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Скандал вокруг национальной системы тестирования, - Газета.uz
12:04 15.06.2021

Скандал вокруг национальной системы тестирования
"Газета.uz" разбирается в скандале вокруг национальной системы тестирования по общеобразовательным предметам. В Бухарской и Наманганской областях тестовые задания оказались доступными заранее.

11 июня Telegram-канал анонимного блогера TentakMinds сообщил о проведении сотрудниками Государственного центра тестирования (ГЦТ) расследования по факту распространения в Бухарской области тестовых заданий (вопросов) национальной системы тестирования по общеобразовательным предметам. Позже тот же канал опубликовал распространенные варианты тестов по биологии и химии. Журналист Хуршид Далиев в своем канале также написал о заучивании ответов на тестовые задания абитуриентами за день до тестирования в Бухарской области.

В официальном заявлении ГЦТ признал, что распространенные тестовые задания действительно относятся к национальной тестовой системе. Вместе с тем, ГЦТ обратил внимание на то, что тестовые задания для национальной тестовой системы разрабатываются Министерством народного образования и Государственной инспекцией по надзору за качеством образования и доставляются в здания, где проходит тестирование, за час до тестирования Государственной фельдъегерской службой на специальном транспорте с соблюдением конфиденциальности. Тестовые задания, которые были распространены и продавались, согласно заявлению ГЦТ, были воссозданы по памяти и набраны на компьютере с многочисленными ошибками после тестирования лицами, которые сдавали эти тесты, а в заданиях, где используются рисунки, рисунки были опущены.

Однако при сравнении вариантов тестов, опубликованных TentakMinds, с официальными образцами вариантов по химии и биологии на сайте ГЦТ можно убедиться, что они идентичны по количеству тестовых заданий, структуре, последовательности и количеству заданий внутри разделов.

Специалисты, с которыми беседовал корреспондент "Газеты.uz", отметили, что абитуриенты, участвовавшие в тестировании, не смогли бы запомнить все задания в тестовом варианте и по памяти так точно воссоздать структуру варианта.

Специалист из Намангана, с которым беседовал корреспондент "Газеты.uz", рассказал, что тестовые задания, использованные в тестировании по химии 10 июня, были распространены заранее, но в относительно меньших масштабах. Он отметил, что задания по биологии, предназначенные для тестирования 11 июня, давались для заучивания многим абитуриентам за день до тестирования, и эти абитуриенты решали тест, состоящий из 50 заданий, примерно за 10 минут.

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По словам абитуриента из Намангана, пожелавшего остаться анонимным, подготовительный курс для абитуриентов, специализирующийся на химии и биологии, до сих пор помог порядка 300 абитуриентам получить национальный сертификат. По его словам, подготовка этих абитуриентов заключалась в предварительном заучивании тестов. Канал TentakMinds указал на то, что директор ГЦТ Маджит Каримов встречался с руководством и учащимися именно этих подготовительных курсов во время своего визита в Туракурганский район Наманганской области.

До этого в канале To‘raqo‘rg‘onliklar ("Туракурганцы") пользователь Рустам Алиев писал о том, что некоторые лица в Туракурганском районе, "специализирующиеся на химии и биологии, занимаются незаконным распространением тестов ГЦТ" и "помогают учащимся незаконными путями получить национальный сертификат". На данный момент этот канал недоступен.

Один из экспертов, привлеченных к разработке тестовых заданий для национальной системы, сообщил, что еще в мае предупреждал Госинспекцию по надзору за качеством образования о продаже в Наманганской области тестов по биологии, а также родному языку и литературе. Эксперт задался вопросом: "Какие результаты по тестированию показали учащиеся подготовительного курса из Туракургана? Каковы результаты тестирования по другим районам Наманганской области? Сопоставимы ли результаты тестирования по другим районам с результатами по Туракурганскому району? Каковы результаты других областей?" Он отметил, что ГЦТ в своем заявлении должен был обнародовать эти данные.

Специалист из Намангана, с которым беседовал корреспондент "Газеты.uz", также отметил, что наряду с тестами по химии и биологии продавались тесты по родному языку и литературе. По его словам, тесты доставались с помощью "специалиста, имеющего отношение к ГЦТ".

Источники в ГЦТ отметили, что некоторые из лиц, которых канал TentakMinds отметил как причастных к распространению тестов национального сертификата, были отстранены от работы после проблем с тестами по химии на вступительных экзаменах в вузы, однако были рекомендованы Госинспекцией по надзору за качеством образования для составления тестовых заданий национальной системы.

Национальная система тестирования по общеобразовательным предметам была внедрена постановлением Кабинета министров №646 от 12 октября 2012 года. Согласно постановлению, абитуриентам, успешно сдавшим тесты национальной системы и получившим сертификат, на вступительных экзаменах в вузы присуждаются баллы пропорционально максимальным согласно их баллам в сертификате.

Разработка тестовых заданий для национальной системы поручена Министерству народного образования и Госинспекции по надзору за качеством образования. Заместитель директора ГЦТ Сардор Раджабов также отмечал, что "Государственная инспекция по надзору за качеством образования и Министерство народного образования несут ответственность за содержание тестов".

Однако по информации, переданной "Газете.uz", разработка тестовых заданий проходила в ГЦТ. С экспертами, рекомендованными от имени МНО и Госинспекции, договоры на разработку тестовых заданий заключал ГЦТ, и к разработке привлекались как эксперты, рекомендованные МНО и Госинспекцией, так и эксперты ГЦТ. К примеру, если рекомендованные МНО и Госинспекцией эксперты составили один вариант теста по родному языку и литературе, то экспертами ГЦТ были составлены три варианта, и экспертам было объявлено, что в тестировании будут использованы варианты, сформированные из разных частей тестов, составленных разными экспертами.

Источник - Газета.uz
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