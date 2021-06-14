 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Демонизировать можно только демонов": имам и режиссер поспорили о мусульманах в кино
10:47 16.06.2021

"Демонизировать можно только демонов": имам и режиссер поспорили о мусульманах в кино

Алексей Шевелев

Британо-пакистанский актер Риз Ахмед обвинил Голливуд в негативном изображении мусульман - по его мнению, такие персонажи часто играют в кино преступников или жертв насилия. "Газета.Ru" узнала у Дауда-хазрата Мухутдинова, имама мухтасиба Московской области, и режиссера Евгения Лаврентьева, что не так с репрезентацией последователей ислама в кино.

По мнению Дауда-хазрата Мухутдинова, стереотипный образ мусульман-террористов, как правило, встречается именно в боевиках. В качестве примера имам мухтасиб Московской области привел фильм "Из Парижа с любовью", где герой Джона Траволты борется с радикалами.

"Я нередко встречаю фильмы, в которых мусульмане выставляются в подобном свете, особенно когда речь идет о боевиках и экшенах. Кто-то кого-то захватил, террористы обязательно кричат фразы на арабском языке. Я согласен с Ризом Ахмедом. Есть, конечно, работы, где раскрываются истинные ценности мусульман, но их очень мало, либо они не представлены широкой публике", - поделился Мухутдинов.

Имам выразил мнение, что в фильмах, в которых затрагивается проблема экстремизма, нельзя ставить знак равенства между террористами и последователями ислама.

"Было бы неплохо, чтобы фильмы, в которых поднимается тематика терроризма, экстремизма, проходили цензуру. Чтобы режиссеры имели представление, кто такой террорист", - добавил он.

Режиссер Евгений Лаврентьев, в свою очередь, с мнением Риза Ахмеда не согласен. Он убежден, что образы антигероев берутся из жизни. Сам Лаврентьев снял сериал "На краю", по сюжету которого россиянка знакомится с вербовщиком и принимает ислам.

"Всегда будут такие заявления по поводу антигероев в кино, что задели чью-то нацию, веру. Антигерои рождаются благодаря реальности. Есть такое слово - "корреспондироваться". Вот они [антигерои] с реальностью корреспондируются", - сказал Лаврентьев.

Постановщик подчеркнул, что образ террориста, исповедующего ислам, не несет в себе задачи оскорбить мусульман.

"Это то же самое, что демонизация немцев в кино, когда антигероями выступают немецкие фашисты. Речь о террористах, которые исповедуют ислам, а не о мусульманах как террористах. Демонизировать можно только демонов, каковыми являются фашисты и террористы. И это никак не должно оскорблять немцев и мусульман", - заключил Лаврентьев.

Ранее британо-пакистанский актер Риз Ахмед учредил фонд по борьбе с токсичным изображением мусульман в кино. Он записал видеообращение, в котором попросил известных последователей ислама в бизнесе привлечь внимание к проблеме.

Актер напомнил, что стал первым мусульманином, номинированным на "Оскар". Но, по его мнению, это не изменило индустрию, поскольку "большая часть мусульман на экране либо не существует, либо укоренилась в стереотипных изображениях". Ахмед раскритиковал оскароносные фильмы "Снайпер", "Повелитель бури" и "Операция "Арго"", назвав их "откровенно расистскими". Артист также обратил внимание, что в блокбастере "Черная пантера" в первых же сценах мусульмане появляются в образе террористов.

Кроме того, Ахмед процитировал выдержки из исследования о репрезентации мусульман в популярных фильмах. Так, в 200 проанализированных работах (100 американских, 63 британских и 32 австралийских) менее 2% говорящих ролей принадлежали мусульманам. 39% мусульманских персонажей были преступниками. Более 58% были мигрантами либо беженцами.

Источник - Газета.Ru
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