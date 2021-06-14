Российского стендап-комика Нурлана Сабурова выдвинули на пост акима казахстанского Степногорска

10:48 16.06.2021

Неравнодушные жители Степногорска выступили с необычным заявлением - они предложили известному комику Нурлану Сабурову баллотироваться в акимы города, сообщает zakon.kz.



Общественники отмечают, что с городом у юмориста взаимная любовь.



Мы оцениваем ваши шансы на победу как высокие. Вы абсолютный продукт Степногорска, – говорят они.

По данным Azattyq Rýhy, в Степногорске и его окрестностях сотни проблем: экология, недостроенные многоэтажки, ЖКХ, благоустройство.



Городу необходим хозяйственник с современными взглядами, – добавили общественники.

Кандидатура Сабурова выбрана не случайно - комик поддержал горожан, протестующих против строительства комплекса по утилизации ПХД и СОЗ-содержащих отходов. В результате, им удалось отстоять город.