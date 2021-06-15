Цифровые технологии – на службу мигрантам, - "НГ"

19:59 15.06.2021

Финансовый сектор способен укрепить систему семейных денежных переводов



Об авторе: Рената Хельд – региональный директор Международной организации по миграции по Юго-Восточной, Восточной Европе и Центральной Азии; Симона Гигер – руководитель Глобальной программы Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

15.06.2021



Не было бы счастья – да несчастье помогло… Мы вспоминаем эту пословицу, когда пытаемся найти выход из тяжелой ситуации, в которой оказались трудящиеся-мигранты и их семьи во время пандемии COVID-19.



По мере того как закрывались государственные границы и останавливались промышленные предприятия, в наибольшей степени зависящие от труда мигрантов, переставали функционировать и обширные сети трудовой миграции в Центральной Азии и Российской Федерации; при этом экономики государств, ВВП которых до 30% складывается из денежных переводов, теряли миллионы долларов.



Миграция в этом регионе – не просто выбор, а необходимость. Российская Федерация – страна приема 10 млн мигрантов – испытывает потребность в иностранной рабочей силе для заполнения рабочих мест всех уровней квалификации. Многие страны Центральной Азии рассматривают трудовую миграцию как стратегию занятости, а денежные переводы – в качестве ключевого вклада в социально-экономическое развитие государств. Они способствуют снижению уровня бедности более чем на 5% и обеспечивают финансовую поддержку беднейшим регионам.



На фоне экономических последствий пандемии COVID-19 потоки денежных переводов сократились именно в то время, когда они были действительно необходимы. В Европе и Центральной Азии они уменьшились почти на 10% в 2020 году по сравнению с 2,4% по всему миру.



Новое исследование, опубликованное Международной организацией по миграции (МОМ) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), показало, что двое из трех мигрантов из Центральной Азии, опрошенных в РФ, в той или иной степени пострадали от последствий пандемии. 77% опрошенных ответили, что были вынуждены или сократить суммы, посылаемые на родину, или вообще не отправлять денежные переводы. При этом, согласно ответам женщин-респондентов, их ситуация особенно ухудшилась.



Последствия COVID-19 потребовали немедленного и эффективного гуманитарного реагирования. МОМ и SDC оказали адресную гуманитарную помощь более чем 3 тыс. мигрантов и членам их семей; организации также приложили усилия для обеспечения доступа группам уязвимых мигрантов к безопасным и надежным механизмам денежных переводов.



Вместе с тем стало очевидно, что необходимы целенаправленные информационно-пропагандистские усилия для повышения осведомленности о ключевой роли денежных переводов в качестве средства для поддержки миллионов домашних хозяйств по всему миру, а также их роли для экономик государств с низким и средним уровнями дохода. Швейцария и Великобритания вместе с МОМ и другими международными организациями обратились с призывом к государственным структурам и бизнесу поддержать системы денежных переводов во время локдауна, связанного с пандемией.



Давно известно, что денежные переводы позволяют людям выбраться из нищеты, но только прошедший год показал, насколько они важны для спасения домашних хозяйств и поддержки экономики. Пандемия подняла новый вопрос: что можно сделать, чтобы укрепить ключевую роль денежных переводов в качестве инструмента устойчивости во время кризиса, а также в качестве катализатора развития.



Сегодня, в Международный день семейных денежных переводов, мы можем обсудить пути решения этого вопроса.



МОМ и SDC считают, что системы денежных переводов могут и должны быть улучшены на благо мигрантов, их семей и наших сообществ, с тем чтобы они способствовали улучшению жизни и созданию надежных источников средств к существованию.



В ходе исследования мы спрашивали вернувшихся на родину мигрантов, сожалеют ли они о чем-то, и наиболее частым ответом было: "Если бы я лучше распоряжался своими деньгами, то смог бы больше сэкономить".



Цифровая революция открывает широкие возможности использования денежных переводов на пути к доступным финансовым продуктам и услугам и, как следствие, для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).



Почти 61% мигрантов-респондентов из Центральной Азии в Российской Федерации используют цифровые платформы для отправки денежных переводов на родину. Однако большинство получателей переводов в Центральной Азии по-прежнему предпочитают получать наличные в офисах операторов или в банках. Часто они не имеют доступа к другим финансовым услугам, таким как программы по повышению финансовой грамотности, программы страхования или сберегательные счета.



Цифровые документы и финансовые услуги могут облегчить процедуры отправки и получения денег, а инфраструктура, необходимая для распространения цифровизации систем денежных переводов, уже в значительной степени создана в регионе. Четверо из пяти мигрантов из Центральной Азии, опрошенных в РФ, имеют смартфон, доступ в интернет и банковские карты.



Сохраняется еще сила привычки, которую можно попытаться изменить, чтобы получатели денежных переводов чувствовали себя более комфортно, пользуясь такого рода услугами. Наше исследование показало, что только 29% из числа респондентов, предпочитающих получение денежных средств через цифровые платформы в регионе, действительно получали денежные переводы в электронном виде. Этот значительный разрыв необходимо преодолеть.



Важнейшими союзниками в этом будут банки, которым необходимо понимать потребности и обстоятельства мигрантов и их семей, с тем чтобы создавать соответствующие продукты и услуги. Во время пандемии и связанных с ней ограничений МОМ и SDC приступили к созданию партнерских альянсов с государственными и коммерческими банками.



МОМ и SDC считают, что финансовые экосистемы должны быть усовершенствованы в интересах мигрантов, их семей и общин, с тем чтобы денежные переводы стали еще более эффективным вкладом в создание устойчивых источников средств к существованию.



Наша деятельность позволяет с оптимизмом утверждать, что кризисную ситуацию можно использовать как возможность для продвижения и дальнейшего обеспечения доступа мигрантам и их семьям к преимуществам цифровизации.