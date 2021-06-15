Жители казахстанского Степногорска дружно восстали против строительства мусоро-завода

09:03 16.06.2021 "Мы стали заложниками этого места". Жители Степногорска против строительства завода по сжиганию опасных отходов

15 июня 2021,

Елена ВЕБЕР

"Регион превращается в ядовитый полигон". В Степногорске выступают против строительства завода



В Степногорске Акмолинской области разгорается скандал. Мобилизовавшиеся жители города и трех прилегающих поселков выступают против строительства рядом с их населенными пунктами комплекса по сжиганию опасных промышленных отходов. Власти говорят, что возведение этого объекта в рамках совместного с ООН проекта начнется в этом году. Компания, которая займется уничтожением отходов, не комментирует ситуацию.



"НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНЕСТИ?"



Жители Степногорска и прилегающих поселков Заводской, Аксу и Кварцитка обоснованно считают свой район экологически неблагополучным: здесь добывают уран и перерабатывают золотосодержащую руду, а люди живут в окружении шахт, карьера, объектов металлургической промышленности, горно-химического комбината и серно-кислотного завода.



Недавно там построили завод по переработке аккумуляторов. Есть также полигон для захоронения опасных отходов и склад для хранения полихлордифенилсодержащих (ПХД) отходов - ровно год назад вышестоящие власти дали разрешение на перевоз сюда крайне токсичных ПХД-материалов с территории бывшей радиолокационной станции "Дарьял-У" в Балхаше.



Теперь у местных жителей новая проблема - приблизительно в двух километрах от населенных пунктов решено строить комплекс по утилизации стойких органических загрязнителей, в том числе ПХД-отходов. В прошлом году люди собрали тысячи подписей против того, чтобы привезенные из Балхаша опасные вещества хранились на территории города. Тогда власти пообещали решить вопрос. В результате к складу токсичных веществ добавился завод по их утилизации.



Нина Оразбаева живет в поселке Заводской, по образованию микробиолог, а экоактивисткой стала после того, как ее родители умерли от онкологических заболеваний. Она в числе тех, кто выступает категорически против строительства комплекса рядом с населенными пунктами: от ближайших домов ее поселка до запланированного объекта - чуть более полутора километров, говорит она.



- Мы стали заложниками этого места. С этими ПХД-отходами уже год воюем. Завод хотят поставить с северной стороны, и все будет дуть нам прямо по центру. Там облако будет в радиусе 30 километров. Вызывает опасения и судьба местного водохранилища. Неужели нельзя перенести? Отодвиньте подальше от населенных пунктов, ближе к трассе. Мы просим, стучим во все двери, собираем подписи, мы ведь тоже хотим жить. У нас большая смертность от онкологии, потому что здесь уран. Большие патологии у детей. Неужели этого мало? Кто за это будет нести ответственность? - говорит Нина Оразбаева.



Поселок Заводской Акмолинской области, жители которого также выступают против соседства с заводом.

Поселок Заводской Акмолинской области, жители которого также выступают против соседства с заводом.

Жители изучили проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и, по их словам, нашли в нем недоработки, неточные данные и расплывчатые формулировки. Активисты требуют учесть их замечания. По их словам, в проекте отсутствует обоснование места размещения объекта, есть неполноценные данные о нынешнем состоянии окружающей среды, не указана ПДК (предельно допустимая концентрация) для некоторых загрязнителей, не учтены соседствующие предприятия, отсутствуют расчеты по аварийным выбросам и реальные данных о токсичных выбросах.



Жители также опасаются образования в результате уничтожения ПХД-отходов крайне опасных и стойких дифенилов - в народе их называют "химическим СПИДом". Они также возмущены тем, что недалеко от места запланированного завода расположены воинская часть и исправительное учреждение, которые по неизвестным причинам отнесли к промзоне.



- Зачем делать там, где живут люди? Есть большие опасения по этому сжиганию: не сработает что-то, все пойдет в воздух и почву - в город, поселки, - говорит экоактивист из Степногорска Артем Сочнев.



Возмущенные жители сплотились. Они отправляли замечания разработчику проекта ОВОС, властям, писали письмо президенту, собрав тысячи подписей, а в минувшие выходные провели собрание на площади Степногорска с участием десятков людей.



"ПРОВОКАЦИИ И УГРОЗЫ"



Жительница Степногорска пенсионерка Наталья Петрова, услышав, что ей грозит соседство с комплексом, где будут уничтожать опасные отходы, стала волонтером, в частности помогала собрать подписи против строительства. По ее словам, выполняя эту работу, она столкнулась с провокациями неизвестных.



- Сначала пришедшие женщины задавали обычные вопросы, а по мере разговора тон менялся, появилась категоричность, включили камеру телефона и стали спрашивать меня: а кто вас сюда поставил, а от какой вы организации, почему неправильно людей информируете? Перебивали, говорили, что в интернете и в газетах пишут неправду. На второй день пришел мужчина, сначала наблюдал, потом спросил: "А что, у вас митинг намечается?" Я говорю: "Нет, просто подписи собираем, и встреча жителей будет". Потом стал говорить, что мы ничего не добьемся, потом исчез. Через время появился и стал спрашивать у людей: "А вы знаете, за что вы расписываетесь?" Люди ответили, что знают. Он ушел - так описывает ситуацию Петрова.



Сбор подписей против строительства вблизи населенных пунктов комплекса по уничтожению опасных отходов.

Сбор подписей против строительства вблизи населенных пунктов комплекса по уничтожению опасных отходов.

Блогер Максим Пономарев из Степногорска, освещающий на своем ютуб-канале жизнь города, в том числе ситуацию со строительством завода, говорит, что столкнулся с попытками оказать на него давление.



- Звонили неизвестные люди, не представлялись. Сначала спросили: а вы не пытались в этой теме глубоко разобраться? Я сказал, что как раз глубоко в теме, все изучил. Затем стали угрожать, говорили, чтобы мы не болтали лишнего, чтобы остановились. Но я это всерьез не воспринимаю. Мы не против завода, мы против того, чтобы его строили близко к нам. Я не хочу, чтобы наш город превращался в свалку, - заявил репортеру Азаттыка Пономарев.



"СЛУШАНИЯМИ НЕДОВОЛЬНЫ"



Между тем подготовка к строительству идет своим чередом. 14 июня проводились общественные слушания - онлайн, в Zoom’е. Этим обстоятельством местное население также осталось крайне недовольно, увидев в нем попытку ограничить число участников среди жителей, выступающих против строительства.



Часть из них все же пыталась подключиться к слушаниям онлайн, другие пробивались в Дом культуры Степногорска. Акимат ранее выделил там место для проведения слушаний, но из-за карантина компания-подрядчик накануне просила всех желающих подключаться только через Zoom.



На месте сбора дежурили полицейские. В помещении и на улице жители говорили, что они против строительства, высказывали мнение, что онлайн им выступить не дадут, и требовали, чтобы их замечания запротоколировали на месте. На улице был растянут плакат с надписью: "Мы против отходов! Мы за здоровое будущее".



К собравшимся вышел аким города Степногорска Еркебулан Баяхметов, на которого обрушился шквал критики.



В день слушаний собравшиеся жители обрушились с критикой и возмущением на акима города Степногорска. 14 июня 2021 года. Степногорск.

В день слушаний собравшиеся жители обрушились с критикой и возмущением на акима города Степногорска. 14 июня 2021 года. Степногорск.

"Я постараюсь донести, постараюсь что-то сделать, но не все в моих силах, поймите", - ответил аким людям.



На самих слушаниях онлайн выступила эксперт ПРООН Амина Бейбитова, которая сообщила, что тендер проводился ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. - Ред.) совместно с министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.



- ЮНИДО закупит оборудование для Казахстана - установку по уничтожению. Для Беларуси уже закупили, в Украине уже устанавливается оборудование, скоро начнет работать. И вот последнее - Казахстан, для которого будет закуплено оборудование по утилизации холодильного оборудования (бытовые и промышленные холодильники) и также установка по экологически безопасному уничтожению озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей, - сказала эксперт ПРООН.



Разработчик проекта ОВОС огласила вывод оценки воздействия на окружающую среду. По словам Айгерим Айтбаевой, строительство комплекса будет способствовать уменьшению количества захораниваемых отходов и предотвращению негативного влияния на окружающую среду, в том числе неконтролируемого выброса ядовитых веществ при горении на свалках, просачивания загрязняющих веществ в почву и подземные воды.



Айтбаева исключила вероятность возникновения аварийных ситуаций "при строгом соблюдении технологического регламента", а также добавила, что работу комплекса "будут постоянно мониторить".



Во время слушаний в Степногорске часть собравшихся на улице жителей растянули плакат с надписью: "Мы против отходов! Мы за здоровое будущее!" 14 июня 2021 года. Степногорск.

Во время слушаний в Степногорске часть собравшихся на улице жителей растянули плакат с надписью: "Мы против отходов! Мы за здоровое будущее!" 14 июня 2021 года. Степногорск.

Во время слушаний в Zoom’е были и те, кто поддерживал строительство, высказывая мнение, что лучше сжечь мусор "по современным технологиям", а не на свалке.



- Технология внушает доверие. Это, наоборот, позволит городу избавиться от токсичных отходов. При соблюдении всех проектных требований этот комплекс заслуживает внимание и доверие. Только чтобы не было отклонений от проекта. То есть общественность должна обратить внимание при запуске и приеме этого объекта в эксплуатацию. Тогда могут быть какие-то недоразумения, - сказал один из жителей города, которому дала слово председательствовавшая на слушаниях Мариям Абишева, глава общественного фонда Kazakhstan Innovations.



В результате Абишева признала слушания состоявшимися, но заверила: это не означает, что принято окончательное положительное или отрицательное решение. Протокол замечаний и предложений, по ее словам, должны направить на комплексную межведомственную экспертизу.



МОЛЧАНИЕ КОМПАНИИ



Репортер Азаттыка связалась с компанией "ЭкоЛюкс-Ас", которая определена победителем тендера на сжигание ПХД и СОЗ-содержащих отходов в Степногорске. Вопросы были направлены в середине прошлой недели, из компании позвонили, пообещав предоставить ответы. 14 июня репортеру Азаттыка сказали, что комментарии пока не готовы, сроки предоставления ответа не уточнили.



На своей странице в Instagram’е "ЭкоЛюкс-Ас" ранее сообщала, что "оборудование, входящее в состав комплекса, обеспечивает переработку холодильного оборудования с извлечением материалов, пригодных для повторного использования, а также высокотермическое уничтожение опасных отходов без вреда для окружающей среды и здоровья человека".



Репортер Азаттыка также обратилась с вопросами о проекте в ООН по промышленному развитию, где сообщили, что можно связаться с курирующим этот проект проектным менеджером ЮНИДО, и предоставили адрес его электронной почты. Ответы на вопросы, направленные по этому адресу, пока не получены.



Проект ЮНИДО, в рамках которого строится завод, призван решить проблему отсутствия у таких стран, как Казахстан, технологий и мощностей для эффективного и экологически безопасного уничтожения опасных отходов, в том числе ПХД. Избавиться от них страна обязана до 2025 года - в соответствии со Стокгольмской конвенцией, которую Казахстан подписал и ратифицировал. Предполагается, что по завершении проекта, в том числе строительства завода, функции мониторинга и контроля передадут министерству экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.



Жители говорят, что продолжат борьбу и будут добиваться, чтобы строительство комплекса перенесли подальше от их населенных пунктов. Источник - rus.azattyq.org

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