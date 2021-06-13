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Шоу Джо и Вовы. Что сулит миру встреча Путина и Байдена в Женеве?
11:18 15.06.2021

Майк ЭККЕЛЬ

Последний раз Джо Байден и Владимир Путин встречались 10 лет назад в Москве. Сейчас дела между Москвой и Вашингтоном обстоят намного хуже. Сможет ли их встреча на высшем уровне в Женеве изменить ситуацию к лучшему? Эксперты предупреждают: особо обольщаться не стоит.

Последняя встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Белом доме России с видом на излучину все еще заледеневшей Москвы-реки, куда на заседание группы Байден прибыл из отеля Ritz-Carlton, проехав центр Москвы за 10 минут.

Это было 10 марта 2011 года. Байден был вице-президентом. Путин был премьер-министром.

- Я бы охарактеризовал его как радушное. Оно не было конфронтационным, но мы потратили немало времени на вещи, по которым у нас возникли разногласия, особенно по Грузии и противоракетной обороне. Я помню довольно резкий обмен репликами по этим вопросам, - вспоминает Майкл Макфол, архитектор "перезагрузки" российско-американских отношений президента Барака Обамы и позднее посол в Москве.

Байден - "общительный человек, он телесно [контактирует], берет за руки и локти, у него есть чувство юмора", сказал Макфол Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

- Ничего подобного с Путиным я не помню. Все это было так: "непроницаемое лицо, не отступаем от сценария", - вспоминает Макфол.

После группового заседания Путин и Байден встретились один на один за закрытыми дверями. Как рассказывает Макфол, он на этой встрече не присутствовал. Позднее Байден рассказал о том, что сказал Путину.

- Когда я повернулся, то оказался с ним лицом к лицу. Я произнес: "Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза, и я не думаю, что у вас есть душа"… Он [Путин] посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: "Мы понимаем друг друга", - рассказал Байден в 2014 году.

ВСЕ НАСТОЛЬКО ПЛОХО, ЧТО НИ ОДНА ИЗ СТРАН НЕ ИМЕЕТ ПОСЛА В ДРУГОЙ

По прошествии 10 лет и трех месяцев с момента той последней встречи Путин и Байден встретятся вновь, на этот раз в Женеве 16 июня.

Ныне они оба президенты.

И на данный момент отношения между Москвой и Вашингтоном в самой низшей точке со времен Холодной войны - все настолько плохо, что ни одна из стран не имеет посла в другой.

На большой прорыв особых надежд нет.

- В Женеве пройдет разговор по всему комплексу двусторонних отношений, региональным делам, - заявил 8 июня журналистам в Москве заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он выразил надежду на то, что в результате встречи "удастся обеспечить по крайней мере стабилизацию отношений с США".

- Везде есть свои сложности, все идет очень непросто, - подчеркнул Рябков.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия "не строит иллюзий" относительно перспектив значительного прогресса.

- Мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические, судьбоносные решения.

Что касается Байдена, то 9 июня он сказал военному персоналу США, что у него есть четкое послание для Путина.

- Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы хотим стабильных и предсказуемых отношений... Но я ясно дал понять, что США ответят решительным и конструктивным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб деятельность, - сказал Байден на британской военно-воздушной базе, где он совершил свою первую остановку в поездке по Европе, кульминацией которой станет Женева.

Госсекретарь США Энтони Блинкен.

ТРУБОПРОВОДЫ И КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Диссонанс политики в отношении России при предшественнике Байдена - президент Дональд Трамп делал примирительные замечания даже в моменты продления его администрацией существующих санкций или введения новых - рассеялся при Байдене, который занял сравнительно более жесткую позицию в отношении Москвы.

Белый дом Байдена с момента вступления последнего в должность в январе нанес удар по Москве двумя новыми пакетами санкций: один в ответ на выводы разведки США о том, что российские агенты стояли за массовым кибервзломом правительственных агентств США, другой - в связи с отравлением активиста российской оппозиции Алексея Навального, в отношении которого было применено мощное нервно-паралитическое вещество военного класса, разработанное при Советском Союзе.

Белый дом стремится укрепить отношения с Украиной, где уже восьмой год идет война с поддерживаемыми Россией силами в регионе Донбасс. В прошлом месяце Белый дом направил в Киев госсекретаря Энтони Блинкена после большой демонстрации военной силы Москвы в Донбассе и в удерживаемом Россией Крыму. Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом этим летом, однако отклонил его просьбы о личной встрече перед саммитом с Путиным.

Тем не менее администрация Байдена подвергалась критике за решения, которые некоторые считают выгодными для Москвы.

Недавнее решение о санкциях, создающее предпосылки для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", который будет доставлять больше российского газа непосредственно в Германию по дну Балтийского моря и в обход Украины, вызвало критику со стороны республиканцев в конгрессе и некоторых европейских союзников.

Кроме того, всего через несколько дней после инаугурации Байден занялся продвижением продления нового Договора о стратегических наступательных вооружениях - последнего оставшегося крупным соглашением по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

Сторонники контроля над вооружениями приветствовали продление на пять лет, которое сохраняет ограничения на два крупнейших ядерных арсенала в мире. Некоторые республиканцы в конгрессе заявили, что это бессмысленно либо из-за стойких сомнений в соблюдении Россией других договоров, либо из-за аргументов в пользу того, что договор ограничивает усилия США по модернизации собственного арсенала.

Представители Белого дома также сигнализировали о невысоких ожиданиях от встречи в Женеве.

- Я не думаю, что мы устраиваем все это, чтобы это стало встречей, итогом которой станет решение каждого вопроса или каждой проблемы в наших отношениях, - заявила журналистам 5 июня пресс-секретарь Джен Псаки.

Также первостепенное значение для официальных лиц США имеет недавняя волна крупных кибервзломов и хакерских атак программ-вымогателей в Соединенных Штатах. Американская разведка возложила вину за атаку на SolarWinds, которая затронула десятки правительственных агентств США, на российские спецслужбы.

Атаки программ-вымогателей, которые парализовали основной топливопровод вдоль восточного побережья США и крупного производителя говядины в США, также были увязаны с Россией.

9 июня советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил репортерам:

- Мы не считаем, что российское правительство причастно к недавним атакам с использованием программ-вымогателей, но мы считаем, что [за этим стояли] политические силы в России. И мы считаем, что Россия может и должна принять меры, чтобы с этим разобраться.

Встреча премьер-министра Владимира Путина (справа) с вице-президентом США Джо Байденом. Москва, 10 марта 2011 года.

"НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЛЮБИТЬ ИЛИ УВАЖАТЬ РОССИЙСКОЕ РУКОВОДСТВО, ЧТОБЫ РАЗГОВАРИВАТЬ С НИМ"

Критики Байдена ставят единственный вопрос: какой в этом смысл?

Чтобы ответить на этот вопрос, сказал Мэтью Рожански, директор Института Кеннана в Вашингтоне, округ Колумбия, важно понять природу российской политической системы в настоящее время.

- Это театр одного актера. Владимир Путин управляет российским государством из Кремля, - отметил он 8 июня на панельной дискуссии.

По его словам, Байден "пытается наложить барьерные ограничения на дестабилизирующее поведение Москвы" и "нет никакой гарантии, что это возможно, но гарантировано, что… если два лидера не разговаривают друг с другом, то шанса подобраться к этим барьерным ограничениям не будет".

- Необязательно любить или уважать российское руководство, чтобы разговаривать с ним, - сказал Рожански.

СКРОМНЫЕ "РЕЗУЛЬТАТЫ"

По словам Макфола, с учетом невысоких ожиданий, результат, скорее всего, будет скромным: например, согласие обсудить дальнейшие договоры о вооружениях или даже просто соглашение о возвращении двух послов в обе столицы.

Другие возможности - это соглашение о продлении резолюции Совета Безопасности ООН, разрешающей гуманитарную помощь Сирии, где Россия и США находились по разные стороны конфликта, и шаги по возобновлению международного соглашения по ядерной программе Ирана.

По словам Ивана Куриллы, российского политолога и историка американо-российских отношений, для Путина важно, среди всего прочего, быть увиденным на мировой арене наряду с президентом США.

- Определенно Путин хочет вновь стать равным, партнером в диалоге с американским президентом, - сказал он Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

Курилла отметил, что Путин также будет оказывать сопротивление любому обсуждению Крыма (украинский полуостров был захвачен Россией в 2014 году) или Беларуси, лидер которой Александр Лукашенко стал еще более авторитарным и зависимым от Москвы.

- И, конечно, Путин не хочет, чтобы ему читали лекции о правах человека, - добавил он.

Сам Путин подчеркнул этот момент в ходе видеовстречи с руководителями иностранных информационных агентств 4 июня.

- Можно по-разному оценивать нашу политическую систему... Предоставьте нам, пожалуйста, право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни, -​ сказал Путин.

Но из-за того, что гражданское общество и оппозиционные группы, такие как группа Навального, находятся под огромным давлением со стороны российских властей, Белый дом Байдена находится под прессом как демократов, так и республиканцев, чтобы было предпринято больше действий для их поддержки и критики в адрес Кремля.

Встреча в Женеве состоится спустя неделю после объявления московским судом организаций Навального "экстремистскими", признания их незаконными и в сочетании с законом, подписанным Путиным пятью днями ранее и запрещающим членам и сторонникам баллотироваться на выборные должности.

Независимо от того, насколько сильно давит Байден на Путина в вопросе прав человека и демократии, наблюдатели говорят, что саммит вряд ли изменит поведение Москвы внутри страны или за рубежом.

По мнению Макфола, Путин "готов использовать [имеющиеся у него инструменты], чтобы дискредитировать Соединенные Штаты, подорвать демократии, подорвать либеральный международный порядок". "Я просто не думаю, что он уходит", - говорит Макфол.

- Я думаю, что в некотором смысле именно после Женевы должна быть осуществлена настоящая работа по согласованной, всеобъемлющей стратегии в отношении России, - сказал он.

Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623745080
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