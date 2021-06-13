Младший зять Мирзиеева Ойбек Турсунов приобрел на госсредства набор канцтоваров за $6 тысяч

09:45 15.06.2021

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и его младший зять Ойбек Турсунов (на втором плане).



Младший зять Шавката Мирзияева Ойбек Турсунов приобрел на госсредства набор настольных принадлежностей Montblanc стоимостью 51 миллион сум ($6222). Документы, подтверждающие это, оказались в распоряжении Узбекской редакции Азаттыка - Радио Озодлик.



Согласно договору купли-продажи, в набор настольных принадлежностей Montblanc входят нож для писем, подставка для писем, блоттер пресс-папье, подставка для ручек, перьевая ручка, шариковая ручка, бювар настольный и рамка для фотографии. Покупка была осуществлена через сайт госзакупок в 2018 году.



Как отмечают журналисты, судя по этим данным, старший зять Шавката Мирзияева Ойбек Турсунов на тот момент занимал должность генерального директора дирекции государственных резиденций управления делами ФХД (финансово-хозяйственного департамента) администрации президента. Раньше эта информация официально не подтверждалась. Занимает ли он эту должность по сей день - неизвестно.



Второй зять Мирзияева, Отабек Умаров, занимает должность заместителя руководителя Службы безопасности президента.



Также журналисты обратили внимание, что набор письменных принадлежностей чиновник приобрел не в самой компании Montblanc или у ее официального дилера, а у некоего "частного предпринимателя" Кима Н. С.



Ранее журналисты писали о ночных гонках младшего зятя Мирзияева Отабека Умарова на автомобиле Tesla и о приобретении им футболки борца MMA стоимостью 100 тысяч долларов.



В Узбекистане, несмотря на обещания президента, до сих пор не приняли закон, требующий от чиновников декларировать свои доходы.