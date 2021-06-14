Путин продлил сроки пребывания мигрантам в России

21:02 15.06.2021

резидент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения COVID-19.



Данное решение принято в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и урегулирования правового положения иностранных граждан в период преодоления последствий распространения COVID-19, говорится в документе.



В частности до 30 сентября 2021 года из России не будут выдворять иностранцев, если они не совершили каких-либо правонарушений.



Иностранные граждане, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, вправе до 30 сентября включительно обратиться в территориальные органы МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ.



Указ вступает в силу с 16 июня 2021 года.



Приостановление сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев или лиц без гражданства, а также сроков постановки их на учет, истекало 15 июня.



Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из РФ незаконных мигрантов до 15 июня.



По данным МВД России, на сегодняшний день, в свои страны вернулись более 550 тыс. человек. При этом, на территории РФ все еще нелегально находятся более миллиона иностранцев.