Китайский импорт подрос на еде и нефти

08:54 15.06.2021

Мониторинг мировой экономики



Газета "Коммерсантъ" №97 от 08.06.2021, стр. 2

Объемы ввоза в Китай в мае показали рекордный за 11 лет рост: импорт увеличился год к году на 51,1% против 43,1% в апреле, тогда как прирост экспорта, напротив, несколько замедлился - с 32,3% до 27,9% (месяц к месяцу показатель снизился на 2,8%, тогда как импорт вырос на 1,4% к апрелю). Торговый профицит КНР, впрочем, все равно вырос за месяц с $43 млрд до $46 млрд. В основном динамика импорта объясняется эффектом низкой базы, а прирост профицита выглядит достаточно низким по сравнению с прошлыми годами, отмечают в Capital Economics. В целом в мае отмечалось резкое увеличение импорта КНР продовольственных товаров, в частности соевых бобов (из Бразилии, не из США, с которыми действует торговая сделка), рос и ввоз нефти, а по остальным категориям скорее наблюдалось сокращение поставок. Что касается экспорта, то на фоне нехватки чипов снизился экспорт электроники, замедлились и поставки других потребительских товаров - это свидетельствует об исчерпании всплеска спроса на китайские товары на фоне пандемии, указывают в центре.



Мировая торговля также восстанавливается довольно активно - об этом свидетельствуют показания "торгового барометра" (индекс рассчитывает ВТО). В мае он составил 109,7 пункта - на 21,6 пункта выше, чем год назад, что как раз описывает ожидаемую динамику в фактических данных (мировой экспорт, вероятно, покажет резкий прирост по итогам второго квартала). По прогнозу организации, в целом в 2021 году прирост составит 8% после спада в прошлом году на 5,3%.



Фактические данные за первый квартал пока доступны только по странам "большой двадцатки" - их импорт и экспорт к четвертому кварталу 2020 года выросли на 8% и 8,1%, до $4,01 трлн и $3,97 трлн соответственно (в четвертом квартале 2020 года - на 7,5% и 7,2%). Однако такой динамике способствовало в том числе повышение цен на сельхозсырье и масла (прирост более чем на 10%) - в итоге наибольший рост поставок зафиксировали Аргентина (плюс 33,3%), Австралия (плюс 17,5%), Бразилия (14,7%) и ЮАР (17,3%). Цены на нефть в первом квартале также существенно выросли (на 35%), что сказалось на увеличении экспорта Канады (плюс 10,8%), России (13,1%), Индонезии (12,4%). В США экспорт вырос на 5,7%, импорт - на 5,3%. В Китае - на 18,9% и 19% соответственно.



Татьяна Едовина