Байден.



"Америка еще никогда не была такой непопулярной, как она есть сейчас. Кроме того, их капитализм, который они принудительно внедряют в мир, тоже умирает. Это уже не та основная сила, которой она была. Она может быть немного более популярна, чем во времена Трампа, но даже рядом не стоит с тем, какой она когда-то была", - прокомментировал @EnojonPatagon.



"Популярна… больше похоже на то, что мы надеемся, что они отойдут от края, чтобы мы не упали вместе с ними", - написал @Jaymethinks.



"Давайте просто скажем, что она вернулась", - прокомментировала @Trie_CC.



"Америка не вернулась. Америка потерялась", - написала @KamillaGda.



"И была абсолютно потеряна десятилетиями", - добавил @BlowMe49622590.



"Америка сзади! На заднем сиденье, вот и все", - отметил @trixareforlibs.



Ряд европейцев указали, что все познается в сравнении, в этом плане США выигрывают по многим показателям, но они не уверены, что Америка вернулась в состояние привычной демократической модели.



"Если вы уж так говорите. Я - европеец, и, насколько меня это касается, я доверяю Америке больше, чем Китаю. А Россия предсказуема", - написал @Rose26891183.



Среди комментаторов есть те, кто считают, что Америка не вернется, пока люди в стране не станут свободными.



"Мы - банкроты, у нас задолженность в 30 трлн. Мы, народ, должны выплачивать этот долг повышенными налогами, пока не умрем, наши дети будут платить, и их дети продолжат платить. Политики веселятся и делают банкиров счастливее и богаче", - прокомментировал @javaromo1.



Пользователи, которые считают, что Америка непопулярна, в качестве причины выделяют не только бывшего президента Дональда Трампа, но и всю Республиканскую партию, потому что их решения мешают стране развиваться.



"Мы были бы более популярны, если мы скинем Великую старую партию (Республиканская партия США - прим. Д. С.) на обочину. Повязать их всех за подстрекательство к мятежу. Нужно показать миру, что у нас демократия, и тогда она у нас останется. Нам нужна ответственность", - считает @sister_country.



"Америка никогда и не уходила… единственное, что уходило - правительство, которому было плевать на своих граждан и которое больше интересовалось международными отношениями. И популярность? Я думаю, все, кто ненавидят США, все еще их ненавидят, вне зависимости от правительства", - отметил @drone_cypher.



14 июня 2021

Джейн Спай