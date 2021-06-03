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Американо-китайские отношения: к новой холодной войне? - В.Кашин, И.Тимофеев
12:00 15.06.2021

Американо-китайские отношения: к новой холодной войне?
03.06.2021
Василий Кашин , Иван Тимофеев

Доклад_Американо-китайские отношения

Насколько необратимо противостояние Вашингтона и Пекина? Как далеко оно может зайти? Каково восприятие ситуации и стратегии на стороне США – в чем причины столь активного перехода в режим холодной войны? Каковы аналогичные восприятия и стратегии в КНР? Каким образом Пекин может ответить на атаку Вашингтона?

В 2014 году Россия и Запад вступили в жесткий конфликт на фоне украинского кризиса. Тогда было впечатление, что Москва обречена в одиночку противостоять мощному и консолидированному сопернику. В считанные месяцы их отношения растеряли остатки партнерства предшествовавших двадцати лет и фактически перешли в стадию новой холодной войны. В отличие от Советского Союза Россия оказалась в гораздо более уязвимом положении. Экономический, военный и человеческий потенциал страны был несоизмеримо меньше, тогда как Запад свои возможности преумножил. Кроме того, Россия избегала идеологизации своей внешней политики – в отличие от СССР, который предлагал миру полноценную идеологическую альтернативу.

Но гораздо более важным отличием представляются новые структурные реалии международных отношений.

Если в ХХ веке противостояние "социалистического Востока" и "либерального Запада" задавало ритм и определяло структуру международных отношений, то в ХХI веке конфликт России и Запада стал лишь одним из эпизодов. Главная интрига закрутилась вокруг политики Китая и характера его отношений с США, единственной глобальной супердержавой.
За сорок лет, минувших с момента судьбоносных решений Дэн Сяопина, КНР совершила колоссальный рывок в экономическом, технологическом и военно-политическом отношении.
В США рост Китая вызывал все большую тревогу. К началу 2020-х она трансформировалась в признание Китая в качестве угрозы безопасности США и возглавляемого ими "либерального мирового порядка". Американские должностные лица открыто заговорили о новой холодной войне. Сдерживание Китая закрепилось на уровне ключевых доктринальных документов и перешло в практическую плоскость в виде нарастающего идеологического и торгово-экономического давления на Пекин. Эпидемия COVID-19 лишь подстегнула антикитайский курс. В США прямо возложили на Китай ответственность за появление и распространение болезни. Подходы к Китаю в США подверглись радикальной идеологизации в духе – "коммунистический Китай против демократических США".

Со своей стороны, Китай всегда предпочитал избегать открытых провокаций. Он и сейчас воздерживается от резкой риторики в адрес США и Запада, хотя и предпринимает точечные ответные действия на отдельные недружественные шаги. Политике Китая не свойственен экспорт своей идеологической модели. Вне всяких сомнений, руководство КНР отдает себе отчет в том, что действия США – это не просто повышение ставок ради выгодных переговорных позиций и достижения компромиссов в будущем. Все более ясные очертания приобретает худший сценарий, включающий изоляцию КНР, выдавливание страны из высокотехнологичных цепочек добавленной стоимости, торможение роста, гонку вооружений и маргинализацию в международных делах.
Важной характеристикой начала новой холодной войны является отсутствие оформленных антагонистических коалиций.
Трансатлантическая система безопасности формировалась для сдерживания СССР. Обострение отношений с Россией вдохнуло в нее новую жизнь.
Но Европейский союз явно не горит желанием ввязываться в конфронтацию США и КНР,

хотя и признает Америку своим ключевым союзником и партнером. Для ЕС конфронтация чревата потерей китайского рынка и множества взаимовыгодных связей. Военные союзники США в Азии (Япония, Южная Корея, Австралия и другие) в целом разделяют озабоченности Вашингтона по поводу Китая. Но вряд ли готовы к полноценной холодной войне с учетом глубины торговых отношений с КНР. Сложности возникают и с вовлечением в антикитайскую коалицию других игроков, прежде всего, Индии. У Дели свои непростые отношения и глубокие противоречия с Пекином. Но брать на себя жесткие обязательства по сдерживанию Китая под руководством США в Индии тоже не хотят.

Китай, со своей стороны, также не сформировал антизападной коалиции. Россия и КНР в доктринальных документах США перечисляются в качестве врагов через запятую. Но между ними нет военно-политического союза, хотя партнерские отношения глубоки, а уровень доверия беспрецедентно высок. Другая важная характеристика – сохранение тесных связей между Китаем и США в области экономики. То же можно сказать о большинстве союзников США. Очевидно, что расцепка их экономических связей будет иметь глобальные последствия для мирового хозяйства.

Складывающаяся ситуация ставит целый ряд вопросов. Насколько необратимо противостояние Вашингтона и Пекина? Как далеко оно может зайти? Каково восприятие ситуации и стратегии на стороне США – в чем причины столь активного перехода в режим холодной войны? Каковы аналогичные восприятия и стратегии в КНР? Каким образом Пекин может ответить на атаку Вашингтона? Настоящий доклад представляет собой попытку ответа на поставленные вопросы с точки зрения двух российских экспертов, один из которых является специалистом по США, другой – по КНР. Мы попробуем воспроизвести американские и китайские перспективы на "новую холодную войну".

весь текст доклада тут -
https://ru.valdaiclub.com/a/reports/amerika-kitai-novaya-kholodnaya/

Источник - ru.valdaiclub.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1623747600
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