"Исторический день": о чем Эрдоган и Алиев договорились в Карабахе

10:45 16.06.2021 Владимир Кулагин



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым приехал в Нагорный Карабах. В Шуше, объявленной после прошлогодней войны "культурной столицей Азербайджана", стороны подписали декларацию о сотрудничестве. "Газета.Ru" разбиралась, в чем истинный смысл визита турецкого политика.



"Сегодня исторический день. Сегодня мы принимаем президента Турции, моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана в освобожденной Шуше", - начал пресс-конференцию президент Азербайджана Ильхам Алиев после церемонии подписания документов.



Эрдоган прилетел в Азербайджан сразу после состоявшегося накануне саммита НАТО. В Нагорном Карабахе он остановился в двух городах - Физули и Шуше, которая после недавнего конфликта получила статус "культурной столицы Азербайджана".



Именно в Шуше стороны подписали декларацию о союзнических отношениях в разных сферах, в которой затрагиваются и вопросы взаимопомощи в военной сфере. Документ содержит пункт о Зангезурском коридоре, который свяжет автомобильной и железной дорогами Азербайджан и Турцию (при этом против него выступает лежащая между ними Армения).



По словам Алиева, декларация имеет историческое значение, так как поднимает отношения стран на самый высокий уровень и гарантирует единство "самых близких стран в мировом масштабе" в будущем.



В том числе, передает турецкий телеканал TRT, Турция и Азербайджан договорились проводить совместные действия в случае угрозы или агрессии со стороны третьих государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ любой из сторон.



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Эрдоган на совместной пресс-конференции заявил, что в Шуше в кратчайшие сроки планируется открыть турецкое консульство. Накануне визита различные СМИ со ссылкой источники сообщали, что стороны будут обсуждать реализацию совместных проектов по реконструкции и строительству в Карабахе.



После официальной части Алиев решил провести для Эрдогана экскурсию по Шуше. В составе турецкой делегации также были министр национальной обороны Хулуси Акар, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, представитель правящей "Партии справедливости и развития" Омер Челик.



Интересно, что 15 июня в Азербайджане отмечают День национального спасения. Считается, что возглавивший в этой день в 1993 году Верховный совет Гейдар Алиев спас страну от госпереворота и сепаратизма.



Предполагается, что 16 июня Эрдоган выступит в азербайджанском парламенте.



"Напомнить о роли Турции в победе"



По мнению экспертов, своим визитом Эрдоган, в первую очередь, старается закрепить свою роль в регионе. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.



"Он хочет показать, что действия Турция, которые позволили одержать эту победу, - не случайность, а укладываются в рамки общей пантюркистской политики. Эрдоган добивался ликвидации армянского клина, который разделяет тюркский мир. И не надо путать эту политику с элементами политики неосманизма, которая распространяется на территории бывшей Османской империи - арабских странах, Сирии, Ираке, отчасти Ливии.



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Здесь же речь идет о создании надгосударственной общности в новом ареале. Цель - объединить тюркоязычные народы. Турецкие генералы во время войны принимали участие в командовании на фронтах, офицеры были в каждой воинской части, турки готовили и азербайджанский спецназ. И нынешний визит - еще одно подтверждение политики, которую взял на вооружение Эрдоган", - уверен тюрколог.



При этом эксперт указывает, что Россия "не позволила развернуться Турции в полную мощь". Так, в совместном российско-турецком пункте наблюдения заняты всего 60 турецких офицеров.



Вместе с тем не все специалисты склонны считать, что применение термина "пантюркизма" к внешней политике Турции уместно.



"Это, скорее, относится к политической философии, идеологии и публицистике. А если говорить о попытках культурного влияния Турции, то оно распространяется далеко не только на тюркские страны. Ведь в Грузии есть турецкий университет, а в Германии - турецкие муллы", - напоминает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.



При этом эксперт выделил три цели, которые Эрдоган преследовал в ходе визита в Нагорный Карабах. "Во-первых, он ехал с целью укрепить политические связи с Азербайджаном. Во-вторых, нужно было еще раз напомнить о роли Турции в карабахской войне, так как без нее Баку или не выиграл бы, или, как минимум, не с такими результатами. В-третьих, это эксплуатация того политического капитала, который Эрдоган приобрел, оказав военную помощь Азербайджану. Эрдоган приехал праздновать победу с Алиевым, они будут делать это еще много лет. Поездка имеет и большое символическое значение", - говорит Силаев.



Старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов согласен, что визит Эрдогана в Шушу важен и для азербайджанского руководства во главе с Ильхамом Алиевым на фоне не до конца урегулированного конфликта с Арменией, в том числе из-за вопроса о транзитном коридоре.



"В целом, Эрдоган неоднократно говорил о тюркском единстве. Тесные отношения между Баку и Анкарой вполне укладываются в эти рамки", - считает эксперт.



Надеин-Раевский уверен, что



президент Азербайджана Алиев не готов ни с кем делиться властью, а потому не заинтересован в значительном укреплении турецкого влияния в его стране.



"Об этом говорит и то, что в Азербайджане все-таки не появилось турецких военных баз. Также он приостановил заселение территорий туркоманами, у которых в традиции закрывать лица женщин. Азербайджанское население все-таки не готово принять такой возврат в Средневековье, они европеизированы. Роль религии в этой стране значительно сократилась в советское время, и Азербайджан стал во многом светским", - напоминает тюрколог.



Роль Шуши и дороги через Армению



Шуша - ключевой город в Нагорном Карабахе с населением в 4,5 тыс. человек. В Армении и Карабахе есть выражение "кто владеет Шуши, тот владеет Карабахом". В ходе победной для армян карабахской войны 1992-1994 годов город покинуло азербайджанское население.



В ходе операции 8-9 ноября 2020 года город вновь оказался под контролем Азербайджана. И именно дата 8 ноября была выбрана Алиевом для праздника Дня Победы во всей войне.



Позже он заложил строительство новой мечети в Шуше, мотивируя это тем, что якобы "в свое время там было 17 мечетей", и начал реставрацию пострадавшего во время войны храма Собор Святого Христа Всеспасителя. Ряд армянских наблюдателей с недоверием относятся к этой инициативе, видя возможные мотивы властей Азербайджана в желании уничтожить христианское наследие.



Сюникский (или Зангезурский, как его называют в Азербайджане) автомобильный коридор через территорию Армению, который упомянут в Шушинской декларации, существовал в советские годы вплоть до начала 1990-х - сообщение прервалось из-за событий первой Карабахской войны.



По условиям заключенного при участии Москвы в ноябре 2020 года мирного договора, предусматривается строительство дороги, связывающей основную территорию Азербайджана с ее эксклавом - Нахичеванской автономной республикой, окруженной территориями Армении, Турции и Ирана.



"По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана", - гласит 9-й пункт договора без указания конкретного маршрута будущей дороги.



В конце апреля глава Азербайджана уже говорил, что в случае отказа Армении добровольно согласиться на строительство коридора Баку может снова применить силу. Ереван же не торопится договариваться о строительстве инфраструктуры, называя угрозы Алиева провокацией.



Как ранее Вадим Муханов из МГИМО объяснял "Газете.Ru", сейчас в армянском обществе набирают популярность реваншистские настроения. При этом не полностью удовлетворены итогами прошлогодней войны и в Азербайджане, где как раз хотят разблокировки старых и создания новых коммуникаций. "Это очень интересная попытка со стороны Алиева. Поэтому мы можем в этой связи визит Эрдогана в Карабах как поддержку экспансии Азербайджана", - считает эксперт. Источник - Газета.Ru

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