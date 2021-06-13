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Русский мир или русское гетто? - Вл.Семенко
10:27 15.06.2021

Для русских сегодня – либо возвращение на путь империи, либо уход в историческое небытие
Владимир Семенко

"Русский вопрос" в современной России – это кровоточащая рана на ее когда-то мощном имперском теле. Вынеся на своих плечах колоссальные потрясения минувшего столетия и начала нынешнего, русские сегодня являют собой народ страдающий, во многом надорвавшийся, хотя и не сломленный.

Здесь необходимо учитывать, что подлинным, глубинным истоком вышеупомянутых потрясений является, конечно, духовный срыв в революцию начала ХХ века, апостасийные процессы в недрах народной души. Это понятно. Однако, что касается сегодняшней ситуации, то источник главных проблем русских – не столько в истории, сколько во внутренних противоречиях того политического проекта, который реализуется вот уже не одно десятилетие на наших глазах. Суть его – в построении национально-буржуазного государства на развалинах квазиимперии СССР, чему должен был предшествовать (и предшествовал!) сброс национальных окраин, демонстративный отказ от имперской миссии России и связанных с нею преимуществ, осуществленный позднесоветскими и постсоветскими "элитами".

Как известно, типичным примером реализации такого рода проекта является деятельность Кемаля Ататюрка, который строил национальное турецкое государство на развалинах Османской империи. Однако это, как мы помним, было сопряжено с настоящим геноцидом национальных меньшинств, причем, не таких уж малочисленных, прежде всего – армян и курдов. Оба фактора, особенно курдский, "откликаются" Турции, представляют для нее немалую проблему до сих пор.

В нашем же случае ничего подобного, разумеется, не предполагалось. Совершив попытку буржуазной национализации на развалинах искусственно демонтированного ими единого государства, постсоветские реформаторы, отказавшись, как мы сказали, от преимуществ империи, продолжили делать то, что до них делали большевики – эксплуатировать энергию государствообразующего русского народа в "интересах" политического проекта, абсолютно чуждого традициям государственного строительства России. Одновременно весьма многочисленные "меньшинства" с национальных окраин бывшей империи (ставших теперь независимыми государствами), естественно, никуда не делись, а, напротив, на фоне экономического кризиса и прямого развала у себя на родине потянулись на заработки в Россию, вывозя отсюда огромные средства. При этом во многих отраслях экономики создана система, в которой дешевый труд мигрантов является абсолютно необходимой и экономически выгодной составляющей! В итоге, отказавшись от империи и ее преимуществ, Россия по факту продолжает волочь на себе имперское бремя, нести все связанные с этим издержки, к которым добавляются все новые. Причем, ни на уровне существующего законодательства, ни на уровне практической национальной политики действующие "элиты" не стремятся к реальной защите прав государствообразующего народа хотя бы на уровне того, как это делается в ведущих европейских странах. Политическая "илитка" современной России вознамерилась сделать то, чего еще не удавалось осуществить ни одной нации в мире: построить "национальное" государство на развалинах империи, по факту унижая саму титульную "нацию"!

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Политтехнологи "новой" России продолжают навязывать стране очередную утопию, не имеющую с традициями страны и ее стержневого народа ничего общего. Лишенные имперской миссии, своей великой исторической задачи, по сути – того идеального начала, что на протяжении всей нашей истории вдохновляло их на подвиги, русские продолжают деградировать, вымирать, теряя волю к жизни. Национальное государство оказывается по факту антинациональным, как бы это ни называлось.

Что же до национальных меньшинств теперь уже самой РФ, этой усеченной России, то они на фоне этой реальности, когда имперский фактор в политике властей отсутствует, так сказать, "естественным" образом заявляют о своих "правах" с немыслимой ранее агрессивностью. (Более подробный анализ проблем, связанных с национальным вопросом в современной России, см. в нашей старой статье "Светскость и имперское наследство в этноконфессиональной политике").

За последнее время мы увидели целый ряд знаковых событий, наглядно демонстрирующих как упадок русского самосознания и возрастающую агрессивность меньшинств, так и беспомощность и, по сути, полную несостоятельность политических элит, лишенных во всех этих вопросах сколь либо внятного стратегического мышления. Например, снос памятника русским солдатам в Адлере, чего добились местные черкесские активисты, по сути, при поддержке антирусского лобби продиктовав свои условия сочинской мэрии. (Как было сказано, "историки раскритиковали установку монумента, указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество"). Понятно, почему местные власти пошли на поводу у нескольких человек, активных черкесских националистов: они хорошо улавливают антиимперский мессидж, идущий сверху. У них нет серьезной политической воли в отстаивании исторического наследия своей страны, а у "уменьшительных" националистов – есть.

Другой пример – кампания против присвоения тобольскому аэропорту имени знаменитого казачьего атамана Ермака Тимофеевича, сыгравшего ключевую роль в завоевании Сибири. (Что вызвало немалое возмущение известных патриотических авторов). Для всех мало-мальски грамотных людей очевидно, что главный посыл сегодняшних противников Ермака, связанный с мифическим "попранием прав и унижением коренного народа", основан в лучшем случае на невежестве, а в худшем – на сознательной манипуляции, поскольку татары являются народом, уж во всяком случае не менее "пришлым" для Сибири, чем русские. Ясно, что данный прецедент представляет куда большую опасность для целостности нашего государства, чем предыдущий: если сочинские черкесы вряд ли захотят отделиться от города проживания, образовав независимую республику, то здесь дело пахнет, как понятно, крайне опасной и деструктивной политической тенденцией – сибирским сепаратизмом, ныне активно поднимаемым на щит политтехнологами из-за рубежа.

Следующий симптоматичный эпизод – недавний демарш Казанского муфтията, принявшего решение ежегодно проводить дни "памяти павших" при взятии Казани. Причем, речь идет не о павших со стороны русских воинов и сражавшихся на их стороне царевичей-чингизидов, а о тех, кто воевал на другой стороне! Присоединение Казани к России в 1552 году называется на официальном сайте татарстанских мусульман "трагической датой в истории татарского народа". Ясно, что и здесь не обошлось без закулисных политтехнологов. Разделение вносится не только между татарами и русскими, но и внутри российских татар. Ведь опять-таки для мало-мальски образованных людей не секрет, что в войсках Ивана Грозного татар было не меньше, а больше, чем среди оборонявших город!

Ряд подобных примеров можно было бы и продолжить. Сейчас для нас важно подчеркнуть, что если, так сказать, в интеллектуально-творческой среде речь идет о приоритетах в трактовке исторических событий и борьбе за символы, то народ попроще и действует порой с незамысловатой откровенностью. Чего стоит хотя бы недавний эпизод, когда после того, как полицейский случайно застрелил во время задержания азербайджанца-правонарушителя, целая толпа соотечественников погибшего заявилась "качать права", причем вела себя весьма агрессивно!

Можно сколько угодно сетовать на то, что мигранты становятся невежливы, а власти проявляют мягкотелость. Однако прежде всего важно понять: длинный ряд примеров обострения этноконфессиональных отношений в современной России носит отнюдь не ситуативный характер. Это результат не ошибок или даже трусости конкретных чиновников, а продукт глубинной противоречивости доминирующего политического проекта. Попытка создать на месте Российской империи буржуазную нацию европейского образца, да еще после 70 лет большевистского террора, да еще в эпоху, когда глобалисты стремятся вообще демонтировать национальные государства, обречена на провал. Русский народ, лишенный имперской памяти и имперской задачи, не может не деградировать, не может не вымирать. Ибо наш народ не живет без великого смысла. Либо возвращение на путь империи, пусть постепенное и "щадящее", либо уход в историческое небытие. Третьего не дано.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623742020
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