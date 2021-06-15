Эрдоган готов взять под свой контроль Афганистан, - И.Субботин

08:45 16.06.2021

Турция закрепляется в еще одном регионе

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

15 июня 21

Подписанная президентами Азербайджана и Турции декларация усиливает позиции Анкары в Закавказье.

Турция может сохранить воинский контингент в Афганистане, если США согласятся оказать соответствующую финансовую поддержку. С таким заявлением по окончании саммита НАТО в Брюсселе выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Это обещает сделать ближневосточную страну одной из основных внешних сил на афганской арене. Правда, такому сценарию пока противятся члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые видят в нем нарушение мирных договоренностей между группировкой и США. Если для Вашингтона сохранение в стране турецких военных – это шанс предотвратить возможный захват власти боевиками, то для Анкары – возможность укрепиться в еще одном регионе мира.



Афганистан стал одной из тем переговоров между Эрдоганом и его американским коллегой Джозефом Байденом в Брюсселе. "Если США не хотят, чтобы мы уходили из Афганистана, и имеют желание как-то этому содействовать, то очень важной становится дипломатическая, финансовая и логистическая поддержка со стороны Америки. Эту позицию мы открыто сообщили президенту США, – пояснил турецкий лидер. – Нельзя игнорировать факт существования движения "Талибан", с которым возможно продолжать переговоры и предпринимать различные шаги". Эрдоган уточнил, что в его планах – продолжать деятельность в Афганистане совместно с Венгрией и с привлечением Пакистана. "Есть договоренности на этот счет", – пояснил турецкий президент.



Параллельно с этим в западных СМИ появились сообщения, что НАТО ведет переговоры с катарским руководством о размещении на территории эмирата базы для подготовки военнослужащих афганских сил специального назначения.



Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне и Кабуле, такой вариант возможен после окончательного ухода западного контингента.



"Мы ведем переговоры по поводу того, чтобы выделить базу в Катаре для создания там особого центра подготовки для афганских военных высокого ранга", – сообщил агентству работающий в Кабуле представитель одной из западных стран. Нельзя не заметить, что Катар является одним из важнейших тактических партнеров Турции.



В начале этого месяца сообщалось, что Анкара предложила администрации президента США и руководству других стран – членов НАТО обеспечивать охрану кабульского аэропорта за счет своих Вооруженных сил (ВС), которые до настоящего момента занимались в Исламской Республике преимущественно подготовкой афганских сил безопасности. "В свете решения США вывести свои войска из Афганистана Турция предложила обеспечивать охрану аэропорта Кабула, – отмечал источник Reuters. – В связи с этим проводятся переговоры с НАТО и США".



Публично министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что его страна вполне способна стать военной опорой для Кабула, однако при условии, что союзники по НАТО окажут для этих целей политическую, финансовую и материально-техническую поддержку. "Если помощь будет предоставлена, мы сможем остаться в международном аэропорту имени Хамида Карзая. Мы ждем ответа по поводу выдвинутых нами условий. Мы хотим оставаться в Афганистане до тех пор, пока афганский народ нуждается в помощи", – отмечал министр.



Не исключено, что такая ситуация устроила бы российскую сторону, заинтересованную в сохранении стабильности в граничащих с Афганистаном центральноазиатских республиках без участия американцев. У Москвы богатый опыт военно-дипломатического взаимодействия с Анкарой в самых разных регионах – от Ближнего Востока и Северной Африки до Южного Кавказа. В тандеме РФ и Турция пытались разрешить некоторые проблемные аспекты сирийского и ливийского кризисов. Отдельной линией сотрудничества стало урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Во вторник президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в карабахском городе Шуше подписали декларацию о союзнических отношениях. "В кратчайшее время мы откроем генконсульство в Шуше", − сказал Эрдоган, добавив, что этот шаг усилит присутствие Турции в регионе.



Вопрос заключается в том, как турецкая сторона будет использовать свое возросшее влияние в этом регионе. Эрдоган в отношениях с РФ не всегда проявлял себя как надежный и предсказуемый партнер.



Впрочем, вопрос с сохранением турецкого контингента в Афганистане пока сложно считать разрешенным. Многое упирается в позицию талибов, которые выступают против инициативы Эрдогана. "Будучи членом НАТО, Турция должна вывести свои войска из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года, – заявлял официальный представитель группировки Сухейль Шахин. – А так Турция великая мусульманская страна, у Афганистана исторические связи с ней. Мы надеемся иметь с ней тесные и хорошие отношения после того, как в будущем в нашей стране будет создано новое исламское правительство".



Американская сторона планирует завершить вывод войск к сентябрю этого года. По наблюдениям официальных лиц США, против такого расклада никто из членов Североатлантического альянса не возражает. "Я присутствовал на заседании и слышал большинство представителей тех стран, которые вносят существенный вклад в плане присутствия военнослужащих, говоривших по теме Афганистана, – заявил накануне в ходе телефонного брифинга представитель американской администрации высокого ранга. – Все они заявляли, что в конечном счете согласны с решением о выводе в этом году. Они поняли, что время пришло". Консенсус среди натовцев есть и по поводу необходимости оказания поддержки афганским силам.



Комментируя "НГ" перспективы сохранения турецкого контингента в Исламской Республике, научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар отметил, что такой вариант возник из-за страха перед военным и политическим укреплением талибов после ухода западных стран. "Эпопея с турецким контингентом в качестве ответа НАТО вызвана позицией талибов, – рассуждает аналитик. – В поведении движения нет никаких намеков на готовность к компромиссу на мирных переговорах. Поэтому Запад вынужден искать возможность реагирования на попытку силового захвата власти в Кабуле". Вариант с привлечением Турции может отпасть, если группировка все-таки пересмотрит свою позицию и решится на компромисс в ходе переговоров, заключил собеседник "НГ".