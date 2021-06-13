Еще одного вице-мэра Бишкека Азыгалиева трясут на предмет "незаконного обогащения"

10:18 15.06.2021

15 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Еще один экс-вице-мэр Бишкека подозревается в незаконном обогащении



Госкомитет нацбезопасности выявил факт незаконного обогащения экс-вице-мэром Бишкека Уланбеком Азыгалиевым. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.



По его данным, установлено, что экс-вице-мэр, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, обладая властными полномочиями, оказывал влияние по получению разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями аффилированных с ним субъектов бизнеса.



В результате на близких родственников Уланбека Азыгалиева и аффилированных с ним лиц оформлено семь земельных участков в Бишкеке и Иссык-Кульской области, 11 офисных и четыре нежилых помещения, 11 квартир и 10 парковочных мест, два коттеджа на Иссык-Куле, а также пять автомашин представительского класса.



В результате чего активы бывшего чиновника и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 100 миллионов сомов.



Возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всего перечня незаконно добытого имущества.



Напомним, в марте был задержан другой экс-вице-мэр Азиз Алымкулов. По версии следствия, злоупотребляя должностным положением, демонстративно манипулируя своим статусом сотрудника органов национальной безопасности, подавляя какую-либо волю должностных лиц МП "Бишкекглавархитектура", он вынуждал незаконно оформлять земельные участки на аффилированных лиц.



Решением суда экс-вице-мэр оштрафован на 260 тысяч сомов. Ранее Алымкулов подписал соглашение о признании вины.



Бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова задержали в декабре 2020 года. Следствием установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии "Бишкекасфальтсервис" и мэрии столицы при проведении госзакупок по ремонту и строительству дорог с использованием подконтрольных ему подрядных организаций.



В конце мая задержали бывшего градоначальника Азиза Суракматова. Правоохранительные органы подозревают его в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов. На время следствия бывший чиновник арестован.