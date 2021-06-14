В Амударье ничего не течет. Туркменистан ждет безводная осень

00:49 16.06.2021

В третьей декаде мая 2021 года уровень воды в Амурдарье оказался на 24,5% ниже, чем в аналогичный период 2019 года, и на 16,4% ниже, чем в маловодном 2020 году. Об этом 15 июня сообщает "Метеожурнал".



Сток Амурдарьи выше водозабора в Каракумский канал составил 2040 миллиона кубических метра - на 662 миллиона кубических метра меньше уровня 2019 года и на 401 миллион меньше 2020 года.



Сокращение объема воды в водохранилищах Тюямуюнского гидроузла, зафиксированное еще в апреле, сейчас продолжается. В конце мая в водохранилищах находилось 2,4 кубических километра воды при "мертвом" объеме 2,55 кубических километра.



Специалисты "Метеожурнала" сделали вывод, что Туркменистан сократил забор воды Амударьи в среднем течении (в том числе в Каракумский канал), чтобы сохранить воду для низовий реки.



Туркменистан и Узбекистан в конце мая создали совместную комиссию по водохозяйственным вопросам. В МИД Узбекистана заявили, что достигнутые договоренности "послужат дальнейшему прорыву в вопросах совместной эксплуатации трансграничных водных ресурсов на рациональной и справедливой основе, в духе дружбы и добрососедства".