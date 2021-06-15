Исламисты в Алжире поспешили объявить о победе, - Р.Мустафин

19:55 15.06.2021

15.06.2021



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Равиль Мустафин

Досрочные выборы в Алжире прошли при крайне низкой явке.

В Алжире прошли досрочные парламентские выборы. 1483 кандидата в члены Законодательного собрания, которые выдвигались по партийным и независимым спискам, боролись за 407 депутатских мандатов. По предварительным данным, лидером, получившим наибольшее количество мест в парламенте, остался правящий Национально-освободительный фронт, сумевший обеспечить сотню депутатских мандатов. На второе место вырвалось исламистское движение "Общество за мир" с 80 местами в парламенте.

По сравнению с выборами в парламент, прошедшими в 2017 году, когда правящий Национально-освободительный фронт получил 164 депутатских мандата, на этот раз он заметно сдал свои позиции. Зато резко упрочило свое представительство идеологически близкое к турецким "Братьям-мусульманам" (запрещены в РФ) движение умеренных исламистов "Общество за мир". В прошлый раз они получили только 33 места в парламенте.



Теперь же они заявили о своей победе уже на следующий день после голосования, не дожидаясь предварительных итогов. Пришлось председателю алжирского центризбиркома Мухаммеду Шурфи делать специальное заявление, опровергающее попытку исламистов выдать желаемое за действительное.



Как бы то ни было, налицо сокращение влияния тех, кто связан с правящими элитами, и рост авторитета исламистов. В обновленном составе парламента наметились, таким образом, три влиятельных блока. Во-первых, партии, связанные с прежним режимом, во-вторых – исламисты, в-третьих – независимые. Хотя делать окончательные выводы с учетом того, что левые, оппозиционные партии и часть независимых кандидатов выборы бойкотировали, было бы неправильно.



Выборы прошли впервые после ухода Абдельазиза Бутефлики, правившего страной в течение 20 лет. Сменивший его президент Абдельмаджид Теббун объявил борьбу с коррупцией и строительство "нового Алжира". В феврале нынешнего года он распустил парламент и назначил новые выборы на 12 июня 2021 года вместо 2022-го. По словам главы государства, он сделал это для того, чтобы дать "возможность молодым алжирцам активнее принимать участие в политической жизни страны" на фоне требований населения провести в стране коренные реформы и сменить правящую политическую элиту.



Однако значительная часть молодежи, по всей видимости, осталась глуха к такого рода заботе со стороны правящего режима. Зато с большим пониманием отнеслась к призывам лидеров протестного движения "Хирак" бойкотировать досрочные выборы. Они прошли при рекордно низкой явке. Из 24 млн алжирцев, обладающих правом голоса, на избирательные участки пришло чуть более 30%. По данным западных СМИ, в ряде районов Алжира явка вообще не превышала 15%, а в Кабилии – вилайяте, который считается оплотом оппозиционеров, явка составила всего 1%. Для сравнения: на выборах в 2017 году явка превышала 38%, в 2012-м – 42%.



Наблюдатели полагают, что призыв к бойкоту стал результатом недовольства оппозиционеров жесткими мерами правительства перед выборами. По сообщениям базирующегося в Британии сайта New Arab, количество арестованных активистов протестного движения превысило 200 человек. Правда, некоторых оппозиционеров, в том числе видных журналистов, потом все же выпустили. Тем не менее оппозиционные и большинство левых партий, связанных с демократическим движением, в выборах не участвовали и списков своих кандидатов не выдвигали. Среди них "Объединение за культуру и демократию", "Фронт социалистических сил" и др.



В целом выборы прошли спокойно, во всяком случае, без столкновений с силами безопасности и серьезных нарушений на избирательных участках, за исключением все той же Кабилии, где пропадали урны с бюллетенями. В то же время алжирские власти лишили аккредитации французский государственный телеканал France 24. Как заявил министр коммуникаций Алжира Аммар Бельхимер, это было сделано из-за "ясных и повторяющихся враждебных и подстрекательских действий телеканала". Правительство Франции выразило в этой связи сожаление.



Что касается того, повлияет ли каким-то образом усиление парламентских позиций алжирских исламистов на двусторонние связи с Россией, которые глава МИДа Сергей Лавров назвал "очень добрыми, взаимоуважительными и дружескими отношениями стратегического партнерства", то по крайней мере пока на горизонте не наблюдается серьезных угроз. Такую точку зрения высказал "НГ" ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский. " Алжир наряду с Египтом и Марокко входит в тройку основных покупателей российского оружия на Африканском континенте. Кроме того, Москву и Алжир связывают десятки, если не сотни совместных проектов в экономической, гуманитарной, инвестиционной сферах. Обе наши страны достойно прошли через своего рода полосу испытаний во время острой фазы ливийского кризиса. Правда, Алжир в отличие от Москвы больше ориентировался на правительство Фаиза Сараджа, связанного с Турцией и исламистами, однако мы всегда умели находить точки соприкосновения", – отметил эксперт.



Вместе с тем с учетом нынешнего охлаждения российско-турецких отношений и привычки турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана преподносить неприятные сюрпризы партнерам нельзя полностью исключать попыток Анкары с помощью местных исламистов так или иначе осложнить отношения РФ с Алжиром, например, развязав кампанию по очернению российского оружия. Алжирские исламисты, кстати, уже предъявляли претензии первой в истории Ливии женщине, занявшей недавно пост главы МИДа и проявившей редкую настойчивость, добиваясь скорейшего вывода из Ливии как турецких военных, так и сирийских протурецких наемников. Наджлу аль-Магнуш обвинили в "неблагодарности" за то, что переходное правительство в Ливии своим существованием якобы обязано прежде всего Турции.