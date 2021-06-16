"95-й квартал" власти УкрРуины. Пресмыкательство перед Западом кончается ничем, - В.Пойманов

10:42 16.06.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 16.06.2021

Пресмыкательство перед Западом кончается ничем

Театральность – страстишка Зеленского, "95-й квартал" кипит у него в крови и продолжает приносить ему прибыль



Черная кошка, пробежавшая в прошлом году между Украиной и МВФ, уже окончательно испортила их отношения. В мае представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Киев не получит очередной транш в $2,2 млрд., пока не продемонстрирует "больше прогресса".



Это означает, что все потуги Зеленского получить от Запада полное одобрение (потуги были немалые: распродажа земли, ликвидация русского языка, продолжение войны в Донбассе…) кончились ничем. Запад желает большего. Желает безусловного контроля над банковским сектором Украины, ее судебной системой и государственными предприятиями. А неуместное вмешательство Киева в созданные по указке Запада "антикоррупционные органы", эффективность которых стремится к нулю, расценивается Западом как неприемлемое посягательство на демократию.



Обозленный МВФ еще и прилюдно унизил украинскую власть: обязал ее в качестве "посильной помощи" выплатить Судану часть долга этой африканской страны Фонду в $6 млн., тогда как сама Украина должна Фонду более $90 млрд. Только в этом году Киеву придется вернуть в МВФ $1,7 млрд.



Согласившись с очередными требованиями МВФ, Зеленский счел полезным для себя сделать западным покровителям замечание. "Идет война, тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности сначала военные, а потом все остальное", – разглагольствовал президент, за которого, по недавнему опросу, проголосовали бы сейчас не более 31% избирателей.



В июне в Раде был зарегистрирован законопроект под красноречивым названием "О комплексе неотложных мер по практической реализации реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед Международным валютным фондом". Авторы законопроекта указывают, что Украина в 2021 году должна потратить 468,4 млрд. грн. на погашение госдолга и еще 158,68 млрд. грн. на его обслуживание – почти половина всей расходной части госбюджета и на треть больше показателя прошлого года. Составители законопроекта напрямую обвинили МВФ в том, что его "помощь" Украине – филькина грамота: "Привлечение средств от МВФ неоднозначно влияет как на экономику, так и на политическое положение страны. Большинство из предложенных Украине со стороны МВФ реформ были противоречивыми и малоэффективными для нашего государства, и поэтому дальнейшие условия сотрудничества должны быть пересмотрены".



Этот документ не заслуживал бы внимания, если бы среди 36 его авторов не присутствовало 26 "слуг народа", партии Зеленского. И необходимые 226 голосов в Раде найдутся, поскольку ОПЗЖ и "Батькивщина" Юлии Тимошенко закон поддержат.



Не собирается ли Зеленский в случае полного разрыва с МВФ объявить дефолт? Лидер финансируемой из-за границы партии "Голос", депутат Кира Рудык говорит, что для Украины "это будет политическим и экономическим самоубийством, долги перед кредиторами нужно регулярно обслуживать, а не списывать". У Игоря Коломойского другая точка зрения, его самоубийство страны не пугает. Однажды, сославшись на пример Греции, Коломойский посоветовал не выплачивать МВФ долги.



"Коллективный Зеленский" дает Вашингтону понять, что если не пересмотреть условия сотрудничества с МВФ, то Киев может и взбрыкнуть. И впрямь обидно: ты пресмыкаешься, а тебя не ценят. 14 июня НАТО по итогам саммита приняла декларацию, в которой сделала реверанс в сторону Украины – когда-нибудь ее непременно примут в число членов Североатлантического альянса. Зеленский на это сказал, что "в решении саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов по нашему сближению с НАТО, на которые мы надеялись". И выразил сожаление, что так и не смог поговорить с Байденом до его встречи с Путиным. "Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в альянсе больше, чем большинство стран Европейского союза", – заявил Зеленский. Интересно, чем это они доказывают?



Между тем иностранцы, внедренные по настоянию западных "хозяев игры" в наблюдательные советы украинских госкомпаний, доводят их до банкротства. В 2020 году суммарный убыток 20 крупнейших украинских государственных компаний составил 27,45 млрд. грн. В числе первых по убыткам – самые прибыльные в прошлом "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго" и "Укрзализныця". "Укрзализныця" – уже полный банкрот. Спасают как-то экономику самостийно лишь транзит газа из России в Европу да денежные переводы гастарбайтеров.



А может, так и нужно, чтобы все 20 государственных компаний были доведены до полного банкротства, чтобы "избранные" скупили их по дешевке?



Недавно фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий поделился впечатлениями от пребывания в кабинете украинского президента: "Сегодня я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский. Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями... Искусственные папоротники и другие растения Тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки "Остров сокровищ" или "Пираты Карибского моря". Только не хватало в кустах черепов и скелетов".



Театральность – страстишка Зеленского, "95-й квартал" кипит у него в крови и приносит прибыль. Только в 2020 году он получил от своего детища в виде роялти 4,5 млн. грн., в том числе от фильмов, закупленных "страной-агрессором". Однако жизнь – не театр марионеток. Ирония фотокора AP выглядит зловещей, если вспомнить, что за 30 лет без СССР население этой бывшей советской республики сократилось на 10 миллионов человек (официальные данные службы статистики).