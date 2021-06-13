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Байден сегодня - это Брежнев вчера, - М.Ростовский
09:12 15.06.2021

Байден снова "оскорбил Путина": почему это хорошо
"Сказал про Ливию, но имел в виду Сирию"

Уже через считаные дни или даже часы в Женеве пройдет исторический саммит Путина и Байдена. Или, может, правильнее будет написать: в Женеве пройдет исторический полусаммит Путина и Байдена? По настоянию американской стороны рандеву лидеров двух главных ядерных держав мира будет лишено такого привычного и даже обязательного продолжения, как совместная пресс-конференция. Мой "внутренний традиционалист" бунтует и возмущается: мол, как же можно так нарушать правила? Но если в данном конкретном случае следование правилам имеет вполне реальные шансы принести ощутимый вред, то, может, бог с ними, с этими правилами?

"Сказал про Ливию, но имел в виду Сирию"

Июль 2018 года. Совместная пресс-конференция лидеров РФ и США по итогам их общения в Хельсинки. Путин выглядит как харизматичный учитель, Трамп - как старательный, но немного робкий ученик. Мой "внутренний патриот" в восторге, мой "внутренний аналитик" – в ужасе. Мне казалось очевидным, что такого контраста американский политический истеблишмент нам не простит. И так оно и вышло. Саммит в Хельсинки не только не способствовал улучшению российско-американских отношений, но и привел к появлению в них новых завалов.

А теперь перенесемся в день сегодняшний и мельком ознакомимся с сообщениями информационных агентств: "Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что Джо Байден имел в виду Сирию, когда говорил о Ливии в контексте возможного расширения сотрудничества с Россией на саммите "Большой семерки". А теперь представьте, в какой паноптикум могли бы превратиться последствия совместной пресс-конференции Путина и Байдена, если бы в ее ходе американский лидер тоже что-нибудь бы да перепутал.

На случай, если я выразился чересчур прямолинейно, хочу сделать важное уточнение: концовку предыдущего абзаца не следует считать намеком на популярную сейчас в московских коридорах власти теорию "Байден сегодня - это Брежнев вчера". О реальном состоянии здоровья нынешнего президента США летом 2021 года мы, как водится, обязательно узнаем чуть позже - из будущих мемуаров его ближайших сподвижников, которые обязательно последуют. Пока же, несмотря на свою знаменитую неспособность четко и точно выражать мысли, Байден все же не очень похож на человека, который, "не приходя в сознание, приступил к исполнению обязанностей Генерального секретаря". А даже если немного похож, если сравнивать общую дееспособность двух американских администраций, то "коллективный Байден" все равно выглядит гораздо более выигрышно, чем единоличный Трамп трехлетней давности.

Дело вообще не в степени дряхлости того или иного политического лидера и вытекающем из этого стремлении избежать "гонки пресс-конференций". Такая гонка все равно состоится, но в несколько ином формате параллельных пресс-брифингов Путина и Байдена. Дело в том, что в текущий политический момент крайне важно по максимуму избежать давления привычных "законов жанра" встреч на высшем уровне лидеров из Москвы и Вашингтона.

Что я имею в виду? То, что вот уже почти 80 лет отношения между двумя нашими странами развиваются по закону маятника.

Вторая мировая война. Эпоха Сталина-Рузвельта. Под воздействием своих СМИ рядовые американцы фанатеют от "дядюшки Джо". Вице-президент США Генри Уоллес публично выражает сомнения в существовании ГУЛАГа. Лучшие люди Голливуда выпускают восхваляющие СССР пропагандистские фильмы вроде нашумевшей в свое время ленты "Миссия в Москву". На встречах большой руководящей тройки союзников Рузвельт очень часто объединяется со Сталиным и вместе с ним "дружит против" британского премьера Черчилля.

Проходит несколько лет. Из-за своих просоветских взглядов лишившийся должности Генри Уоллес превращается в парию в вашингтонской политической элите. Лучших людей Голливуда таскают на допросы в Комиссию по антиамериканской деятельности. Те, кто отказывается каяться за свои прошлые симпатии к СССР, мгновенно лишаются работы и шансов устроиться куда-то еще.

Не буду дальше утомлять вас подробными историческими реминисценциями. Приведу лишь пунктиром еще три примера. Братание Хрущева с Эйзенхауэром и последовавшие вскоре за этим проклятья Никиты Сергеевича в адрес президента США после того, как СССР сбил американский шпионский самолет U-2 Гарри Пауэрса. Фраза Рейгана про "империю зла" и его последующая нежная дружба с Горбачевым. Давно превратившиеся в мем слова Буша-младшего про Путина: "Я заглянул ему в глаза и увидел его душу" - и острый кризис российско-американских отношений в финале правления этого президента США.

Законы жанра и вызванный ими "навес ожиданий" требуют от рандеву президентов РФ и США либо "мира, дружбы, жвачки", либо драматической конфронтации в стиле встречи Хрущева и Джона Кеннеди в Вене в 1961 году. Так как драматической конфронтации в последние годы было больше чем достаточно, то сейчас, по идее, настала очередь "жвачки". Но эта идея глубоко неправильна. Восстановление полномасштабного российско-американского сотрудничества не стоит сейчас на повестке дня. Задачей предстоящего саммита является перевод неизбежной в нынешней момент российско-американской конфронтации в управляемую и поэтому безопасную форму.

Требует ли эта задача обязательной совместной пресс-конференции по итогам саммита? Она точно требует чего-то совсем другого. А учитывая все обстоятельства, обязательная совместная пресс-конференция по итогам саммита может этому чему-то другому даже помешать.

Спасибо поэтому дедушке Байдену за то, что он "оскорбил Путина", нарушив привычный протокол встреч на высшем уровня. Счастье, как известно, совсем не в протоколе!

Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623737520
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