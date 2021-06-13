В Ташкент! Упрощено получение Узбекистанского гражданства

12:27 15.06.2021

Получение гражданства Узбекистана упрощено

Президент подписал закон, упрощающий получение гражданства Узбекистана. Гражданами Узбекистана могут быть признаны лица без гражданства, прибывшие в страну до 2005 года, а также лица, постоянно проживающие в стране не менее 15 лет.



Президент Шавкат Мирзиеев 14 июня подписал закон о внесении дополнений и изменений в закон "О гражданстве Республики Узбекистан".



Поправки в закон предусматривают признание гражданами Узбекистана:



лиц без гражданства, зарегистрированных по месту постоянного проживания в Узбекистане до 1 января 2005 года (ранее - до 1 января 1995 года) и ранее не состоявших в гражданстве иностранного государства;

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане не менее 15 лет и не состоявших в гражданстве иностранного государства в течение этого периода;

детей, один из родителей которых признан гражданином Узбекистана, не принявших гражданство иностранного государства и проживающих в Узбекистане.

При отсутствии документов, подтверждающих факты для признания гражданства Узбекистана, заявитель может установить эти факты через суд.



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Лицу, которое приобрело гражданство Узбекистана, выдаются:



органом внутренних дел - идентификационная карта гражданина Узбекистана или другой документ, подтверждающий наличие гражданства Узбекистана;

консульским учреждением - биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу или другой документ, подтверждающий наличие гражданства Узбекистана.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования 15 июня.



Президент анонсировал облегчение получения гражданства Узбекистана в своем послании парламенту в декабре 2020 года. Глава государства отмечал, что благодаря упрощению возможность стать гражданами Узбекистана получат еще 20 тысяч человек.