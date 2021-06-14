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От всей Шуши. Турция и Азербайджан создали новый альянс на Южном Кавказе, - "Къ"
21:08 15.06.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в понедельник с визитом в Азербайджан, во вторник посетил Шушу - город-символ Нагорного Карабаха, перешедший под контроль Баку после прошлогодней войны. В этом городе турецкий президент и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подписали "историческую декларацию" о союзнических отношениях. При этом турецкий лидер призвал к нормализации отношений с Ереваном и предложил шестисторонний формат сотрудничества на Южном Кавказе - с участием Турции, России, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана. Визит президента Эрдогана продемонстрировал растущие амбиции Анкары, связанные с зоной интересов Москвы.

Подписанию Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции, которую хозяин встречи Ильхам Алиев назвал "соглашением, имеющим историческое значение", предшествовала первая встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Для турецкого лидера она стала прорывом после его многолетнего конфликта с предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Так и не поддавшись давлению США по вопросу о поставках Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400, президент Эрдоган фактически заставил нового главу Белого дома смириться с неприятной для Вашингтона реальностью и отказаться от дальнейшего давления на Турцию. "У нас была позитивная и продуктивная встреча. Я уверен, что мы достигнем настоящего прогресса между Турцией и Соединенными Штатами",- держался подчеркнуто неконфликтно Джо Байден. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что между США и Турцией "нет нерешаемых проблем". Он также сделал примирительный жест в сторону НАТО, призвав альянс играть активную роль во всех регионах, где нуждаются в его "зонтике безопасности": от Средиземного до Черного моря, от Европы до Азии.

Записав в свой актив восстановление отношений с США и НАТО, в понедельник вечером Реджеп Тайип Эрдоган со своей супругой Эмине прибыл в Баку с визитом, который принес новый прорыв - теперь уже в турецко-азербайджанских отношениях.

Официальная программа визита началась во вторник с посещения Физулинского района, из которого президенты двух стран во второй половине дня отправились в Шушу.
Там состоялась официальная церемония приветствия турецкого лидера, в которой также приняла участие вице-президент и первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева. После этого прошла закрытая встреча двух лидеров, завершившаяся подписанием Шушинской декларации и пресс-конференцией, на которой было сделано сразу несколько громких заявлений.

"Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантией нашего будущего сотрудничества",- заявил, выйдя к прессе, Ильхам Алиев, назвавший Турцию самой близкой Азербайджану страной, отношения с которой служат примером "уникального союзничества, сотрудничества". По его словам, Шушинская декларация затрагивает все направления сотрудничества, в том числе в сфере обороны. "Мы этим показываем, что и в дальнейшем всегда будем вместе и будем обеспечивать безопасность друг друга, как это было и ранее, когда Азербайджан и Турция были вместе во всех важных вопросах",- отметил Ильхам Алиев.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган призвал активизировать работу по восстановлению Карабаха с привлечением шести ключевых государств региона. "Вы знаете, мы предлагали работать в рамках шестисторонней платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана. На ее основе мы хотим сделать регион процветающим. У нас с президентом Алиевым, у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого",- заявил президент Эрдоган, напомнив свое предложение, которое он впервые высказал еще в декабре прошлого года в ходе посещения военного парада в Баку.

Я призываю Ереван воспользоваться возможностями сотрудничества в регионе в рамках платформы шести. Все от нас зависящее для нормализации отношений с Арменией мы сделаем",- пообещал президент Эрдоган.

После поездки по территориям, отвоеванным Баку в ходе прошлогодней войны, перед отлетом в Анталью президент Эрдоган, как ожидается, сделает в среду еще одно программное заявление в азербайджанском парламенте.

Визит турецкого лидера в Азербайджан, который проходит за считаные дни до внеочередных парламентских выборов в Армении и накануне российско-американского саммита в Женеве, должен проиллюстрировать новую реальность, складывающуюся на Южном Кавказе после второй карабахской войны и перехода под контроль Баку значительных территорий, включая города Физули и Шушу. "После саммита НАТО мы поедем в Азербайджан, сначала в город Физули. После этого с моим братом Ильхамом Алиевым мы поедем в Шушу, где подпишем полномасштабное соглашение между Турцией и Азербайджаном",- пояснил на прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган.

Весьма символично, что перед визитом президента Эрдогана в Баку прошло заседание участников азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня. Главным вопросом стало двустороннее сотрудничество в области безопасности. Ранее президент Алиев сделал громкое заявление о том, что Азербайджан намерен создать "уменьшенную модель турецкой армии" - одной из сильнейших в мире и второй в НАТО. Анкара и Баку также регулярно проводят совместные военные учения, отрабатывая навыки уничтожения диверсионных групп и проведения контртеррористических операций.

Подтверждением того, что визит президента Турции превращается в политический жест и сигнал всем региональным игрокам, и стало решение провести переговоры двух лидеров в "освобожденной Шуше" - втором по величине нагорнокарабахском городе, который в мае этого года президент Алиев провозгласил "культурной столицей Азербайджана".

Потеря Шуши, куда раньше совершал демонстративные поездки Никол Пашинян (ныне, в связи с предвыборной кампанией, исполняющий обязанности премьера Армении), остается необычайно болезненной темой как для армянского общества, так и для политиков, в эти дни ведущих решающую битву за власть.
В то время как оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в сдаче Шуши, и. о. премьер-министра выдвинул встречные обвинения в адрес бывшего начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Выступая перед избирателями, Никол Пашинян заявил: "Оник Гаспарян должен еще ответить за потерю Шуши. Не передо мной, а перед судом. Как вышло, что группа, которая должна была оказать помощь Шуше, опоздала на полтора дня?"

Экс-президент Армении Роберт Кочарян о Николе Пашиняне, отношениях с Баку и роли России в прошлогодней войне
Экс-президент Армении Роберт Кочарян о Николе Пашиняне, отношениях с Баку и роли России в прошлогодней войне
На этом фоне еще одним подтверждением новой заявки Турции на лидерство в регионе стал состоявшийся в начале июня государственный визит в Анкару премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. "Турция видит в Грузии ключ к региональному сотрудничеству. Мы верим, что сможем совместными усилиями укрепить мир в нашем регионе. В связи с этим очень важно трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном. Турция поддерживает любое трехстороннее сотрудничество, будь то Грузия-Азербайджан-Армения или Грузия-Азербайджан-Турция",- заявил Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Ираклием Гарибашвили. Турецкий лидер также сообщил о решимости в кратчайшие сроки провести заседание турецко-грузинского стратегического совета для обсуждения широкого круга вопросов двустороннего и многостороннего регионального сотрудничества.

В свою очередь, премьер-министр Грузии выразил надежду на то, что две страны смогут реализовать больше совместных проектов и углубить сотрудничество, а также пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Тбилиси.

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
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