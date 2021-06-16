Гудбай, Америка? Сегодня, наконец, наступит "момент истины", - Н.Ульянов

09:07 16.06.2021

Гудбай, Америка?

Байден может добиться успеха на саммите с Путиным, но это в итоге снова поставит страну в полную зависимость от одной из мировых "партий" без пользы для гражданского общества.



Николай Ульянов

Главный редактор

ИА "Росбалт"

Сегодня, наконец, наступит "момент истины". Байден в Женеве своей подписью или крепким рукопожатием, вероятно, довершит разгром российской оппозиции и легализует его в планетарных масштабах. Даже отмолчавшись по поводу "хоррора" во внутренней политике России и сфере прав человека, в публичной части встречи с президентом Путиным или на "пресске" по ее окончании хозяин Белого дома солидаризируется с большой полицейской зачисткой российского социума, потому что не захочет ее комментировать. Так уж вышло, полутонов не будет. И русской оппозиции будет наплевать на эфемерные угрозы Китая западному миропорядку - братание Байдена с Путиным воспримут как предательство идеалов и вековых устоев. Своего рода скреп Западного мира.



Возможно, мы мало знаем про Поднебесную, и американская разведка права, китайцев надо бояться до коликов. Правда, китайцы не захватывали территории соседних стран в последние столетия, не играли в социальный "театр Мао Дзедуна" уже лет 30, не держали "на стреме" все соседние страны. В отличие от соседних "миролюбивых" японцев, китайцы в современную эпоху не проявляли явной страсти к покорению мира (даже Великая стена строилась, по легендам, для защиты цивилизации от варваров - кстати, похоже, наших предков). Этим занималось другое государство по соседству. Даже имя его правителя - Владимир - ученые толковники расшифровывают традиционно как "владеющий миром". Не случайно несколько лет назад вопреки всем историческим традициям в центре Москвы напротив Библиотеки им. Ленина водрузили мегалитического истукана Владимира Ясно Солнышко (якобы киевского князя). Все ради прославления Владимира, великого и ужасного (после отравления и посадки Навального и внеправового разгрома либеральной оппозиции это не выглядит гиперболой), хоть и не Гудвина. Но его стратеги на Западе, если верить ведущим тамошним политическим изданиям, видят теперь как потенциального союзника. Все смешалось в доме Облонских.



Достаточно было посмотреть момент заезда участников российской делегации на саммите РФ-США в гостинице InterContinental в Женеве, где и состоятся исторические переговоры. Лавров в отличном расположении духа и с удовольствием шутит для журналистов. Песков им же радостно отвечает. Всеобщая эйфория - дожали супостатов. Если сегодня пойдет так же, на России как демократической стране можно ставить крест. Без страха за свое и своих близких и потомков будущее отечественные бонзы окончательно потеряют берега. Зачем Западу такой токсичный и взрывоопасный союзник, и так ли страшен Пекин, - не мне судить. Но отток на тот же Запад умных людей из России после братания резко ускорится, тут к бабке не ходи. Кремлю, надо полагать, это будет даже лучше, не придется пачкать руки, как Владимиру Ильичу в начале 1920-х. Проблема сама уезжает, да еще и за свой счет.



Втянется ли кремлевская возрастная гвардия в новое великое противостояние Запада и Востока на стороне первого, что ей за это посулят?



Во-первых, почему бы и нет. Накопилась усталость, у многих семьи и капиталы на Западе либо в его юридической зависимости. Посмотрите на страдания Дерипаски, он даже стал в соцсетях постить оппозиционные тексты. Довели изверги олигарха. Дети, цветы жизни, в Лондонах и Парижах, с мамочками и бабушками. В средние века феодалы часто меняли сюзеренов в зависимости от их положения и размеров мешка с золотыми монетами. Тогда же сюзерены могли за такое вольное толкование своих прав и обезглавить, что, собственно, в наше время было средневеково продемонстрировано на примере отравления Навального. Методы те же, инструменты посложнее, в духе времени. Но в целом все вписывается в старую схему.



Во-вторых, последние лет 300 и больше, то есть в то время, которым Владимир Путин всегда публично гордился, верховная власть в России была не самостоятельным субъектом мировой политики, а продолжением какой-то ведущей на тот момент европейской партии - германской, французской, английской… Почему бы и дальше не пойти по этой проторенной дорожке, тем более что в основе этой политики всегда стоял здравый интерес экономической и промышленной модернизации и интеграции в Западный мир. Из этого правила было исключение размером без малого в 75 лет, и то с оговорками - мы тоже ориентировались на немецкую теорию, но пошли своим, ленинским путем. Не будь Сталина, Гитлера… Ну ладно, хватит уже мечтать. Свой недолгий путь был извилист и закончился в 1991-м, и уж совсем - в 1993-м. А дальше опять - между жерновами мировых корпораций как сырьевой придаток.



И приход Путина, как бы его ни преподносили штатные пропагандисты, ничего не изменил. Просто бенефициарами российского природного богатства сегодня снова выступают немцы, как и при всех царях династии Романовых до Николая II. А англичане (и американцы), как водится, против. Колесо Сансары в его прикладном варианте.



Так что, может ли сегодня Байден добиться успеха? Конечно. Станет ли русским людям после этого жить лучше? Далеко не обязательно. Кто от всего этого выиграет в России? Дворяне и бояре Путина. Кто больше всего выиграет от сделки в мире? Запад. Прилетит ли ответка от Китая? Несомненно, и очень болезненная. Откуда все эти беды для России? От отсутствия мировой субъектности, несмотря на войны и разного рода конфликты с ее участием по всему миру. Советский Союз уважали и боялись. Россию только боятся, и уже немногие, а только бывшие республики СССР, да и то не все. Остальной мир скорее остерегается вовлечения в войну из-за передела территорий бывшего Союза.



Но сегодня, и правда, день Путина. Он снова победил без войны. Его генералы и олигархи аплодируют стоя - в ожидании скорого снятия санкций и дальнейшей интеграции в Европу. Как при царях - с орденами Священной Римской империи на европейских мундирах, Византией в головах сановников и полном бесправии на первых этажах социальной лестницы.



Николай Ульянов

16.06.21