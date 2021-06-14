"Комплекс содержанки". Украина выпрашивает у США статус союзника вне НАТО

19:41 15.06.2021

В сети оценили новость о том, что украинский парламент соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).



МИРОСЛАВА РОМАНЕНКО, 15 июня 2021, 16:22 - REGNUM Украинский парламент соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA). В поддержку этого собрано 150 подписей украинских депутатов, сообщил 15 июня в своем телеграм-канале депутат Рады из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.



"Собрал необходимое количество подписей для моей инициативы созыва внеочередного заседания Рады по рассмотрению проекта постановления об обращении к Конгрессу относительно предоставления Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA)…" - написал политик.



По мнению Гончаренко, если его проект поддержат в Раде, то это будет сигналом для мира и Российской Федерации о "цивилизационном выборе" Киева.



"И голосование за мой проект обращения в Раде будет служить важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе", - подчеркнул он.



Политик также добавил, что предоставление украинской стороне статуса MNNA продемонстрирует Москве, что Киев является ключевым союзником Соединенных Штатов в Восточной Европе.



Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала "Первый независимый", а также читатели издания "Шарий.net" (в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте"). Многие указали на то, что украинские депутаты таким образом демонстрируют некий комплекс неполноценности "всей Украины". Люди раскритиковали данную инициативу, отметив, что Киев и так зависит от США и выполняет все в интересах Америки.



"А потом будут сокрушаться, зачем это РФ технику к нашим границам подтягивает? А если учесть, что и Белоруссия враг, то капец совсем, это ж какой забор нужен…" - написала Liliya А.



"Возьмите хоть уточкой! Это серьезный статус, украинское ноу-хау - основной союзник США за границами НАТО. Хорошо, что Гончаренко не ученый, он бы и Менделееву помог, и Ньютону", - иронизирует Людмила Ш.



"Может, уже достаточно издеваться над страной и народом или мы не украинцы, что так долго терпим этот бедлам?" - спрашивает Валентина Г.



"Вам же сказали, что никакого кино не будет, и если даже поменять название тонущего корабля, он все равно утонет…" - добавил Олег М.



"Если не успокоятся и не выберут внеблоковый и нейтральный статус развития государства - будет война. И все "друзья" останутся в стороне. Как в театре, будут наблюдать. Самим надо укрепляться, чтобы в мире быть на равных…" - отметил Валерий В.



"Не, ну они явно неполноценные", - отреагировала Natali D.



"А может, и гривну поменяем на доллар, а чего бы и нет?" - добавил Саша Р.



"Зачем просить? Просто назначить себе такой статус решением Рады. И в конституцию внести", - иронизирует Константин Г.



"Даешь буферную зону, форпост западного мира…" - написал Анатолий Щ.



"Это примерно так же, как когда тебя не пускают в ресторан, а просто ставят раскладной столик возле "черного входа" - и ты еще должен кланяться и благодарить", - провел аналогию Константин Л.



"Так можно каждый день обращения в Конгресс разные посылать, например, о признании Бреда Пита украинцем или о том, что если ядерная война, то Украину, чур, во вторую очередь бомбить. Гниды и клоуны, вас выбирали, чтобы работали для людей, а вы… цирк шапито…" - отреагировал Дмитрий К.



"Это недоразумение надо посадить за глумление над погибшими от рук фашистов в Одесском доме профсоюзов", - отозвался о депутате Гончаренко Владимир Н.



"Вы уж сразу запишитесь в пятьдесят какой-то штат! И тут же будете кушать бутерброды с маслом и икрой!" - шутит Анатолий Д.



"Конституцию придется переписывать, замазать штрихом "НАТО" и поверх "США" нацарапать", - написал Игорь С.



"Ого, рада прям разошлась. Обострение летнее", - отметила Елена К.



"Хоть тушкой, хоть чучелком, хочется стать официальным холопом…" - добавил Александр В.



"Зачем Америке такой союзник? Вы и так все делаете, что вам скажут. Смешно даже. Не может раб быть союзником. Слугой, холуем, денщиком, но не союзником. Попроситесь в денщики", - отреагировал Александр К.



"Комплекс содержанки", - добавил Илья С.



"Новым штатом стать хотят?" - спросила Наталья Т.



"Кому нужны лживые коррумпированные попрошайки, которые ничего не могут производить и хотят много халявы?" - подытожил Max D.