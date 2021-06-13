Команда Токаева: кто вошел в пул второго президента Казахстана

10:15 15.06.2021

9 июня исполнилось ровно два года, как Касым-Жомарт Токаев занимает должность первого лица в стране. Сформировался ли за это время пул второго президента Казахстана – в продолжении обзора кадровой политики Казахстана от Ia-centr.ru с известным политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто" Данияром АШИМБАЕВЫМ.

– Данияр Рахманович, кто может считаться членом "ближнего круга" Касым-Жомарта Токаева?



– Немалая часть фигур, приближенных к первому лицу, была сформирована до его президентства. Нурсултану Назарбаеву в свое время потребовался год-два, для того чтобы провести "зачистку" поля, расставить на ключевых постах своих сторонников, причем многих по ходу "вербуя". У Касым-Жомарта Токаева два года назад стояла уже задача принять под управление сформированные политические и экономические институты. И если говорить о кадровой политике, то в отношении многих – не было желания их "двигать". А кого-то удержала на месте необходимость.



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Поэтому Касым-Жомарт Кемелевич сделал основной упор на работу с теми кадрами, которые уже существовали. При этом, естественно, стало формироваться его собственное окружение. Потому надо обратить внимание на людей, которые работали с ним в Министерстве иностранных дел, в правительстве и в Сенате.



Однако, если мы даже берем фигуры тех, с кем он работал в правительстве, когда был премьером с 1999 по 2002 гг., то до его президентства усидели немногие. Кто сумел "удержаться" с тех лет? Это нынешний представитель президента в парламенте Бейбит Исабаев, который тогда занимал пост завотделом правительственной информации канцелярии премьер-министра, то есть практически – руководителя пресс-службы.



Кроме того, есть некоторое число людей, которые работали с Токаевым в более поздний период. Они прошли с ним и внешнеполитическую школу, и работу в Сенате Парламента РК. Из такого дипломатически-сенатского окружения нового президента можно упомянуть следующих персон:



Нурлан Онжанов – глава канцелярии президента. Ранее работал в АП в качестве помощника Назарбаева по международным делам, куда пришел по рекомендации Токаева. Также заместитель руководителя Администрации президента по внешней политике Мурат Нуртлеуов, зав. отделом кадровой работы Бахытжан Сариев, зампред Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбаев, недавно назначенный заместителем управляющего делами президента Айбек Дадебаев. Это те, кто входил в окружение Токаева в течение последних 10-15 лет. Помимо этих людей, считается, что в "ближний круг" президента входит его земляк, которого многие называют родственником, – Канат Бозумбаев, бывший министр энергетики и бывший аким Жамбылской и Павлодарской областей, ныне – помощник президента по "реальному сектору экономики".



Токаев аккуратно продвигает своих людей на определенные позиции, обеспечивая личный контроль в тех или иных сферах. Так, видно, что он двигает их в сферу кадровой политики. Речь идет о персонах, которые проработали с ним на 5-10 лет дольше, чем все остальные, и пользуются доверием президента. Перспектив занятия более высоких постов у них на данный момент нет – это все-таки вопрос наработки опыта. Ведь те, кто работал в МИДе и в Сенате, с вопросами экономики, безопасности, региональных дел соприкасались, но такого глубокого погружения (как сейчас) – не имели.



– В силу особенностей послужного списка Токаева, видимо, в его окружение вошли и не сильно близкие ему люди?



– Давайте посмотрим, кто окружает президента в Акорде.



Так, госсекретарем назначен Крымбек Кушербаев, которого часто называют представителем "комсомольской элиты". Однако если анализировать состав этой неформальной группировки, то она отнюдь не монолитна. Если в 90-х они как-то двигались вместе и помогали друг другу, то в нулевые стали абсолютно самостоятельными и не связанными между собой, а в определенных условиях их взаимоотношения доходят до жесткой конкуренции.



Кушербаев показал себя на разных постах и при Назарбаеве, и при Токаеве будучи главой Администрации. А новым главой АП – штаба президентской власти – стал такой опытный руководитель, как экс-аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Первый зам. руководителя АП Даурен Абаев тоже считается самостоятельной фигурой. Сложно сказать, насколько тесно он пересекался с Токаевым, когда работал в МИДе. Еще один замглавы АП Малик Мурзалин – сложившийся политический управленец, работавший и зам. акима, и ответсеком, и акимом области. Заместитель главы АП по экономике и реформе госуправления – Тимур Сулейменов выдвинут еще при Сагинтаеве, чьим выдвиженцем был на посту министра экономики. Возможно, он остался в силу того, что других вариантов под рукой не было. А потом – привыкли.



Глава канцелярии президента Нурлан Онжанов, как уже сказано, относится к "ближнему кругу" Токаева. Однако если при его предшественнике Махмуде Касымбекове канцелярия была сверхвлиятельным органом, то Онжанов такой политический вес пока не набрал. Помощниками президента стали кроме уже упомянутого Бозумбаева, политолог и политик Ерлан Карин и бывшая министр труда Тамара Дуйсенова. Первый отвечает за политические реформы и работу НСОД, вторая – за работу с обращениями граждан, то есть как раз за "слышащее государство".



Таким образом, мы видим, что ближайшее окружение президента состоит из людей, которые появились там разными путями.



Кто-то доказал свой профессионализм и сумел сохранить лояльность системе двух президентов. А кто-то достался Токаеву "по наследству", и, поскольку не было необходимости в замене или других вариантов, его оставили работать. Все они в определенной степени – "токаевские", но при этом и "назарбаевские", как и сам Токаев. Одно другому в этой конструкции не противоречит, поскольку страна движется по курсу, определенному еще Елбасы.



Многие вошли в команду президента, что называется, по ходу. Возьмем главу АП Ерлана Кошанова, его пост в нашей системе власти фактически ключевой. Кошанов с Токаевым пересекался давно, когда тот был премьером, а Ерлан Жаканович возглавлял представительство правительства в парламенте. После этого он занимал немало постов, в том числе долгое время был руководителем канцелярии премьер-министра. Этот пост он занимал при Кариме Масимове, при Серике Ахметове, потом снова при Масимове и при Сагинтаеве. Его почему-то называют "человеком Масимова", хотя и в правительственный аппарат он пришел до него, а по большому счету к его выдвижению причастен, скорее, Кажмурат Нагманов, глава Жезказганской области в 1990-е гг. (при нем Кошанов стал сенатором) и министр транспорта и коммуникаций (при нем Кошанов стал вице-министром).



Но при этом есть стереотип, что у нас все персоналии собраны по командам. Это удобно, и это сложившийся с конца 90-х тип структурирования управляющей элиты страны.

Вместе с тем видно, что отдельные люди, которые были членами команд, потом переросли этот уровень и стали самостоятельными игроками. Возьмем Асета Исекешева – фигура, которая занимает очень высокий пост помощника президента и секретаря Совета безопасности. Он назначается Токаевым, но по согласованию с Назарбаевым, которому как председателю СБ подчинен. Исекешев, давно самостоятельная фигура, в свое время был в команде Кайрата Келимбетова (ныне – председатель возрожденного АСПИР и управляющий МФЦ "Астана"). В свою очередь Келимбетов тоже давно стал самостоятельной фигурой, а вырос он из команды Ержана Утембаева. Ержан Абулхаирович вырос из команды Акежана Кажегельдина, а до этого – из команды Сембаева.



Так что Токаев работает с конфигурацией, которая сложилась до него, с назарбаевскими кадрами. Но не нужно забывать, он и сам – выдвиженец и ученик Назарбаева. При нем Касым-Жомарт Кемелевич стал министром, вице-премьером, премьером, госсекретарем, спикером Сената, работал в ООН. Потом вернулся. И пост спикера сената – практически вице-президента в наших условиях – занимал дважды и дольше всех. Это сложившийся тип руководителя, который может продвигать и своих, но умеет работать практически с любым коллективом, с теми, ко не был раньше его соратниками. К тому же абсолютное большинство ключевых управленцев он знает лично и по работе.



С другой стороны, были объективные проблемы адаптации и его, и Н.Назарбаева, и всей правящей элиты страны к процессу смены власти.



Мы видели, как в 2019 году шло немало ротаций. Госсекретарями были Бакытжан Сагинтаев, Марат Тажин, Крымбек Кушербаев, руководителями администрации президента – Асет Исекешев, Сагинтаев, Кушербаев, Кошанов. Понятно, что шла отладка команды, возникали конфликтные ситуации, на ходу решалось множество различных вопросов.



Пассивного Сагинтаева сменил чрезмерно активный Кушербаев, но затем его было решено использовать для прагматичного руководства идеологией, а штаб возглавил опытный координатор Кошанов.



И надо отметить, что последние год-полтора кадровый состав достаточно стабилен. Уже наладился определенный стиль управления. Из фигур, выдвинутых на новые позиции, кто-то себя показал хорошо, а кто-то – не очень. И по итогам первого нервозного полугодия сложилась существующая команда.



Вячеслав Щекунских