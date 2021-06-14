 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Роскомнадзор хочет легализовать через особый гос-портал доступ к порно
08:54 16.06.2021

Видимость интимных госуслуг
Доступ к порнографии предложено легализовать через портал

Газета "Коммерсантъ" №101 от 16.06.2021, стр. 10
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. Такой контент следует разделить на "незаконный" и "не запрещенный законом" и открыть доступ к последнему только совершеннолетним. Подтверждать возраст по замыслу ГРЧЦ нужно через портал госуслуг. Эксперты считают предложения неэффективными.

"Ъ" изучил исследование Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ о регулировании распространения порнографии в интернете и международном опыте ограничения несовершеннолетних от ее просмотра. Авторы составили ряд рекомендаций для России.

Они предложили разделить порнографию на два типа: "не запрещенная законом" и "незаконная". К последней авторы исследования отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительную", такую как изнасилования. "Не запрещенную законом" порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия". Как поступать с "незаконной" порнографией, НТЦ ГРЧЦ не уточняет, а просмотр "незапрещенной" предлагается сделать возможным для совершеннолетних граждан.

Среди вариантов реализации возрастного ценза авторы исследования указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (она используется на сайте госуслуг).
Фильтровать порнографический трафик НТЦ ГРЧЦ предлагает по умолчанию с помощью оборудования на сетях операторов, обязательного к установке. По замыслу авторов исследования доступ должен быть ограничен до тех пор, пока пользователь не подтвердит свой возраст. Отдельно предлагается рассмотреть обязательную фильтрацию порнотрафика на сетях операторов в школах и детских садах. В этой части авторы опираются на американский опыт: там порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова. Исключение в США составляют детская порнография и порнография, "имеющая непристойный характер", указано в исследовании.

"Наша главная задача - обезопасить детей от деструктивного контента",- говорит и. о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов. Использование ЕСИА с этой целью приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью, добавил он. В Роскомнадзоре не ответили на запрос.

ЕСПЧ рассмотрит проблему доступа к порнографии в местах лишения свободы
Изготовление и оборот любой порнографии запрещены по ст. 242 УК РФ, но мера фактически не работает в отличие от ст. 242.1, которая предусматривает вовлечение несовершеннолетних, отмечает партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. Закон не запрещает частный просмотр любой порнографии, напоминает партнер группы "Гречкин и партнеры" Тимур Алиев.

Опрошенные "Ъ" операторы связи отказались от комментариев. Собеседник на этом рынке напомнил, что на сетях уже работают технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые фильтруют противоправный контент в рамках закона о "суверенном рунете".

Такие ТСПУ можно использовать для ограничения доступа к порноконтенту, но эффективность будет нулевой, предупреждает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: "Порнографии в интернете вагон, не получится все контролировать".
Действующее законодательство уже располагает механизмами для борьбы с порнографией в интернете, но заблокировать всю ее сложно: порносайтов великое множество, и они могут быть перенесены на другие адреса, подтверждает Тимур Алиев. В случае блокировки у пользователей останутся сервисы VPN, успешно работающие в России, говорит интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, сейчас подобные инструменты внедряются и на уровне больших корпораций, например Apple: "В таком случае в контур регулирования придется включать и иностранные корпорации".

Наконец, вопросы у экспертов вызвал предлагаемый способ подтверждения возраста. "Верификация на порносайтах через условные "Госуслуги" - вполне рабочая схема, но сомневаюсь, что на это решатся многие сайты",- рассуждает Карен Казарян. Вряд ли и пользователи обрадуются такой новелле, скептичен основатель LiveInternet и экс-советник президента Герман Клименко.

Дмитрий Шестоперов, Никита Королев, Валерия Лебедева

Источник - kommersant.ru
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